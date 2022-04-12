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Овощная битва

Овощная битва (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: Contra   Овощная битва   анимация   битва   видео   забавно   овощи   прикольно   
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Как выглядит эпичный бой, когда ты микрозелень с горошиной вместо головы.

Интересно, что они не поделили?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Contra   Овощная битва   анимация   битва   видео   забавно   овощи   прикольно   
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3  комментария
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Антошка 43 минуты назад
Автор, игра называлась Contra, ежели что...
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sedoisever 39 минут назад
Вот и выросло поколение... "Что не поделили...", блин.
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GoodNeon

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