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Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому

Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому (16 фото)

Автор:
16 марта 2022 12:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   лучшие маразмы   подборка   прикол   странности   
1166
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В последнее время столько всего странного произошло, что... Впрочем, вы и сами всё видите! Эта подборка сделана для того, чтобы немного отвлечься и улыбнуться (тем, кто ещё может улыбаться).
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   лучшие маразмы   подборка   прикол   странности   
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1  комментарий
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Александр Полчаса назад
Так так стоп, мы еще Аляску даже не присоединили...
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