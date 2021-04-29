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Убойные приблуды, сделанные точно не на трезвую голову

Убойные приблуды, сделанные точно не на трезвую голову (16 фото)

Автор:
29 апреля 2021 11:38
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: wtf   Юмор   подборка   прикол   странности   что ты такое   
3210
16

Стиралокно, самогрузовик, безоткатная пушка из старенького мотороллера и ещё много чего полезного.

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Метки: wtf   Юмор   подборка   прикол   странности   что ты такое   
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8  комментариев
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17k
babuby Час назад
Убойные ....
Автора похоже уже "убило", раз сабвуфер от системника не отличает!
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917
3,14здун-фантаст 7 минут назад
единстванна причина создания таких приблуд - нищета
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1k
Друг 16 минут назад
Автор видимо не совсем помнит такие вещи ...
но это не смеситель !!!

а это не Системный блок:

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34k
Example 6.2.6 Полчаса назад
На мой взгляд отличное решение для своего времени, заиметь мобильное, малозаметное безоткатное 75-мм орудие, которое можно десантировать с самолёта и перевозить в обычном грузовике. Так-то в бортовую проекцию относительного современного танка им можно нанести урон (ну понятно что танк будет без КАЗ и динамической брони).
Думаю, если б не быстрая эволюция переносимых противотанковых комплексов и огнемётов, такие бы системы были в каждой армии, тем более в 60-70-х с ними эксперментировали как в США, так и в СССР
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8k
Александр Example 6.2.6 7 минут назад
Начало)
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26
AGSVRed Полчаса назад
на последней сабвуфер)))
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5k
Евгений 59 минут назад


Видимо ограждение, впоследствии собирались менять.
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305
Alexandr Mamleyev Евгений Полчаса назад
Возможно ограждение не было готово, когда фундамент заливали.
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