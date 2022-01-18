Как чайный гриб стал главным советским суперфудом?

Знакомьтесь, чайный гриб, также известный как комбуча или SCOBY (Symbiotic culture of bacteria and yeast) - ферментированный напиток на основе сладкого чай, дрожжей и уксуснокислых бактерий.

Склизкий питомец

«Я гриб этот не то, что пить не могу, а даже трогать не буду ни за что. А причина вот в чем. Мне около пяти лет, я приехала в гости к любимой бабушке. Она стоит на кухне, готовит, и гриб проклятый достала из банки и чистит (слои с мерзкой гадины снимает). Рядом я шарюсь. А бабушка моя очень задорная и хулиганистая мадам. Что она придумала, чтобы развлечь ребенка? Взяла один слой, положила себе на лицо и повернулась ко мне. Вид у нее был не хуже Фредди Крюгера. И стала меня ловить в шутку. До сих пор помню, как она меня выманивала из шкафа, в котором я закрылась».

Это одна из тысяч историй, рассказанных про чайный гриб, что можно найти в сети. Одни его горячо любили, других при виде гриба посещала лишь одна мысль: «Дайте огнемет!».