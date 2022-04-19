Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов

Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия

Чёткость бытия зашкалила

Фотографии, при взгляде на которые возникает вопрос "Что происходит?"

Убойные приблуды, сделанные точно не на трезвую голову

И даже не стыдно: люди, которые знают значение фразы "своя атмосфера"

Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому