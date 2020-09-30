Начало конца правления Вилгельма II пришлось на ноябрь 1918 года, когда император находился в штабе императорской армии в городе Спа, Бельгия. Кстати, именно в этом городе с 5 по 16 июля 1920 года проходила международная конференция стран Антанты, посвященная мирному урегулированию после Первой мировой войны.



В Германии вспыхнула ноябрьская революция. На сторону революционеров перешёл военный флот страны. Вильгельм II полагал, что сможет подавить революционеров при помощи армии.



Через несколько дней он уже был готов идти на уступки. Император считал, что если сложит с себя императорские полномочия (вместе с короной), то ему будет позволено остаться королём Пруссии.



Но Вильгельма II не хотели оставлять у власти.



Бывший император бежал в Нидерланды. Он обосновался в Дорне.



Так выглядела в начале 20-х годов прошлого века резиденция беглого императора.



Страны Антанты признали Вильгельма II одним из виновников в развязывании Первой мировой войны. Поступали предложения вздёрнуть на виселице беглеца. Правительству Нидерландов предложили выдать трибуналу Вильгельма II. Но король Нидерландов отказался его выдать. Стоит признать, что требования к выдаче не были такими уж настойчивыми. Тот же британский монарх был родственником Вильгельма II и не желал смерти ему. А президент США более не считал Вильгельма II угрозой.



Настала пора скуки для бывшего императора. Он принялся писать мемуары, рисовать величественные здания и линкоры. Уже в 1922 году вышел первый том мемуаров Вильгельма II.



Чуть позже правительство Веймарской республики позволило Вильгельму вывезти в Дорн аж 23 вагона мебели, а также 27 различных контейнеров с вещами. Даже личный автомобиль Вильгельма остался в пользовании. Помимо авто, вещей и мебели экс-императору прислали его лодку.



Да и финансово Вильгельм II не сильно пострадал. С годами его капитал только приумножался, поскольку он вкладывал свои средства в промышленность Германии.



Но скука брала своё. Уже к 1924 году он хорошо выучил нидерландский язык.



Вильгельм развлекался охотой и рубкой дров. Бывшему императору так нравилось рубить дрова, что после себя оставил целые поляны. Подсчитано, что за время изгнания он срубил более 1000 деревьев.



Вильгельм II не оставлял надежды, что монархия в Германии восстановится и он (или его внук) снова сядет на трон. Кстати, в 1930-х годах Вильгельм поддерживал движение НСДАП, полагая, что Гитлер вернёт монархическое правление в стране.