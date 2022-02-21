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Овощи и фрукты, принявшие совсем другой облик&nbsp;

Овощи и фрукты, принявшие совсем другой облик  (19 фото)

Автор:
21 февраля 2022 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   овощи   показалось   превращение   фото   фрукты   
238
19

От милых зайчиков до монстров: в кого еще могут превращаться овощи и фрукты.

Таланты природы безграничны, и с этим сложно не согласиться. Кому, как не ей, по силам в два счёта превратить заурядные овощи и фрукты в натуральные скульптуры и произведения искусства? Чтобы рассмотреть их, достаточно просто задействовать воображение. И вот они перед вами – необычные и забавные.


Баклажан, похожий на делового парня

×
×

Эта груша явно чем-то расстроена

Какая милая помидорная уточка

Родственник помидорной утки — картофельный селезень

Картофель? Нет, медвежонок

Клубника-курочка

Это очень сильный чили

Лимонный слон

Танцующая морковка

Кошачья мордочка вырисовалась на перце

Перец в ужасе от того, что с ним сделали

Цуккини, похожий на чёрную утку

Морковные объятия

Тесные семейные узы

Эта груша очень напоминает птицу

Сладкая клубничная бабочка

Ещё немного и заговорит

Тыква-улитка ползёт по своим делам

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Метки: забавно   овощи   показалось   превращение   фото   фрукты   
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thefanofbeer 2 часа назад
Какой деловой парень? Это обезьяна Носач.
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