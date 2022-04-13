"ВИА Гра" - всё: Константин Меладзе сообщил о ликвидации группы

Постепенно имена "той беленькой", "той черненькой" и "той рыженькой" даже выучили и запомнили - чего не скажешь о большинстве других участниц коллектива, сменявших друг друга с характерной периодичностью. Кому-то из девушек удалось подняться в сольной карьере - той же Светлане Лободе, об остальных (всего через "ВИА Гру" прошло около 20 участниц) постепенно забыли. За время своего существования группа выпустила пять студийных альбомов.

И теперь генпродюсер группы Константин Меладзе решил ликвидировать ООО «Группа "ВИА Гра" - об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на имеющиеся документы. Уставной капитал компании оценивается в 10 тысяч рублей и единственным ее владельцем является сам Константин Меладзе. Сообщается, что финансовые претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления.

Правда, некоторые сомневаются, что группу вот так запросто ликвидируют. В Сети уверены, что скорее у компании-владельца просто сменилось юридическое лицо. Впрочем, как бы то ни было, любой коллектив рано или поздно прекращает свое существование. А его поклонникам остается вспоминать то время, когда участники группы были молоды, красивы и обворожительны.