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Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов

Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов (16 фото)

Автор:
19 апреля 2022 11:54
Сообщество : Юмор
Метки: wtf   Юмор   необъяснимое   подборка   прикол   странности   
3272
16
Есть вещи странные, есть вещи интересные... А есть необъяснимая жестяка, которой сложно найти какое-то обоснованное применение. Вот именно об этом и пойдёт речь.
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Источник:

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Метки: wtf   Юмор   необъяснимое   подборка   прикол   странности   
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5  комментариев
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1k
Copycat 2 часа назад
Ну лестница с окном это 100% инсталляция какого то "художника"

ну а ковш от экскаватора это видимо экскаваторщик после работы со своего экскаватора домой забирает - как раньше магнитолу из машин вынимали что бы не сперли, этот так же ковш)
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5k
klim425 13 минут назад
Хорошую память надо иметь с такой лестницей. Если забыл в какой ящик что положил, полдня убьешь потом на поиски...
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45k
dima423 Час назад
кинотеатр отличный... туда бы да с красивой девахой))
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