В Ставрополе автохам заехал на тротуар и избил пенсионера за сделанное замечание

Личность нападавшего полицейские уже установили. Он учится в Северо-Кавказском федеральном университет (имя не сообщается). Молодой человек пустился в бега и сейчас объявлен в розыск. Местная полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" и составила ещё 6 административных протоколов на всю весёлую компанию.

«Сотрудниками полиции немедленно были приняты меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения. В настоящее время по факту произошедшего Отделом дознания по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы в целях установления тяжести телесных повреждений, нанесенных гражданину. В отношении двух молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по пяти статьям», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После публикации в Сети ролика с нападением на пенсионера, председатель СКР Алесандр Бастрыкин поручил передать материалы дела в производство Следкома для наиболее полного и всестороннего расследования. Скорее всего, автохам поедет в места не столь отдалённые не на 2 года за "хулиганку", а на более солидный срок. И это хорошо.