Кайзер Вильгельм II после отреченияСразу же отмечу,что я плохо отношусь к этому сухорукому дяденьке. Ибо считаю его одним из главных если не разжигателей, то виновников Первой Мировой войны (а значит и Второй Мировой). Ибо глубоко...