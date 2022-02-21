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Действительно ли место работы надо менять с периодичностью раз в 5-7 лет?

Действительно ли место работы надо менять с периодичностью раз в 5-7 лет? (2 фото)

Автор:
21 февраля 2022 10:41
Сообщество : Психология
Метки: 5 лет   необходимость   почемучка   причина   психология   работа   срок   
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Почему через 5 лет стоит менять место работы или даже сферу деятельности? Какие доводы выступают в пользу смены, и стоит ли вообще это делать?

В литературе по психологии нередко встречается совет менять работу один раз в несколько лет. И помимо повышения заработной платы специалисты выделяют еще ряд факторов в пользу таких перемен, а именно:

1.     Возможность решения новых задач. При постоянно повторяющемся перечне одних и тех же задач мозг постепенно теряет способность к решению других. Приходит время рутины и однообразия, и в один прекрасный момент просто наступит точка невозврата.

2.     Выход из зоны комфорта. Постепенно человек привыкает находиться в расслабленном состоянии. И если вдруг организация закроется, обанкротится, либо случится сокращение штата, то для работника это станет настоящей трагедией. Во избежание можно попробовать походить по собеседованиям, чтобы подготовить себя таким образом к возможным переменам.

3.     Реализация потенциала. Руководство может не в полной мере ценить потенциал сотрудника. Соответственно, это сказывается и на зарплате. В таком случае определенно стоит рассмотреть альтернативы.

4.     Выявление собственных слабых сторон. Если работник претендует на ключевую должность, повышение, развитие карьеры, то важно объективно оценить не только собственные преимущества, но и недостатки. Чтобы точно понять, какие навыки отточены, а какие требуют оттачивания, как раз и можно сменить вид деятельности.

5.     Новые знания и новые знакомства. Новые знания, как и новые полезные знакомства, важны для построения карьеры. Попытки поиска чего-то нового – это в любом  случае полезный опыт, который может привести в дальнейшем к новым проектам, контрактам и даже собственному бизнесу.

6.     Получение уверенности в себе, своих силах и возможностях. Если долго топтаться на одном месте, нередко возникает страх, что ничего нового освоить и изучить уже просто не получится. В таких условиях мозговая деятельность будет замедляться. А на новом месте нужно будет держать себя в тонусе, прилагать определенные усилия к решению новых задач. В результате чего будет расти уверенность со всеми вытекающими.


В общем и целом точного ответа на вопрос, стоит ли менять работу раз в 3, 5 или 7 лет, нет. Поскольку в расчет необходимо брать целую совокупность факторов: текущую ситуацию на рынке труда, специальность, личные причины и т.д.

И перед тем, как принять решение, следует сопоставить внутренние (стремления, желания, умения, навыки) и внешние (ситуацию на рынке, возможные сценарии развития) факторы. В учет следует принимать и ожидания, поскольку помимо повышения заработной платы от новой работы люди ждут больше свободного времени, карьерного роста, лучших бытовых условий, возможности развития.

А как вы считаете, обоснована ли в целом рекомендация периодической смены места работы? Приходилось ли вам в одночасье менять работу, и пошли ли на пользу такие изменения?

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Метки: 5 лет   необходимость   почемучка   причина   психология   работа   срок   
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8  комментариев
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53k
alertol Час назад
Когда тебе 18 то работу можно хоть каждые пол года менять, когда тебе 40 то насрать уже на "новые задачи" на "раскрыть потенциал" хочется тупо стабильности
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33k
Nefrion 8 минут назад
У меня был один коллега, который работая в одной и той же сфере, "болтался" между двумя конкурентами, в среднем меняя работу раз в 2-3 года.
И каждый раз его принимали с распростертыми объятиями, и повышали зарплату на 20-30%.
(информация со слов того коллеги)
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273
Азмон Полчаса назад
какая глубокомысленная статья....
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3k
Сергей Сергеев 39 минут назад
Смотря кем работаешь. Когда работал на ЖД, поменял место работы один раз и то в связи с переездом из глубинки в СПб.
Когда резко поменял профессию то менял место работы несколько раз. Там много причин: и чисто профессиональный интерес и финансовый вопрос.
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