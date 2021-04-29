Убойные приблуды, сделанные точно не на трезвую голову

3210
16
Стиралокно, самогрузовик, безоткатная пушка из старенького мотороллера и ещё много чего
полезного.
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12.
Кстати, недавно уже был пост о смесителях
18.
Другие скворечники, собранные в соцсетях.
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Метки: wtf Юмор подборка прикол странности что ты такое
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Автора похоже уже "убило", раз сабвуфер от системника не отличает!
но это не смеситель !!!
а это не Системный блок:
Думаю, если б не быстрая эволюция переносимых противотанковых комплексов и огнемётов, такие бы системы были в каждой армии, тем более в 60-70-х с ними эксперментировали как в США, так и в СССР
Видимо ограждение, впоследствии собирались менять.