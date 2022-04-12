Овощная битва

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Как выглядит эпичный бой, когда ты микрозелень с горошиной вместо головы.
Интересно, что они не поделили?
Источник:
АНТИФИШКИ
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