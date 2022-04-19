Астрономы нашли удивительную двойную звезду, которая регулярно становится Новой

Ранее ученые предполагали, что такие взрывы связаны с высокими энергиями, но точные детали были неясны, особенно для этой конкретной новой.

Два телескопа MAGIC зафиксировали гамма-лучи мощностью 250 гигаэлектронвольт (ГэВ), что является одной из самых высоких энергий, когда-либо измеренных в новой звезде. Для сравнения, это излучение в сто миллиардов раз мощнее видимого света.

Команда ученых смогла провести наблюдения за гамма-лучами с помощью телескопов MAGIC с быстрым откликом, который в данном случае является критичным. «Им требуется не более 30 секунд, чтобы перейти к новой цели», — сказал Дэвид Грин, ученый из Института физики Макса Планка и один из авторов исследования.

После взрыва через звездный ветер от красного гиганта и межзвездной среды, окружающей двойную систему, распространилось несколько ударных фронтов. Эти ударные волны работают как гигантская электростанция, в которой частицы разгоняются почти до скорости света.

Комбинация измерений, проведенных наземными телескопами, позволяет предположить, что гамма-лучи исходят от энергичных протонов — ядер атомов водорода. «Это также делает вспышки новых звезд источником космических лучей, — объяснил Грин. - Однако они, как правило, распространяют космические лучи лишь в непосредственной близости».

Крупные источники космических лучей — это остатки сверхновых. Ударные фронты, создаваемые звездными взрывами, гораздо более сильные по сравнению с новыми.

Чтобы полностью понять сложное взаимодействие взрывов Новой с межзвездной средой в Млечном Пути, потребуется больше наблюдений. По словам команды ученых, они также планируют продолжить поиск «беспокойных» объектов в нашей Галактике и за ее пределами.