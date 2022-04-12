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В США из-за роста цен на топливо, стали массово воровать бензин

В США из-за роста цен на топливо, стали массово воровать бензин (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 18:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   азс   бензин   бензобак   заправка   топливо   
1063
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Раньше его хотя бы аккуратно сливали и не портили машину, а теперь просто дырявят бензобак.

Цены на бензин взлетели и американцы загрустили.

Следом за ценами на топливо, увеличилась и преступность. Теперь автовладельцы всё чаще обнаруживают дыры в баках своих «железных коней». Недавно во Флориде накрыли целую банду, лишь за один один месяц эти гопники слили топлива на 60 тысяч долларов.

Один из потерпевших удивлялся: «Приехал на АЗС, начал заправляться, и бензин полился во все стороны. Я забрался под машину и посмотрел - а под бензобаком была дыра».

По этому случаю полиция даже выпустила специальную памятку для водителей. В ней рекомендуют: «Парковать автомобили в гаражах или хорошо освещенных местах с высокой проходимостью: это может отпугнуть воров».

Судя по всему, скоро будут расхваливать езду на велосипеде - полезно для здоровья, экологично и экономно. Хотя и его тоже упрут.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   азс   бензин   бензобак   заправка   топливо   
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12  комментариев
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1k
Трям 3 часа назад
Негры отвыкли ходить босиком и в кандалах!
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120k
arek14 11 минут назад
Когда забрался повыше, чтобы посмотреть как Америка загнивает.
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76
Konstantin Lebedev 14 минут назад
Автор, хочу забрать у тебя в заголовке запятую. Не нужна она там.
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1k
Пошляк Стебаныч Час назад
Приехал на АЗС, [scip] - а под бензобаком была дыра.
===
Интересно, а как он приехал? Бак-то дырявый...
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9k
Сергей 2 часа назад
Это был РЭП ?
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Ну да, ну да. Ну нельзя машину без присмотра оставить - сразу пробьют бак и сп*здят бензин. Ха ха ха.
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5k
Mowgley 2 часа назад
Помницца, нам тут доказывали, что бензин в исключительной стране америкосии при их зарплатах - это сущие копейки, и что исключительные совсем другие, не то что мы
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60
хитрый особист 3 часа назад
Подтверждаю !
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60
хитрый особист 3 часа назад
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35k
Нанук Паналык 3 часа назад
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August

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