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Негритянка в Ханты-Мансийске потрясла задом у Вечного огня и попала под следствие

Негритянка в Ханты-Мансийске потрясла задом у Вечного огня и попала под следствие (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 15:21
Сообщество : Криминал
Метки: Вечный огонь   Замбия   Парк Победы   прокуратура   следствие   срок   студентка   танец   
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Знойной даме из Замбии грозит тюремный срок за осквернение символа воинской славы.

21-летняя студентка Югорского государственного университета недавно отожгла в Парке Победы Ханты-Мансийска. Она отклячила кардан и пару раз тряхнула «стариной» прямо на фоне Вечного Огня. Потом, как и полагается надмозгу - разместила видео в соцсети, ещё и подпись добавила: «Дарю этот танец мёртвым и надеюсь, что они спят хорошо».

Ну и всё - недалёкую студентку уже задержали и следователи сказали ей:

shake your ass baby, shake your ass хотели предъявить обвинение по статье «Осквернение символов воинской славы России сделанное с помощью интернета и по предварительному сговору», но она так горячо извинялась и подвывала, что пока её оставили в статусе подозреваемой.

Если что - ей грозит до пяти лет. Такая вот чунга-чанга.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вечный огонь   Замбия   Парк Победы   прокуратура   следствие   срок   студентка   танец   
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92  комментария
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23k
Сибиряк 10 часов назад
не надо 5 лет, выдворить на родину! а то содержать её ещё 5 лет за наши деньги, кормить лечить охранять.
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341
333 Час назад
в расход обезьяну
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Уже обезьяны считают возможным глумиться над Вечным огнем.
Выслать к чертям собачьим отсюда, пусть на пальме своей жопой трясет!
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6k
Echo 4 часа назад
В Хантах есть же памятник мамонтам, отправьте её туда, пусть охоту древних изображает, до первого устоявшегося снега 2022 года.
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587
Svetlana 4 часа назад
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341
333 Svetlana Час назад
свиностан черз год ,
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25k
Юрьевич 5 часов назад
Как можно судить обезьяну за то что она обезьяна?
Всыпать по этой заднице как следует розгами и отправить в Африку...
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0
Иван Юрьевич Полчаса назад
А чем вы лучше, вы же такой же преступник, расист, унижаете за цвет кожи, вас тоже судить нужно, или выбираете розги и сахалин?
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6k
Андрей Крылов 5 часов назад
Привязать суку где-от рядом и прилюжно плёткой допу попортить - саме правильное наказание. Даль, что такое не предусмотренно УК РФ. Ну, тогда, отправить рна общественные бесплатные работы по разгребанию самых поганых и вонючих муорок - в самый раз.
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4k
Дмитрий 5 часов назад
Выслать к ....м и забыть! В данном случае "возвращение на Родину" будет действеннее привлечения к уголовной ответственности.
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13k
info-kozirev 5 часов назад
Хм,полоумная обезьяна решила потрясти филейками на фоне Вечного огня,даже не понимая,что это и для чего,понятно,что обычаи у них людоедсккие (нигеры и с гробами пляшут),вопрос в том,что в чужой стране,должна вести себя так,как принято нормами общества,в которое эту обезьяну пустили.
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587
Svetlana 6 часов назад
Скажу больше, лично я думаю, что это всё очередной фэйк для народа. Задача очень простая, максимально запугать население всевозможными способами, для того чтобы сохранить действующий режим. Были сомнения, думала новость с позитивной ноткой для адекватного обсуждения и юмора. Но после того как налетели так называемые кремлеботы. Которым сказать кроме ЛГБТ, распиаренной Чечни, псевдопатриотизма, религии, оскорбления людей, оскорбления целый наций, про загнивающий запад и крыть больше нечем. В современной России не должно быть свободного мнения, юмора, уважения к друг другу, все должны ненавидеть друг друга, завидовать, сдавать, зла желать и разумеется быть бедными. Именно это диктует наша любимая и народная власть

