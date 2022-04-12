В США из-за роста цен на топливо, стали массово воровать бензин

Раньше его хотя бы аккуратно сливали и не портили машину, а теперь просто дырявят бензобак.
Цены на бензин взлетели и американцы загрустили.
Следом за ценами на топливо, увеличилась и преступность. Теперь автовладельцы всё чаще обнаруживают дыры в баках своих «железных коней». Недавно во Флориде накрыли целую банду, лишь за один один месяц эти гопники слили топлива на 60 тысяч долларов.
Один из потерпевших удивлялся: «Приехал на АЗС, начал заправляться, и бензин полился во все стороны. Я забрался под машину и посмотрел - а под бензобаком была дыра».
По этому случаю полиция даже выпустила специальную памятку для водителей. В ней рекомендуют: «Парковать автомобили в гаражах или хорошо освещенных местах с высокой проходимостью: это может отпугнуть воров».
Судя по всему, скоро будут расхваливать езду на велосипеде - полезно для здоровья, экологично и экономно. Хотя и его тоже упрут.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Интересно, а как он приехал? Бак-то дырявый...
Даже этот негр 2+2 сложил и обвиняет не Путина (хотя именно Путина выставляют по всем каналам, типа это он нам в бассейн нассал), а Джо Бидона персонально.