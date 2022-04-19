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Способы использования котов в хозяйстве

Способы использования котов в хозяйстве (30 фото)

Автор:
19 апреля 2022 22:17
Метки: животные   интересно   коты   смешно   фотографии   
544
30
Предположим, у вас нет кота (ну, всякое бывает) и вы подумываете, а не завести ли себе его? Наш ответ — однозначно да. Ведь кроме того, что кот красив, забавен, мил и пушист, он еще незаменим в хозяйстве. Ибо ваш кот запросто может сделать следующее…
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: животные   интересно   коты   смешно   фотографии   
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4  комментария
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Павел 3 часа назад
За котейков, всегда ++++++
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perekrestok 11 минут назад
Прелесть а не котейки!
Чаще убираем пыль под мебелью чтобы кошка ее на себя не собирала. Так что реально сплошные плюсы!
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Привыкли руки к топорам. Час назад
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Ольга 2 часа назад
У меня походу кошка-фитнес-тренер, потому как следит сколько я сижу за столом и часто выходит на улицу или заходит обратно, ну я соответственно хожу ей дверь открывать
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