Как появились и как развивались фастфуды: от Древнего Рима до McDonald’s

Говорят, бич современного человека – ожирение. В народе уже давно известно, что малоподвижный образ жизни современного человека – это плохо. Но еще плохо и то, что привычки питания сложились у нас таким образом, что мы едим быстро и дешево, часто и вовсе в заведениях быстрого питания. А так как своего врага надо знать в лицо – рассказываем о том, как появились и развивались фастфуды.
Если кто-то думает, что система ресторанов и забегаловок быстрого питания появилась лишь в прошлом веке, то этот кто-то очень сильно ошибается.
Дело в том, что еще в Древнем Риме были различные палатки прямо на улицах, в которых можно было перекусить. Так, например, в хорошо сохранившихся под завалами пепла Помпеях часто находят именно прилавки торговцев. Популярнее всего были лепешки из дрожжевого теста с маслом. Эти же самые лепешки было легко удобно использовать в качестве съедобной тарелки.
Затем, уже гораздо позднее, смазанные лепешки с различными добавками вроде сыров и нарезки начали называть пиццей.
На самом деле, средний древнеримлянин употреблял в пищу гораздо больше фастфуда, чем современный житель Нью-Йорка. Правда, еда тогда была куда более полезной. Впрочем, оно и неудивительно. Если отбросить все наши представления о древних виллах с сотнями слуг, окажется, что в простых домах часто не было даже кухни. В итоге римляне питались на улице: в закусочных, на базарах и просто в палатках.
Интересно и то, что у римлян уже тогда были свои гамбургеры: жареные лепешки из говядины ели с хлебом.
Обычным посетителем таких заведений быстрого питания были люди из низших сословий, рабочие и путешественники. В термополиях редко можно было заметить аристократов.
Кроме того, небольшие заведения быстро стали местами культуры: здесь, как и в современных барах, играли в настольные игры, общались, а зазывали хозяева заведений в свои фастфуды стихами. Стихи, стоит отметить, были о том, что цена будет стабильной.
Блюда же в термополиях подогревались с помощью нескольких чанов с горячей водой, которые были встроены прямо в прилавок. Внутри же заведения были печи, где еда готовилась. Часто посетители ели стоя, но иногда хозяева предусматривали стулья.
Доставка еды на дом появилась тоже примерно тогда же: курьеры относили заказы, прямо как сейчас. Правда, не по звонку, а по заранее оговоренному времени и по предоплате.
Не подумайте, что фастфуды были только в Древнем Риме. В Китае, в Индии и в других странах Европы раннего и среднего Средневековья тоже были свои фастфуды. Где-то это была лапша, где-то – чапати, а где-то – простые лепешки.
Но чаще всего в средневековой Европе путешественники все же вынуждены были обедать в монастырях: основное население тогда было крестьянским и исповедовало натуральное хозяйство. То есть города хоть и были многолюдными, но все же в них уже не было такого изобилия таверн, какое было в Древнем Риме.
Однако, у городских жителей часто не было возможности приготовить себе достойный обед: бедное население ело в основном хлебобулочные изделия. Да и печи оставляли желать лучшего.
В городах уже тогда существовали лавки и магазины, которые очень часто работали круглосуточно: прибыль есть прибыль. Там, как правило, продавали различные пирожки. Интересно и то, что тесто воспринималось скорее как контейнер, и те, кто побогаче, могли просто не съедать это самое тесто, а отдавать его нищим.
Примерно тогда же появилась и поговорка «Бог создал пищу, а дьявол повара». Почему? Потому что в какой-то момент повара поняли, что жареное или тушеное мясо можно использовать даже просроченным, как и другие продукты, и никто не заметит в спешке ничего подозрительного. Поэтому диарея – верный друг средневекового фастфуда.
Трактиры же, в свою очередь, уже были не так популярны у бедного населения: в заведениях часто останавливались очень обеспеченные люди, поэтому трактирщики старались предоставлять хороший сервис. А каждым пятым владельцем такого заведения была женщина.
На Руси тоже были свои фастфуды: вспомним, хотя бы, ярмарки с медовухой, сушками, баранками и прочими прелестями жизни.
Согласно народному преданию, гораздо позже, во время Отечественной войны 1812 года, во Франции появились первые бистро – русские офицеры и солдаты не любили долго ждать еды, и предприимчивые французы вешали таблички «Bistro» от русского слова «быстро». А все из-за того, что в некоторых приличных ресторанах и кафе Европы до сих пор считается дурным тоном, если еду принесли сразу: повар должен готовить индивидуально и под каждого.
Слово затем вернулось уже к нам с европейским акцентом в виде заведений, в которых можно и сейчас недорого и быстро пообедать хорошей едой.
