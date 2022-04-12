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Простые люди, которые похожи на звезд, как близнецы

Простые люди, которые похожи на звезд, как близнецы (41 фото)

Автор:
12 апреля 2022 18:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   двойники   звёзды   знаменитости   как две капли воды   простые люди   удивительное рядом   шоу бизнес   
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Фанаты звёзд прикладывают массу усилий, чтобы походить на своих кумиров, копируя их прически, макияж и манеру держаться. А некоторым желаемое даётся без труда: они от рождения похожи на знаменитостей, как две капли воды. Вот, посмотрите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   двойники   звёзды   знаменитости   как две капли воды   простые люди   удивительное рядом   шоу бизнес   
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