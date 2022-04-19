Негритянка в Ханты-Мансийске потрясла задом у Вечного огня и попала под следствие

21-летняя студентка Югорского государственного университета недавно отожгла в Парке Победы Ханты-Мансийска. Она отклячила кардан и пару раз тряхнула «стариной» прямо на фоне Вечного Огня. Потом, как и полагается надмозгу - разместила видео в соцсети, ещё и подпись добавила: «Дарю этот танец мёртвым и надеюсь, что они спят хорошо».

Ну и всё - недалёкую студентку уже задержали и следователи сказали ей:

shake your ass baby, shake your ass хотели предъявить обвинение по статье «Осквернение символов воинской славы России сделанное с помощью интернета и по предварительному сговору», но она так горячо извинялась и подвывала, что пока её оставили в статусе подозреваемой.

Если что - ей грозит до пяти лет. Такая вот чунга-чанга.