Проблема в том, что лингвисты установили: первый случай использования этого названия зафиксирован во французском языке только в 1884 году, спустя 70 лет после появления в Париже русских. По версии составителей знаменитого словаря Le Petit Robert, слово «бистро» имеет французское происхождение. Для обозначения плохого алкоголя в ряде провинций Франции использовали слово «bistouille», по-русски бы сказали «пойло». А из него вышло «бистро», что значило «продавец вина» или «небольшой ресторанчик», «забегаловка».
В пользу этой версии говорит и то, что в путеводителях по Парижу, изданных в XIX веке, нет ни единого упоминания ресторанов под вывеской «Бистро», а увязка этого названия с русским словом «быстро» произошла не ранее середины XX века.
Как индустрия же фастфуд все же зародился в США.
Первопроходцем в деле стала компания Horn & Hardat. Их первая закусочная называлась «Автомат» и совершила революцию в системе быстрого питания в Нью-Йорке.
В 1921-м в Канзасе появляется компания «Белый замок», в которой фирменным блюдом стал гамбургер – новое блюдо по одинаковой цене. До 1946 года он стоил стабильно 5 центов. Рецепт был позаимствован у немецких эмигрантов, и назвался в честь того самого города в Германии – Гамурга.
Уже тогда начались разговоры о том, что еда, в общем-то, не сильно здоровая. Тогда владелец проявил чудеса маркетинга: за относительно невысокую плату он нанял нескольких молодых людей, которые на виду у всех заходили в заведение в белых халатах и заказывали себе еду. Таким образом создавалось впечатление, что в «Белом замке» едят врачи, поэтому еда абсолютно безопасна.
Затем, когда в мир пришли автомобили, появились заведения формата drive-in. Суть была проста: официанты или официантки, иногда на роликовых коньках, перемещались между автомобилями и обслуживали посетителей прямо в машине на стоянке. Посуда была многоразовой, так что есть было очень неудобно.
Но все изменилось после прихода на рынок одной сначала маленькой, но очень амбициозной компании.
Все мы знаем, что McDonald’s – амбассадор вредной еды чуть ли не во всем мире. Существует даже «индекс бигмака», который определяет состояние экономики того или иного государства. А начиналось все с небольшого заведения братьев Ричарда и Морриса Макдональдов.
Их первое заведение появилось в конце 1930-х годов. Бизнес шел успешно для такого небольшого заведения: хорошее место, прибыль. Но уже через несколько лет на рынке появилось множество конкурентов. Тогда встал вопрос: что делать дальше. Продавать заведение братья передумали в тот момент, когда их осенила гениальная идея.
Суть была в том, чтобы уволить всех официантов и составить меню так, чтобы покупатель сам смог выбирать себе еду. Более того, компоненты теперь нельзя было менять исходя из собственных вкусов. Поэтому скорость обслуживания выросла, и выросла в разы. Да и новое оборудование способствовала такому быстрому росту.
И если сначала клиенты не поняли фишки задумки, то уже совсем скоро сюда начали приходить с детьми и целыми семьями. Очень скоро появился интерес к франшизе: то тут, то там начали открываться одноименные заведения. Правда, братья не особо следили за их работой, и в конечном счете все откатывалось до той же медлительной забегаловки с официантами, которой это было раньше.
Но в один прекрасный день в заведение приходит человек по имени Рей Крок. Рей был не очень успешным коммивояжером. Часто он был вынужден по 40 минут стоять на парковках, где его очень медленно обслуживали официанты заведений.
Но вот с Макдональдами было иначе: их заведение поразило Крока. Он уговорил братьев отдать ему право на продажу франшиз заведения. Стоимость продажи была очень низкой, и сам бизнесмен ничего не получал. Однако под его руководством всего за пять лет открылось 200 новых заведений по той же системе, что и в изначальной концепции ресторана.
В какой-то момент Крок решает выкупить права на бренд у братьев, и становится единоличным владельцем. В конце концов, на продаже прав франшизы он заработает 500 миллионов долларов. И все это благодаря тому, что Рэй смог улучшить сами принципы франчайзинга: до сих пор по всему миру рестораны сети настолько похожи между собой, что, не видя меню сложно предположить, в какой стране вы находитесь.
Затем Рэй понял, что по какой-то причине на сети зарабатывают все, кроме него самого. Тогда был нанят финансист Хэри Зоннеборн. Он пришел к выводу, что гораздо более прибыльным делом будет сдавать покупателям франшизы недвижимость в аренду.
В итоге Крок создал строительную компанию, которая сама выбирала, где быть тому или иному ресторану. До сих пор это остается практически самой основной прибылью головной компании. Сейчас под брендом работает 35 тысяч заведений в 121 стране. Половина всех ресторанов – в США.
Также важно отметить, что уже давно известно о качестве еды из McDonald’s и о том, как она влияет на людей. Но даже несмотря на это, рестораны сети все еще сверхуспешный бренд, который крайне популярен везде, где бы не открылось заведение.
Источник:
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