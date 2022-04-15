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Почему гигантскую немецкую подводную лодку вынесло на британский пляж

Почему гигантскую немецкую подводную лодку вынесло на британский пляж (3 фото)

Автор:
15 апреля 2022 23:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   британия   металлолом   первая мировая война   пляж   подлодка   
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Она стала местной достопримечательностью, при этом погубила несколько человек.

Подводную лодку U-118 построили и спустили на воду в мае 1918 года в Гамбурге. Уже через пару месяцев судно приняло боевое крещение - потопило британский корабль “Веллингтон”. Следом за ним отправило на дно ещё и танкер Arca. На этом победы подлодки закончились - Германия подписала акт о капитуляции.

Немецкий флот достался странам-победительницам. А конкретно эта подлодка перешла в руки французов, они планировали разобрать её на металлолом. Для этого они опутали её тросами и буксировали через Ла-Манш. Им не повезло - разразился мощнейший шторм, тросы оборвались и подлодку выбросило на берег в британском Гастингсе.

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Чтобы посмотреть на эту 80-метровую махину, люди приезжали из всех уголков Англии. На некоторое время подлодка стала местным символом и чиновники даже организовали экскурсии - разумеется, платные. Водили эти экскурсии два сотрудника береговой охраны: Уильям Херд и Уильям Мур. Они успели проработать всего несколько дней, и тут обоих свалила какая-то странная болезнь. Херд скоропостижно скончался, Мур отправился следом примерно через год.

Когда стали разбираться в причинах, то выяснили: из повреждённых батарей подлодки выделялся хлор - им и надышались горе-экскурсоводы. После этого случая, туристов на подлодку больше не пускали. А вскоре судно разобрали и пустили на металлолом.

Источник:

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Метки: Германия   британия   металлолом   первая мировая война   пляж   подлодка   
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