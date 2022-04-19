Негритянка в Ханты-Мансийске потрясла задом у Вечного огня и попала под следствие

Знойной даме из Замбии грозит тюремный срок за осквернение символа воинской славы.
21-летняя студентка Югорского государственного университета недавно отожгла в Парке Победы Ханты-Мансийска. Она отклячила кардан и пару раз тряхнула «стариной» прямо на фоне Вечного Огня. Потом, как и полагается надмозгу - разместила видео в соцсети, ещё и подпись добавила: «Дарю этот танец мёртвым и надеюсь, что они спят хорошо».
Ну и всё - недалёкую студентку уже задержали и
следователи сказали ей: shake your ass baby, shake your ass хотели предъявить обвинение по статье «Осквернение символов воинской славы России сделанное с помощью интернета и по предварительному сговору», но она так горячо извинялась и подвывала, что пока её оставили в статусе подозреваемой.
Если что - ей грозит до пяти лет. Такая вот чунга-чанга.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Выслать к чертям собачьим отсюда, пусть на пальме своей жопой трясет!
Я, вот, не понял.
А если это не сарказм, а Ваша позиция, то тоже непонятно, в чём она.
Может, писать - не Ваша стезя? Оставайтесь читательницей.
Всыпать по этой заднице как следует розгами и отправить в Африку...
Хотя в другой стране попробуй нарушь какой закон, так же в кутузку залетишь легко.
я,находясь любой стране мира не буду класть каравай на него и петь русские народные на камеру. - мозгов хватает понять что памятник ставили не русские, и хрен знает что он означает, и чем мне пой перфоманс грозит.
Я сейчас живу в Люберцах, там есть такая Аллея памяти - одну из улиц отвели под памятник воинам, павшим в разных "горячих точках": целая аллея мемориальных камней, клумб, а в начале аллеи стоит Ангел. Красиво. И вот у подножия Ангела всё время цветы. Постоянно. кто-то приходит, возлагает, старые убирают - новые появляются. Не знаю, кто это, культурное мероприятие для класса или индивидуалисты, неважно. Цветы. Вот - культура.
Излучатели работают, массаракш"...
Обратите внимание на комменты. ))) Сейчас в России становится опасно выезжать за кордон даже в отпуск. Особенно если у тебя деньги. Тут же попадёшь в немилость к псевдопатриотам-горлопанам. После чего с "нехорошими" дядями и тётями можно творить любое беззаконие, под восхищённое улюлюканье квасных патриотов. Да и вообще много чего можно...
Когда ты обозначаешь что страны исламские - это значит что ты из всех стран выделяешь именно исламские. а это значит что принадлежность к исламу в этом случае определяющий фактор. но тебе же даже не очень хочется вникать в свою писанину, ибо нафига!?поэтому я могу и чечню в пример привести.
Ну а в третьих... если ты, девачка, считаешь ОАЭ цивилизованным миром, то спасибо, я ни ногой в такую цивилизацию. Бли откуда такие беретесь
1. Я не верблюд, доказывать обратное не буду.
2. Из контекста "когда мы в Исламские страны приезжаем", а не "путешествием по своей стране". Чуешь разницу? Если лоханулся, не надо позориться дальше детскими оправданиями.
3. ОАЭ цивилизованный мир, да я так считаю. Не хочешь, не езжай, колхоз дело добровольное.
Да и денег у тебя нет в любом случае, если были бы, уже давно съездил бы и посмотрел как там гнилой запад или Азия живет и очень сильно бы удивился, что там нет русофобии, нацизма, фашизма и всего прочего. Они такие же нормальные люди, которые хотят мира над головой. И после этого может быть не было бы у тебя столько ненависти, злости, агрессии ко всему внешнему миру.
Но приколись - железный занавес, диктатура, нищета, режим, война, депрессии, злость, агрессия у нашего населения. И всё ради чего??? Для того чтобы кучке людей на Руси жилось хорошо. Даже не мечтай, ты в эту кучку не входишь и близко. Ты всего лишь маленький винтик огромной системы которая управляется по сценарию этой самой кучкой. В кучке человек 1000, приближенных может тысяч 50-100. Все остальные рабы. Просто подумай над этим на досуге. Я тебе зла не желаю, а скорее наоборот. Мы не враги друг другу и делить нам явно нечего.