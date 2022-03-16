Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому

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В последнее время столько всего странного произошло, что... Впрочем, вы и сами всё видите! Эта подборка сделана для того, чтобы немного отвлечься и улыбнуться (тем, кто ещё может улыбаться).
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Источник:
АНТИФИШКИ
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