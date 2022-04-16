Забавный технический сбой в прямом эфире

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В прямом эфире американского канала FOX 9 произошел сбой, все на экране начало замедляться и расслаиваться.
Она просто воспользовалась своим шансом и повеселилась!
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АНТИФИШКИ
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