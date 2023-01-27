Тот случай, когда доставка еды разочаровала

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Доставка готовых блюд - это удобно. Не нужно особо париться с едой. Однако иногда блюда на картинке сильно отличаются от тех, которые приезжают в итоге домой. Нет ничего хуже, чем невкусно поесть за свои деньги!
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А вас когда-нибудь огорчала доставка?
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Довольно долго сидел на готовых ежедневных рационах из доставок, проблемы были только с одной фирмой которая через несколько месяцев после начала каких-то несуразиц просто взяла и закрылась с концами. Оставив при этом у себя мою предоплату, в районе 15к рублей которую я так и не смог из них вытащить ...
И ещё, была хорошая доставка пицц и пирогов в Питере "Граф Краснов", там были самые мощные и вкусные пиццы по городу, но судя по всему, где-то перед пандемией фирму кому-то продали и хоть сайт и бренд не изменились, но там буквально за полгода всё скатилось в минус. Сократили число районов доставки, убрали онлайн оплату с сайта и само качество как и количество начинки (судя по отзывам) в пиццах и пирогах сильно упало