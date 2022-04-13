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"ВИА Гра" - всё: Константин Меладзе сообщил о ликвидации группы

"ВИА Гра" - всё: Константин Меладзе сообщил о ликвидации группы (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 16:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брежнева   Грановская   Музыка   виа гра   видео   ликвидация   меладзе   песни   шоу бизнес   
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Женская поп-группа, образованная в 2000 году, не единожды меняла свой состав. Но, похоже, теперь она прекращает своё существование.

Известный женский коллектив из Украины разбил немало мужских сердец. Хотя многие представители сильного пола с трудом запоминали фамилии солисток, некоторых барышень знали в лицо. Один из звездных составов, по признанию поклонников, - был тот, в котором пели Вера Брежнева, Надя Грановская и Альбина Джанабаева.


Постепенно имена "той беленькой", "той черненькой" и "той рыженькой" даже выучили и запомнили - чего не скажешь о большинстве других участниц коллектива, сменявших друг друга с характерной периодичностью. Кому-то из девушек удалось подняться в сольной карьере - той же Светлане Лободе, об остальных (всего через "ВИА Гру" прошло около 20 участниц) постепенно забыли. За время своего существования группа выпустила пять студийных альбомов.


И теперь генпродюсер группы Константин Меладзе решил ликвидировать ООО «Группа "ВИА Гра" - об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на имеющиеся документы. Уставной капитал компании оценивается в 10 тысяч рублей и единственным ее владельцем является сам Константин Меладзе. Сообщается, что финансовые претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления.


Правда, некоторые сомневаются, что группу вот так запросто ликвидируют. В Сети уверены, что скорее у компании-владельца просто сменилось юридическое лицо. Впрочем, как бы то ни было, любой коллектив рано или поздно прекращает свое существование. А его поклонникам остается вспоминать то время, когда участники группы были молоды, красивы и обворожительны.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Брежнева   Грановская   Музыка   виа гра   видео   ликвидация   меладзе   песни   шоу бизнес   
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15  комментариев
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532
Gamak 2 часа назад
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6k
Echo Полчаса назад
Стареет Костя, уже сил нет новых участниц дегустировать
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10k
Трив Полчаса назад
А они точно пели? Не очень похожи на певиц, больше на других.
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55k
doker 46 минут назад
Даааа... Были бабы в наше время, не то что нынешнее силиконовое племя.

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287
HalloFreeSpace 49 минут назад
Ну слава... кому там ))))
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
ААААААААААААААА и що теперь делать!?
АААААААААААААА и уйх с ними
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1k
Трям Час назад
Бордель закрылся?
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2k
Radugananebe Час назад
Джанабаева мне лично не очень нравилась. А вот та, что до нее была - огонь девка.
По сабжу: просто название поменяют группы и все. Не первый раз так делают, думаю.
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67k
Доктор Джонс 2 часа назад
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63k
Андрей 2 часа назад
Ну вот, дожили! Теперь и виагра уходит с российского рынка.
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15k
Поручик 2 часа назад
Ох ты ж, горюшко-то какое!? Как же мы теперь без них?!
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38k
jonnyD 2 часа назад
Время неумолимо ...
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867
Мурчелло 2 часа назад
Фабрика бл.я.дей.Мелалзе пусть тоже в сраиль пи-ет.
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14k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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