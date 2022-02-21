238
19
От милых зайчиков до монстров: в кого еще могут превращаться овощи и фрукты.
Таланты природы безграничны, и с этим сложно не согласиться. Кому, как не ей, по силам в два счёта превратить заурядные овощи и фрукты в натуральные скульптуры и произведения искусства? Чтобы рассмотреть их, достаточно просто задействовать воображение. И вот они перед вами – необычные и забавные.
Баклажан, похожий на делового парня
×
×
Эта груша явно чем-то расстроена
Какая милая помидорная уточка
Родственник помидорной утки — картофельный селезень
Картофель? Нет, медвежонок
Клубника-курочка
Это очень сильный чили
Лимонный слон
Танцующая морковка
Кошачья мордочка вырисовалась на перце
Перец в ужасе от того, что с ним сделали
Цуккини, похожий на чёрную утку
Морковные объятия
Тесные семейные узы
Эта груша очень напоминает птицу
Сладкая клубничная бабочка
Ещё немного и заговорит
Тыква-улитка ползёт по своим делам
Источник:
Ссылки по теме:
- Что тут такое происходит?
- 18 убойных кадров в стиле "Показалось", заставляющих пораскинуть мозгами
- 22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают
- Коварный ракурс и перспектива: 17 обманчивых кадров
- Дезориентирующие кадры, заставляющие ахнуть: "Привидится же такое!"
Метки: забавно овощи показалось превращение фото фрукты
18
Понравилось18
Новости партнёров