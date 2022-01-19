Как появились и как развивались фастфуды: от Древнего Рима до McDonald’s

Интересно и то, что у римлян уже тогда были свои гамбургеры: жареные лепешки из говядины ели с хлебом.

Обычным посетителем таких заведений быстрого питания были люди из низших сословий, рабочие и путешественники. В термополиях редко можно было заметить аристократов.

Кроме того, небольшие заведения быстро стали местами культуры: здесь, как и в современных барах, играли в настольные игры, общались, а зазывали хозяева заведений в свои фастфуды стихами. Стихи, стоит отметить, были о том, что цена будет стабильной.

Блюда же в термополиях подогревались с помощью нескольких чанов с горячей водой, которые были встроены прямо в прилавок. Внутри же заведения были печи, где еда готовилась. Часто посетители ели стоя, но иногда хозяева предусматривали стулья.