Дебра Джо Фондрен и ее локоны

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Модель и актриса Дебра Джо Фондрен из Лос-Анджелеса прославилась в конце 1970-х. Она была бы типичной блондинкой той эпохи, если бы не ее волосы. Волнистые золотые локоны помогли Дебре Джо Фондрен пробиться к славе. Благодаря им, для многих американских зрителей она стала Мэрилин Монро новой эпохи.
Дебра Джо Фондрен — бывшая модель и актриса, стройная блондинка с выразительными глазами и миловидным личиком. Она родилась 5 февраля 1955 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Известный фотограф Роберт Скотт Хупер нашел ее в ресторане "Галлахерз" в Бомонте, штат Техас. Он обедал в отеле Desert Inn, а Фондрен работала официанткой в ресторане, Хупер предложил ей работу моделью, и она согласилась.
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Отличительной чертой Фондрен была ее невероятно красивая и длинная золотисто-светлая копна волос, которые спускались ниже колен. Когда она была моделью по контракту с несколькими журналами, ее прическа стала настолько культовой, что ей запрещалось стричься и даже подравнивать концы волос.
Фондрен начала свою актерскую карьеру в 1978 году. Она несколько раз появлялась в качестве гостя в таких телешоу, как «Морк и Минди», «Злоключения шерифа Лабо», «Остров фантазий» и «Нотс-Лэндинг». Затем она получила небольшие роли в нескольких фильмах - «Вазэктомия: деликатное дело» и «Спитфайр». Кроме того, Фондрен была директором по кастингу и вторым помощником режиссера в малобюджетной драме «Последний путь».
Помимо работы в кино и на телевидении, Дебра также появлялась в постановках спектаклей «Автобусная остановка», «МЭШ», «Сыграй еще раз», «Смерть берет отпуск» и многих других.
Фондрен перестала сниматься для развлекательных журналов в 2004 году. Тогда же она оставила актерскую карьеру и стала работать медсестрой в различных больницах Лос-Анджелеса. Сейчас Фондрен живет в Бомонте, штат Техас, и работает инструктором в Институте карьеры Юго-Западного Техаса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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