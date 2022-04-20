Дебра Джо Фондрен и ее локоны

Фондрен начала свою актерскую карьеру в 1978 году. Она несколько раз появлялась в качестве гостя в таких телешоу, как «Морк и Минди», «Злоключения шерифа Лабо», «Остров фантазий» и «Нотс-Лэндинг». Затем она получила небольшие роли в нескольких фильмах - «Вазэктомия: деликатное дело» и «Спитфайр». Кроме того, Фондрен была директором по кастингу и вторым помощником режиссера в малобюджетной драме «Последний путь».