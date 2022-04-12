В США из-за роста цен на топливо, стали массово воровать бензин

Следом за ценами на топливо, увеличилась и преступность. Теперь автовладельцы всё чаще обнаруживают дыры в баках своих «железных коней». Недавно во Флориде накрыли целую банду, лишь за один один месяц эти гопники слили топлива на 60 тысяч долларов.

Один из потерпевших удивлялся: «Приехал на АЗС, начал заправляться, и бензин полился во все стороны. Я забрался под машину и посмотрел - а под бензобаком была дыра».

По этому случаю полиция даже выпустила специальную памятку для водителей. В ней рекомендуют: «Парковать автомобили в гаражах или хорошо освещенных местах с высокой проходимостью: это может отпугнуть воров».

Судя по всему, скоро будут расхваливать езду на велосипеде - полезно для здоровья, экологично и экономно. Хотя и его тоже упрут.