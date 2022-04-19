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Астрономы нашли удивительную двойную звезду, которая регулярно становится Новой

Астрономы нашли удивительную двойную звезду, которая регулярно становится Новой (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: Новая   астрономы   звезда-паразит   звездная система   интересно   космос   наблюдения   познавательно   удивительно   
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Двойная звездная система в 5000 световых годах от Земли, которая каждые 15 лет взрывается новой звездой, была замечена двумя телескопами MAGIC. Система состоит из белого карлика и красного гиганта и является паразитической - большая редкость в звездном мире!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новая   астрономы   звезда-паразит   звездная система   интересно   космос   наблюдения   познавательно   удивительно   
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2k
Александр 4 часа назад
Белые карлики являются компактными остатками эволюции выгоревших звёзд с небольшой массой. Обычно белые карлики имеют размер, близкий к размеру Земли (радиус 6400 км), в котором заключена масса, близкая к массе Солнца (2 1030кг). Именно из-за своего малого размера эти объекты и были названы карликами, белыми их называют из-за белого цвета первых открытых объектов этого типа, обусловленного их высокой температурой. Белые карлики относятся к так называемым компактным объектам Они не являются звёздами в строгом смысле этого слова, так как в их недрах не происходят ядерные реакции. Белые карлики имеют невероятную плотность, миллион грамм на кубический сантиметр, что в десять тысяч раз больше плотности вещества в центре Солнца. Свойства белых карликов настолько необычны, что для описания их природы требуется «физика XX века» квантовая механика и теория относительности.

Однако если чёрные дыры и нейтронные звёзды были предсказаны до своего открытия, то белые карлики были открыты в XIX веке и оставались необъяснёнными до 1930-х годов, когда были установлены основные квантово-механические законы. Первый белый карлик был открыт в 1844 году Фридрихом Бесселем при изучении ярчайшей звезды ночного неба Сириуса.

Белые карлики образуются на финальных стадиях эволюции маломассивных звёзд (массой 8-10 масс Солнца) после исчерпания топлива для термоядерных реакций. Они достаточно распространены в нашей Галактике, их число составляет до 10% всех звёзд Млечного Пути. Эти удивительные объекты состоят главным образом из кислорода и углерода. Их эволюция сводится к постепенному охлаждению за счёт излучения. Цвет белого карлика при этом меняется от белого к красному, так что название «белый» чисто условно.

В случае если белый карлик входит в двойную систему (таких звёзд в Галактике около половины) эти звёздные останки остаются инертными и стабильными до тех пор, пока их масса не достигает 1,4 массы Солнца. Когда карлик «разбухает» до этой критической массы, например из-за того, что «покормится» веществом звезды-соседки, происходит взрыв. После взрыва белого карлика происходит полный разлёт вещества или, редко, образуется нейтронная звезда.

Вещество перетекает поверхности одной из звёзд, постепенно накапливается на поверхности белого карлика с его плотной атмосферой, где условия благоприятствуют быстрому горению водорода. Создаются условия для ядерных реакций синтеза и происходит взрыв. Оболочка сбрасывается, система возвращается к прежнему состоянию. Но соседняя звезда продолжает терять вещество, и история повторяется. Чем больше водорода накапливается в атмосфере белого карлика, тем более мощной получается вспышка.
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29k
BuG 2 часа назад
Периодические сверхновые не такая уж и редкость.
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495
Бухтей BuG 2 часа назад
сверхновые - одноразовые, там разносит всё в клочья, только в небольшом диапазоне масс звезды-родителя на месте взыра останется релятивистский объект
периодически могут хлопать обычные новые
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300
Дмитрий Быков 4 часа назад
я не доверяю белым, тем более карликам.
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8k
sivanov1079 4 часа назад
Очень странно. Когда я учился, мне рассказывали следующее:
Белый карлик это звезда, на которой не идет термоядерная реакция слияния ядер водорода. Красный гигант это расширившаяся звезда, у которой ядерное горючее на исходе, и которая вскоре сбросит внешнюю оболочку. Водорода в оболочке мало, он перешел в гелий.
Взрываться может только красный гигант. Только при условии, что масса его ядра недлстаточна для поддержания ядерных реакций. Белый карлик не может накопить вещество для взрыва, т.к. его масса относительно мала и ядерные реакции там не запустятся
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1k
Alexandr 4 часа назад
Да это просто генератор опорной частоты для вселенной.
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Белая Муха

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