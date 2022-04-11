Девушка призналась, что ходила на свидания только ради обеда

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Макколл Брок, признавшаяся в соцсетях, что 16 дней подряд в студенческие годы ходила на свидания, только чтобы как следует поесть, произвела настоящий фурор в интернете. Ее признание собрало 1,5 миллиона просмотров и вызвало горячую дискуссию: Брук поступила разумно или беззастенчиво использовала мужчин? А вы как думаете?
Девушка по имени Макколл Брок рассказала в соцсетях, что, когда в студенчестве у нее однажды закончились деньги на еду, она 16 дней подряд ходила на свидания только ради ужина: ведь за еду всегда платили мужчины. Этот рассказ неожиданно вызвал переполох в сети. Признание девушки набрало 1,5 миллиона просмотров, и пользовали начали ожесточенную дискуссию о том, как оценить поступок Брок - как гениальный выход из положения или как беззастенчивое использование мужчин?
«В колледже, когда у меня закончились деньги на еду, я зашла в приложение для знакомств и в течение 16 дней каждый день ходила на свидания в ресторанах - 16 свиданий подряд. Девушка должна есть», — написала она. В комментариях Макколл уточнила: «Я ни к кому не напрашивалась, все эти мужчины сами пригласили меня на свидание».
Многие пользователи сети были ошеломлены простотой идеи Макколл по получению бесплатной еды на свиданиях. Один из пользователей прокомментировал: «Вполне деловое решение». Другой похвалил девушку, заявив: «Это универсальный лайфхак». «Ты гений!» - написала еще одна пользовательница.
Однако не все поддержали решение Макколл пойти на свидание, чтобы получить оплату за ужин. Многие обвинили девушку в том, что она «использовала» мужчин. Особенно недовольны были, конечно, мужчины. Один из них возмущенно заявил: «Поэтому я никогда не плачу за них на свиданиях». Девушка осуждающе заметила: «Я никогда этого не делала. Я чувствую, что в этом случае буду использовать человека как предмет, а это нехорошо, особенно если они правда испытывают чувства». «Ты могла бы просто найти работу», заметил еще один пользователь.
А вы как думаете: способ Макколл по добыче обедов - гениальный лайфхак или оскорбление мужчин?
Однако не все поддержали решение Макколл пойти на свидание, чтобы получить оплату за ужин. Многие обвинили девушку в том, что она «использовала» мужчин. Особенно недовольны были, конечно, мужчины. Один из них возмущенно заявил: «Поэтому я никогда не плачу за них на свиданиях». Девушка осуждающе заметила: «Я никогда этого не делала. Я чувствую, что в этом случае буду использовать человека как предмет, а это нехорошо, особенно если они правда испытывают чувства». «Ты могла бы просто найти работу», заметил еще один пользователь.
А вы как думаете: способ Макколл по добыче обедов - гениальный лайфхак или оскорбление мужчин?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если бабу ты интересуешь только как источник бесплатной еды, то она испарится как морок на заре, а ты сэкономишь массу времени.
В ресторанах и кафе по всему миру, половина столиков, наверное, занята такими ,,гениями,, обоих полов, ну или сколько их там сейчас придумали))