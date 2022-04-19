Астрономы нашли удивительную двойную звезду, которая регулярно становится Новой

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Двойная звездная система в 5000 световых годах от Земли, которая каждые 15 лет взрывается новой звездой, была замечена двумя телескопами MAGIC. Система состоит из белого карлика и красного гиганта и является паразитической - большая редкость в звездном мире!
Двойная звездная система, расположенная в 5000 световых годах от Земли, которая каждые 15 лет взрывается новой звездой, была замечена парой телескопов MAGIC. Система находится в созвездии Змееносца и состоит из белого карлика и красного гиганта, который находится на пороге взрыва сверхновой.
Астрономы из Института Макса Планка в Германии изучили двойную пару с помощью телескопа MAGIC, системы из двух черенковских телескопов с возможностью атмосферных исследований. Телескопы установлены в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на канарском острове Ла Пальма.
Каждые 15 лет в этой двойной паре происходит гигантский взрыв, когда красный гигант сбрасывает часть своей мантии, которая притягивается к поверхности белого карлика, мертвой звезды.
Астрономы из Института Макса Планка в Германии изучили двойную пару с помощью телескопа MAGIC, системы из двух черенковских телескопов с возможностью атмосферных исследований. Телескопы установлены в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на канарском острове Ла Пальма.
Каждые 15 лет в этой двойной паре происходит гигантский взрыв, когда красный гигант сбрасывает часть своей мантии, которая притягивается к поверхности белого карлика, мертвой звезды.
Родиной Новой обычно являются системы, в которых паразитируют две очень разные звезды, обычно меньшая и большая звезда. В данном случае белый карлик, маленькая, сгоревшая и плотная звезда, в которой чайная ложка материи весит 1 тонну, вращается вокруг красного гиганта, старой звезды, которая скоро сгорит. Умирающая звезда-гигант кормит белый карлик своим веществом, сбрасывая свой внешний водородный слой. При этом газ течет на ближайший белый карлик. Этот поток материи продолжается до тех пор, пока белый карлик не переполнится и не взорвется. После этого температура и давление во вновь обретенных звездных оболочках становятся слишком большими и отбрасываются гигантским термоядерным взрывом. Карликовая звезда остается нетронутой, и цикл начинается снова — до тех пор, пока зрелище не повторится.
Ранее ученые предполагали, что такие взрывы связаны с высокими энергиями, но точные детали были неясны, особенно для этой конкретной новой.
Два телескопа MAGIC зафиксировали гамма-лучи мощностью 250 гигаэлектронвольт (ГэВ), что является одной из самых высоких энергий, когда-либо измеренных в новой звезде. Для сравнения, это излучение в сто миллиардов раз мощнее видимого света.
Команда ученых смогла провести наблюдения за гамма-лучами с помощью телескопов MAGIC с быстрым откликом, который в данном случае является критичным. «Им требуется не более 30 секунд, чтобы перейти к новой цели», — сказал Дэвид Грин, ученый из Института физики Макса Планка и один из авторов исследования.
После взрыва через звездный ветер от красного гиганта и межзвездной среды, окружающей двойную систему, распространилось несколько ударных фронтов. Эти ударные волны работают как гигантская электростанция, в которой частицы разгоняются почти до скорости света.
Комбинация измерений, проведенных наземными телескопами, позволяет предположить, что гамма-лучи исходят от энергичных протонов — ядер атомов водорода. «Это также делает вспышки новых звезд источником космических лучей, — объяснил Грин. - Однако они, как правило, распространяют космические лучи лишь в непосредственной близости».
Крупные источники космических лучей — это остатки сверхновых. Ударные фронты, создаваемые звездными взрывами, гораздо более сильные по сравнению с новыми.
Чтобы полностью понять сложное взаимодействие взрывов Новой с межзвездной средой в Млечном Пути, потребуется больше наблюдений. По словам команды ученых, они также планируют продолжить поиск «беспокойных» объектов в нашей Галактике и за ее пределами.
