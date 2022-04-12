В Ставрополе автохам заехал на тротуар и избил пенсионера за сделанное замечание

Местная полиция возбудила уголовку за хулиганство. Но так просто горячий южный парень не отделается. Бастрыкин забрал дело в Следком.
В понедельник вечером двое водителей решили проехать по скверу на улице 50 лет ВЛКСМ, где прогуливались местные жители. Им выходка любителей заниженных "Приор", разумеется, не понравилась. Своё недовольство высказал пожилой мужчина, прогуливающийся по аллее вместе с внучкой. Реакция резкого и дерзкого южанинина не заставила себя ждать: он выскочил из автомобиля и ударил мужчину кулаком в лицо. К счастью, в конфликт вмешались прохожие и спасли пострадавшего от дальнейших побоев.
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Личность нападавшего полицейские уже установили. Он учится в Северо-Кавказском федеральном университет (имя не сообщается). Молодой человек пустился в бега и сейчас объявлен в розыск. Местная полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" и составила ещё 6 административных протоколов на всю весёлую компанию.
«Сотрудниками полиции немедленно были приняты меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения. В настоящее время по факту произошедшего Отделом дознания по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы в целях установления тяжести телесных повреждений, нанесенных гражданину. В отношении двух молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по пяти статьям», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После публикации в Сети ролика с нападением на пенсионера, председатель СКР Алесандр Бастрыкин поручил передать материалы дела в производство Следкома для наиболее полного и всестороннего расследования. Скорее всего, автохам поедет в места не столь отдалённые не на 2 года за "хулиганку", а на более солидный срок. И это хорошо.
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АНТИФИШКИ
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А тут резко встал на лыжи!
Видимо он из древнего,горного рода ссыкунов,кои только со старыми и слабыми могут тягаться!
То, что это тротуар он не заметил. А сбежал, потому что в его адрес стали поступать угрозы