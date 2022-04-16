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Забавный технический сбой в прямом эфире

Забавный технический сбой в прямом эфире (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2022 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прогноз погоды   Реакция   Юмор   ведущая   забавно   прикол   технический сбой   
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В прямом эфире американского канала FOX 9 произошел сбой, все на экране начало замедляться и расслаиваться.

Она просто воспользовалась своим шансом и повеселилась!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прогноз погоды   Реакция   Юмор   ведущая   забавно   прикол   технический сбой   
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7  комментариев
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1k
vijilante Час назад
Я это видел несколько лет назад.
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vbifyz Полчаса назад
Блиин! Вот оно, что с Байденом постоянно случается!
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22k
Юрий Час назад
Что бы понятнее, а то всякие пинты, футы, галлоны.

50F = 10C
70F = 21C
(Фаренгейт - 32) : 1,8 = Цельсий
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102
xsnx Час назад
Сколько лет этому ролику?
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14
Александр Смоленский Час назад
Не растерялась и подыграла. )))
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