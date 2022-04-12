Простые люди, которые похожи на звезд, как близнецы

Автор:
12 апреля 2022 18:50
Фанаты звёзд прикладывают массу усилий, чтобы походить на своих кумиров, копируя их прически, макияж и манеру держаться. А некоторым желаемое даётся без труда: они от рождения похожи на знаменитостей, как две капли воды. Вот, посмотрите!
Профессор Снейп из American Airlines
Двойника Брюса Уиллиса заметили в автобусе
"Мой приятель встретил в Пакистане мистера Бина"
"Сегодня я увидел за покерным автоматом настоящего Гэндальфа!"
Двойник Винсента ван Гога
"Я работаю поваром, и мне все время говорят: "Ты прямо как тот парень из "Рататуя"!"
"Слева - мой отец, справа - восковая фигура Джимми Фэллона. Правда, похож?"
"Все говорят мне, что я - близнец Леди Гаги"
"Мой отец мог бы стать дублёром Мокрого Бандита"
"Отец моего друга - двойник Дэнни де Вито"
"С тех пор, как вышел сериал "Во все тяжкие", мне говорят, что я - двойник Брайана Крэнстона. А недавно он сам это подтвердил"
"Я могла бы стать близняшкой Мэрилин"
Адам Сэндлер нашел своего двойника в соцсетях и пригласил на премьеру
"Я не Джейсон Стэтхем, просто очень похож"
Ким Кардашьян и ее двойник
"Научный руководитель моего друга - египтянин. Он очень похож на Альберта Эйнштейна"
"Слева - мой папа, справа - Алек Болдуин. Одно лицо!"
"Что скажете про моего приятеля?"
Дженнифер Энистон и её двойник
"Достаточно подушки для сна в дороге - и ты становишься двойником Шекспира!"
"Мой младший братишка - вылитый Баттхед"
"На семейной фотографии 1940-х я обнаружил двойника Алека Болдуина"
Питер Динклейдж и его двойник
"Я не Эмма Уотсон, мы просто похожи!"
"Все говорят, что я очень похож на Тимоти Шамале"
"Коллеги называют меня Анджелиной Джоли"
"Мы - копия Орландо Блума и Джонни Деппа!"
"Моя сестра встретила в Париже двойника Шона Коннери"
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— переведено специально для fishki.net
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