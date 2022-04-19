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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-60

Смешные комментарии из социальных сетей-60 (30 фото)

Автор:
19 апреля 2022 09:09
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
5032
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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43  комментария
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159
Тупняк 4 часа назад
Хреновое воспитание у пёселя.
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13k
Сергей 8 минут назад
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37k
Aleksandr 14 минут назад
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248
MPEG-8 16 минут назад
Сисямэн.
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1k
Алексей Гулевич 18 минут назад
банки грабить из подвала
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248
MPEG-8 20 минут назад
А, когда она волосы говном мазала, где мама была.
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1k
Алексей Гулевич 21 минуту назад
нормальный такой у него входной коврик
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1k
Алексей Гулевич Полчаса назад
не доходя до места обс.рания
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1k
Алексей Гулевич Полчаса назад
Чудо-может у неё в другом месте
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9k
Михаил Полчаса назад
у какой, в юникоде подпевает)
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1k
Алексей Гулевич 36 минут назад
..... так появилась такая причча!!!
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1k
Алексей Гулевич 38 минут назад
дыра издали не особо у неё и видна
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1k
Евгения Ефимова 44 минуты назад
Банки грабить - это думать надо, а у него мозги прозрачные.
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1k
Евгения Ефимова 47 минут назад
Ну, если про Пресли не слышали, то все и впрямь безнадежно.
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734
AlexG 2 часа назад
проснуться)))
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32k
Korolev 2 часа назад
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2k
Dr. Zoidberg 3 часа назад
Немного напрягает фраза "Ну а тебя мы поделим", но если это не Питер - соглашайся.
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8k
Garpia121 3 часа назад
А зря. Очень удобно будить по утрам. Не помогает легкое дерганье, поднеси батарейку Крона.
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41k
Карандаш 3 часа назад
Хуже когда дома один, пошёл в сортир, сел, а стульчак тёплый.
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33k
Мойша 3 часа назад
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33k
Мойша 3 часа назад
А где рамки, ручные лопаты-металлоискатели, охрана на входах?
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