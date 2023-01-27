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Тот случай, когда доставка еды разочаровала

Тот случай, когда доставка еды разочаровала

Автор:
27 января 2023 12:38
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   Разочарование   доставка   доставка еды   огорчение   фото   
979
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Доставка готовых блюд - это удобно. Не нужно особо париться с едой. Однако иногда блюда на картинке сильно отличаются от тех, которые приезжают в итоге домой. Нет ничего хуже, чем невкусно поесть за свои деньги!

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А вас когда-нибудь огорчала доставка?

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Метки: Еда   Прикол   Разочарование   доставка   доставка еды   огорчение   фото   
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3  комментария
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10k
Shtoppi 24 минуты назад
Глядя на все это "великолепие" почему-то складывается такое ощущение, что это не доставка облажалась, а это изначально в заказ какое-то не пойми что положили.
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10k
Б.Касторский 17 минут назад
Раньше очень любил доставку. А что, удобно и никаких хлопот. Заказывал и продукты и готовую еду. Сейчас только бутилированная вода и бытовая химия. Ну и одежда, главное без предоплаты и примеркой. Продукты стали чаще привозить некачественные. Из последнего молочка со сроком годности пара дней. Я что должен влить в себя пакет молока и кефир на скорость? Да и рестораны тоже подводить стали. Может мне не везет как и героям поста и у остальных всё отлично.
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