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261
стеклоВАТА Svetlana 5 часов назад
т.е. трясти жопой у вечного огня это по твоему проявление уважения?
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261
стеклоВАТА Svetlana 4 часа назад
блин ну что за каша в голове? как это там образуется?
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5k
Allmaster 6 часов назад
Простили немного наверное только из за того, что у них там ниггеры с гробами танцуют... да и хз какие там у них обычаи.
Хотя в другой стране попробуй нарушь какой закон, так же в кутузку залетишь легко.
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70k
Пётровыч 7 часов назад
Каждый раз когда что-то подобное происходит, нарушители приносят публичные извинения. Есть подобные законы в азиатских, арабских и африканских странах, что за статья в России обязывает их публично извинятся?
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5
max klawaliliput 7 часов назад
Во первых танец для африканцев имеет очень большое значение. Как для русских песня. Во вторых она же посвятила танец всём павшим в Великой Отечественной. Африканка конечно недалёкого ума. Но где злой умысел? Где состав преступления? Давайте ещё больше законов. Давайте всех пересажаем. Климат в стране такой что впору уезжать.
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247
Liberman max klawaliliput 7 часов назад
не неси чушь,для гомика-европейца - имеет большое значение пройтись с голыми ягодицами и с флагом ЛГБТ по улице, и че теперь,разрешать?
я,находясь любой стране мира не буду класть каравай на него и петь русские народные на камеру. - мозгов хватает понять что памятник ставили не русские, и хрен знает что он означает, и чем мне пой перфоманс грозит.
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394
Мария Коненкова max klawaliliput 6 часов назад
Да ну чего она нам посвятила? Наскоро слепленное извинение. Пришла дура африканская к Вечному огню, спрашивает, а что это у вас такое? Ей объясняют: памятник, мол, павшим в боях ВОВ воинам. Ну, дура какую-то суть уловила, но умнее-то от этого не стала, надо ж во что бы то ни стало проявить себя, заодно в Сеть выложить. И что она может? Цветы возложить? Ни фига. Жопой потрясти на камеру, дурацкий коммент на видео наложить. А потом, конечно, удивилась, что оказывается, всё серьёзнее, чем она это поняла своим обезьяньим мозгом, плюс, вот ёпт, на статью натрясла. И давай извиняться. Культура, культура... то-то и они, что ни культуры, ни воспитания.
Я сейчас живу в Люберцах, там есть такая Аллея памяти - одну из улиц отвели под памятник воинам, павшим в разных "горячих точках": целая аллея мемориальных камней, клумб, а в начале аллеи стоит Ангел. Красиво. И вот у подножия Ангела всё время цветы. Постоянно. кто-то приходит, возлагает, старые убирают - новые появляются. Не знаю, кто это, культурное мероприятие для класса или индивидуалисты, неважно. Цветы. Вот - культура.
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389
kolobok263 8 часов назад
в Сибирь, снег убирать, а потом назад , к пальмам, из страны, без права возвращения. В КНДР давно бы уже шлепнули.
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1k
Полоумный 8 часов назад
BLM, б.л.я.т.ь!
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4k
Запускайте Берлагу! 8 часов назад
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27k
lem02 8 часов назад
Бред какой то. Интересно как это деяние описано в постановлении. "Трясла ягодичными мышцами"? А сколько раз трясла? А с какой амплитудой? А трясла или переминалась с ноги на ногу? А сколько раз трясти можно, а сколько нельзя? На каком удалении? Экспертиза, следственный эксперимент будет? Где вообще написано, что трясти попой нельзя? А ногой - можно? К, примеру, левой?
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8k
Путинский Бот 8 часов назад
не, ну там понятно что чел глуповатый, послать просто на ху(родину), а вот россиян которые её подначивали, по всей строгости закона перевоспитать!
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587
Svetlana 8 часов назад
Ой, да оставьте ниггу в покое. ПО большому счету ничего страшного не произошло, когда мы в Исламские страны приезжаем, тоже всякую чушь делаем.
Нам же не дают за это по 5 лет. А у них еще может шаманский обычай такой, мертвых танцем поминать
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22
Артур Гевондян Svetlana 7 часов назад
так - только за себя отвечайте.
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261
стеклоВАТА Svetlana 5 часов назад
а ты докажЫ что ты девачка? мало ли что где понапишут. пруфы в студию.
Когда ты обозначаешь что страны исламские - это значит что ты из всех стран выделяешь именно исламские. а это значит что принадлежность к исламу в этом случае определяющий фактор. но тебе же даже не очень хочется вникать в свою писанину, ибо нафига!?поэтому я могу и чечню в пример привести.
Ну а в третьих... если ты, девачка, считаешь ОАЭ цивилизованным миром, то спасибо, я ни ногой в такую цивилизацию. Бли откуда такие беретесь
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7k
Puans-on 8 часов назад
Что с вами не так????
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991
сергей ремизов 8 часов назад
В странное время мы живём. Какие то статьи об осквернении верующих и памятников придумали .Чем хоть она осквернила? Жопой потрясла? Просто тупая дура и всё тут. Да там ходят порой дамы в белье по самую п..... и ничего ,может их тоже сажать? Идиотское время под стать законам.
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90
Konstantin Lebedev сергей ремизов 8 часов назад
Пригласи её потрясти попой над могилой твоей матери. А чо такого?
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11
Agrippa сергей ремизов 7 часов назад
То есть, танцы на могилах, по-Вашему, это нормально? А чё такого? Ну танцы, ну на могилах. Ну мужик в бабу превратился, а баба в мужика, ну а чё такого.
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