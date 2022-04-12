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В Ставрополе автохам заехал на тротуар и избил пенсионера за сделанное замечание

В Ставрополе автохам заехал на тротуар и избил пенсионера за сделанное замечание (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 13:26
Сообщество : Криминал
Метки: Стоврополь   автохам   видео   конфликт   нападение   пенсионер   
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Местная полиция возбудила уголовку за хулиганство. Но так просто горячий южный парень не отделается. Бастрыкин забрал дело в Следком.

В понедельник вечером двое водителей решили проехать по скверу на улице 50 лет ВЛКСМ, где прогуливались местные жители. Им выходка любителей заниженных "Приор", разумеется, не понравилась. Своё недовольство высказал пожилой мужчина, прогуливающийся по аллее вместе с внучкой. Реакция резкого и дерзкого южанинина не заставила себя ждать: он выскочил из автомобиля и ударил мужчину кулаком в лицо. К счастью, в конфликт вмешались прохожие и спасли пострадавшего от дальнейших побоев.

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Личность нападавшего полицейские уже установили. Он учится в Северо-Кавказском федеральном университет (имя не сообщается). Молодой человек пустился в бега и сейчас объявлен в розыск. Местная полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" и составила ещё 6 административных протоколов на всю весёлую компанию.


«Сотрудниками полиции немедленно были приняты меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения. В настоящее время по факту произошедшего Отделом дознания по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы в целях установления тяжести телесных повреждений, нанесенных гражданину. В отношении двух молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по пяти статьям», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


После публикации в Сети ролика с нападением на пенсионера, председатель СКР Алесандр Бастрыкин поручил передать материалы дела в производство Следкома для наиболее полного и всестороннего расследования. Скорее всего, автохам поедет в места не столь отдалённые не на 2 года за "хулиганку", а на более солидный срок. И это хорошо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Стоврополь   автохам   видео   конфликт   нападение   пенсионер   
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37  комментариев
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5k
Core 2 часа назад
И как положено ослотраху - сразу убежал
этот реально национальности не имеет, ибо просто не достоин её, родители его как себя ощущают?
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38k
kalinser Секунду назад
Как настоящий герой улиц,он должен был полицейским морды набить и судье в рожу плюнуть!

А тут резко встал на лыжи!
Видимо он из древнего,горного рода ссыкунов,кои только со старыми и слабыми могут тягаться!
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4k
Феликс Дзержинский 9 минут назад
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8k
Путинский Бот 22 минуты назад
скоро появится "искреннее"раскаяние, лица без национальности!
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20k
Егор Полчаса назад
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2k
Константин Полчаса назад
не возбуждайтесь. ни на какой тут срок не тянет. Порадовало, что сразу подлетел неравнодушный Мужчина, именно с большой буквы "М"
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
пора же ставить на место таких наглых
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54
eutace Полчаса назад
молодцы парни славянской внешности, вмешались, не испугались этих осло@бов кавказской внешности
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9k
Ivan 36 минут назад
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131
Максим 40 минут назад
Невероятные приключения бородатых обезьян в России. Часть №...
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7k
Николай 44 минуты назад
А потом сопли жуют...
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37k
Aleksandr 52 минуты назад
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2k
Денис 59 минут назад
Трус
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22k
MrGod Час назад
Вот надо всех горных собрать, кто не у себя в ауле и пусть едут поддерживают спец операцию на Окраине.
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10k
кот базилий Час назад
ЖЫвотные в человеческом облике.
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9k
Rus77 Час назад
Как то толерантно "В понедельник вечером двое водителей" Я бы перефразировал: вечеров в Ставрополе, чурки ослоё6ы решили дёшево понтануться на своих гнилых помойках. Но в силу отсутствия воспитания, образования, и наличии врожденного дебилизма, исполнили далее по тексту...
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1k
nikam Час назад
да уж этот парень - видать не привили родители уважения к старшим.
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15k
Роберт Шекли Час назад
На суде будет говорить, что просто взмахнул рукой, чтобы показать в какую сторону едет
То, что это тротуар он не заметил. А сбежал, потому что в его адрес стали поступать угрозы
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Черножопые зоофилы, мелкие твари.
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12k
Eltiftel Час назад
дикий горный народ, как в ауле на баранах ездят так и в Москве
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3k
Veprь в напряге Час назад
Шакал непуганый – до, шакал обделанный – после. Позорище.
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Burzum
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