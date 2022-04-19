Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов

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Есть вещи странные, есть вещи интересные... А есть необъяснимая жестяка, которой сложно найти какое-то обоснованное применение. Вот именно об этом и пойдёт речь.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: wtf Юмор необъяснимое подборка прикол странности
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ну а ковш от экскаватора это видимо экскаваторщик после работы со своего экскаватора домой забирает - как раньше магнитолу из машин вынимали что бы не сперли, этот так же ковш)