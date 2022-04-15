Почему гигантскую немецкую подводную лодку вынесло на британский пляж

Подводную лодку U-118 построили и спустили на воду в мае 1918 года в Гамбурге. Уже через пару месяцев судно приняло боевое крещение - потопило британский корабль “Веллингтон”. Следом за ним отправило на дно ещё и танкер Arca. На этом победы подлодки закончились - Германия подписала акт о капитуляции.

Немецкий флот достался странам-победительницам. А конкретно эта подлодка перешла в руки французов, они планировали разобрать её на металлолом. Для этого они опутали её тросами и буксировали через Ла-Манш. Им не повезло - разразился мощнейший шторм, тросы оборвались и подлодку выбросило на берег в британском Гастингсе.