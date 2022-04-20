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Дебра Джо Фондрен и ее локоны

Дебра Джо Фондрен и ее локоны (14 фото)

Автор:
20 апреля 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дебра Джо Фондрен   актриса   блондинка   волосы   голливуд   звезды   знаменитости   модель   шоу бизнес   
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Модель и актриса Дебра Джо Фондрен из Лос-Анджелеса прославилась в конце 1970-х. Она была бы типичной блондинкой той эпохи, если бы не ее волосы. Волнистые золотые локоны помогли Дебре Джо Фондрен пробиться к славе. Благодаря им, для многих американских зрителей она стала Мэрилин Монро новой эпохи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дебра Джо Фондрен   актриса   блондинка   волосы   голливуд   звезды   знаменитости   модель   шоу бизнес   
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3  комментария
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24k
SerGProS 2 часа назад
Эхх, времена натуральных титек и не ботоксных губ
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25k
Ваня 2 часа назад
натуральная блондинка, в смысле просто натуральная блондинка и больше ничего...
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