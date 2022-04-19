Способы использования котов в хозяйстве

Предположим, у вас нет кота (ну, всякое бывает) и вы подумываете, а не завести ли себе его? Наш ответ — однозначно да. Ведь кроме того, что кот красив, забавен, мил и пушист, он еще незаменим в хозяйстве. Ибо ваш кот запросто может сделать следующее…

Приятного просмотра!

1. Проследит, чтобы не убежало молоко. 0

2. Погладит ваши джинсы. 0

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3. Ответит на комментарии, пока вы заняты на кухне. 0

4. Сыграет с вами в волейбол. 0

5. "Научит" вашего ребенка ходить на четвереньках. 0

6. Проследит за малышом во дворе. 0

7. Наведет порядок в комоде. 0

8. Отремонтирует текущий кран. 0

9. Настроит любимую гитару. 0

10. Проверит давление в шинах вашего велосипеда. 0

11. Споет с вами, когда вам хорошо. 0

12. Согреет, когда вам холодно. 0

13. Поймает такси. 0

14. Посмотрит с вами фильм ужасов. 0

15. Займет лучшее место у бассейна. 0

16. "Защитит" ваш ноутбук от пыли. 0

17. Спасет вас от бабайки. 0

18. Займется с вами фитнесом. 0

19. Соберет дрова к пикнику. 0

20. Научит вашего пса вести себя за столом. 0

21. Сыграет вам для настроения. 0

22. Проследит, чтобы соседи не воровали малину. 0

23. Обсудит тренды нового сезона. 0

24. Объяснит, что борода колется. 0

25. Поймает мышь. 0

26. Наведет порядок в ванной. 0

27. Укротит робот-пылесос, нарядившись в костюм акулы. 0

28. Распылит удобрения над колхозным полем. 0

29. Перейдет на нужную сторону силы. 0