Девушка призналась, что ходила на свидания только ради обеда

Многие пользователи сети были ошеломлены простотой идеи Макколл по получению бесплатной еды на свиданиях. Один из пользователей прокомментировал: «Вполне деловое решение». Другой похвалил девушку, заявив: «Это универсальный лайфхак». «Ты гений!» - написала еще одна пользовательница.

Однако не все поддержали решение Макколл пойти на свидание, чтобы получить оплату за ужин. Многие обвинили девушку в том, что она «использовала» мужчин. Особенно недовольны были, конечно, мужчины. Один из них возмущенно заявил: «Поэтому я никогда не плачу за них на свиданиях». Девушка осуждающе заметила: «Я никогда этого не делала. Я чувствую, что в этом случае буду использовать человека как предмет, а это нехорошо, особенно если они правда испытывают чувства». «Ты могла бы просто найти работу», заметил еще один пользователь.

А вы как думаете: способ Макколл по добыче обедов - гениальный лайфхак или оскорбление мужчин?