Два телескопа MAGIC зафиксировали гамма-лучи мощностью 250 гигаэлектронвольт (ГэВ), что является одной из самых высоких энергий, когда-либо измеренных в новой звезде. Для сравнения, это излучение в сто миллиардов раз мощнее видимого света.
Команда ученых смогла провести наблюдения за гамма-лучами с помощью телескопов MAGIC с быстрым откликом, который в данном случае является критичным. «Им требуется не более 30 секунд, чтобы перейти к новой цели», — сказал Дэвид Грин, ученый из Института физики Макса Планка и один из авторов исследования.
После взрыва через звездный ветер от красного гиганта и межзвездной среды, окружающей двойную систему, распространилось несколько ударных фронтов. Эти ударные волны работают как гигантская электростанция, в которой частицы разгоняются почти до скорости света.
Комбинация измерений, проведенных наземными телескопами, позволяет предположить, что гамма-лучи исходят от энергичных протонов — ядер атомов водорода. «Это также делает вспышки новых звезд источником космических лучей, — объяснил Грин. - Однако они, как правило, распространяют космические лучи лишь в непосредственной близости».
Крупные источники космических лучей — это остатки сверхновых. Ударные фронты, создаваемые звездными взрывами, гораздо более сильные по сравнению с новыми.
Чтобы полностью понять сложное взаимодействие взрывов Новой с межзвездной средой в Млечном Пути, потребуется больше наблюдений. По словам команды ученых, они также планируют продолжить поиск «беспокойных» объектов в нашей Галактике и за ее пределами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Новая астрономы звезда-паразит звездная система интересно космос наблюдения познавательно удивительно
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Однако если чёрные дыры и нейтронные звёзды были предсказаны до своего открытия, то белые карлики были открыты в XIX веке и оставались необъяснёнными до 1930-х годов, когда были установлены основные квантово-механические законы. Первый белый карлик был открыт в 1844 году Фридрихом Бесселем при изучении ярчайшей звезды ночного неба Сириуса.
Белые карлики образуются на финальных стадиях эволюции маломассивных звёзд (массой 8-10 масс Солнца) после исчерпания топлива для термоядерных реакций. Они достаточно распространены в нашей Галактике, их число составляет до 10% всех звёзд Млечного Пути. Эти удивительные объекты состоят главным образом из кислорода и углерода. Их эволюция сводится к постепенному охлаждению за счёт излучения. Цвет белого карлика при этом меняется от белого к красному, так что название «белый» чисто условно.
В случае если белый карлик входит в двойную систему (таких звёзд в Галактике около половины) эти звёздные останки остаются инертными и стабильными до тех пор, пока их масса не достигает 1,4 массы Солнца. Когда карлик «разбухает» до этой критической массы, например из-за того, что «покормится» веществом звезды-соседки, происходит взрыв. После взрыва белого карлика происходит полный разлёт вещества или, редко, образуется нейтронная звезда.
Вещество перетекает поверхности одной из звёзд, постепенно накапливается на поверхности белого карлика с его плотной атмосферой, где условия благоприятствуют быстрому горению водорода. Создаются условия для ядерных реакций синтеза и происходит взрыв. Оболочка сбрасывается, система возвращается к прежнему состоянию. Но соседняя звезда продолжает терять вещество, и история повторяется. Чем больше водорода накапливается в атмосфере белого карлика, тем более мощной получается вспышка.
периодически могут хлопать обычные новые
Белый карлик это звезда, на которой не идет термоядерная реакция слияния ядер водорода. Красный гигант это расширившаяся звезда, у которой ядерное горючее на исходе, и которая вскоре сбросит внешнюю оболочку. Водорода в оболочке мало, он перешел в гелий.
Взрываться может только красный гигант. Только при условии, что масса его ядра недлстаточна для поддержания ядерных реакций. Белый карлик не может накопить вещество для взрыва, т.к. его масса относительно мала и ядерные реакции там не запустятся
Масса белого карлика вполне достаточна для запуска термоядерных реакций (просто потому что красные карлики могут быть меньше по массе, но прекрасно "жгут" водород)