В 1918 году Вильгельму II пришлось отказаться от трона. Миллионы людей требовали смерти это человека. Но что же случилось с ним на самом деле?
Начало конца правления Вилгельма II пришлось на ноябрь 1918 года, когда император находился в штабе императорской армии в городе Спа, Бельгия. Кстати, именно в этом городе с 5 по 16 июля 1920 года проходила международная конференция стран Антанты, посвященная мирному урегулированию после Первой мировой войны.
В Германии вспыхнула ноябрьская революция. На сторону революционеров перешёл военный флот страны. Вильгельм II полагал, что сможет подавить революционеров при помощи армии.
Через несколько дней он уже был готов идти на уступки. Император считал, что если сложит с себя императорские полномочия (вместе с короной), то ему будет позволено остаться королём Пруссии.
Но Вильгельма II не хотели оставлять у власти.
Бывший император бежал в Нидерланды. Он обосновался в Дорне.
Так выглядела в начале 20-х годов прошлого века резиденция беглого императора.
Страны Антанты признали Вильгельма II одним из виновников в развязывании Первой мировой войны. Поступали предложения вздёрнуть на виселице беглеца. Правительству Нидерландов предложили выдать трибуналу Вильгельма II. Но король Нидерландов отказался его выдать. Стоит признать, что требования к выдаче не были такими уж настойчивыми. Тот же британский монарх был родственником Вильгельма II и не желал смерти ему. А президент США более не считал Вильгельма II угрозой.
Настала пора скуки для бывшего императора. Он принялся писать мемуары, рисовать величественные здания и линкоры. Уже в 1922 году вышел первый том мемуаров Вильгельма II.
Чуть позже правительство Веймарской республики позволило Вильгельму вывезти в Дорн аж 23 вагона мебели, а также 27 различных контейнеров с вещами. Даже личный автомобиль Вильгельма остался в пользовании. Помимо авто, вещей и мебели экс-императору прислали его лодку.
Да и финансово Вильгельм II не сильно пострадал. С годами его капитал только приумножался, поскольку он вкладывал свои средства в промышленность Германии.
Но скука брала своё. Уже к 1924 году он хорошо выучил нидерландский язык.
Вильгельм развлекался охотой и рубкой дров. Бывшему императору так нравилось рубить дрова, что после себя оставил целые поляны. Подсчитано, что за время изгнания он срубил более 1000 деревьев.
Вильгельм II не оставлял надежды, что монархия в Германии восстановится и он (или его внук) снова сядет на трон. Кстати, в 1930-х годах Вильгельм поддерживал движение НСДАП, полагая, что Гитлер вернёт монархическое правление в стране.
В мае 1940 года, когда Гитлер вторгся в Нидерланды, Вильгельм отклонил предложение Черчилля о предоставлении убежища на Британских островах, предпочитая умереть в Дорне.
В связи с падением Франции 24 июня 1940 года Вильгельм направил Адольфу Гитлеру поздравление. Однако, по словам очевидцев, Гитлер после её прочтения обозвал экс-императора "старым болваном" и никак не ответил на телеграмму.
Вильгельм II умер в 12 часов 30 минут 4 июня 1941 года в поместье Дорн в возрасте 82 лет от тромбоэмболии лёгочной артерии.
Когда о смерти Вильгельма II было сообщено Гитлеру, тот, несмотря на личную неприязнь к бывшему императору, поручил организовать похороны с воинскими почестями, так как стремился продемонстрировать немцам, что Новый Рейх является преемником Германской империи. Похороны состоялись в Нидерландах с участием ряда бывших офицеров императорской армии.
Сам Гитлер на похороны не приехал.
Источник:
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Оставлю ссылку для людей, которые могут подумать, что я занимаюсь копированием постов от Ивана Кемерова:
Замечу, что это чистое совпадение. Пропустил пост Ивана, иначе бы не делал.
Виталий, спасибо за ваше уточнение.