FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Истории 5224 поста • 1240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Девушка призналась, что ходила на свидания только ради обеда

Девушка призналась, что ходила на свидания только ради обеда (4 фото)

Автор:
11 апреля 2022 12:28
Сообщество : Истории
Метки: Макколл Брок   бедность   история   лайфхак   свидания   свидания ради еды   студенчество   ужин   
372
4
Макколл Брок, признавшаяся в соцсетях, что 16 дней подряд в студенческие годы ходила на свидания, только чтобы как следует поесть, произвела настоящий фурор в интернете. Ее признание собрало 1,5 миллиона просмотров и вызвало горячую дискуссию: Брук поступила разумно или беззастенчиво использовала мужчин? А вы как думаете?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Макколл Брок   бедность   история   лайфхак   свидания   свидания ради еды   студенчество   ужин   
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
alertol 43 минуты назад
Не была бы она такой страшной, и сказала бы правду, я бы один кормил её все 16 дней....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
500
Бухтей 5 минут назад
Вот поэтому не надо кормить "свежеснятых" баб.
Если бабу ты интересуешь только как источник бесплатной еды, то она испарится как морок на заре, а ты сэкономишь массу времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick 5 минут назад
тарелочница, есть уже такой термин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Veprь в напряге 11 минут назад
И нахера подруге без комплексов искать подработку – «коньки-горбунки» всегда прискачет на выручку и "кормилица" поможет выжить. Если честно, что-то это "хитропопое" на фото аппетит не вызывает. Видимо «коньки-горбунки» в основном были немноголетние и шибко вороной масти... Что-то и феминистки стухли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
jonnyD 24 минуты назад
Рыбу , небось , одну заказывала ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Wollas 24 минуты назад
Как на Киевском вокзале, в темном переулочке, мальчик девочку ебаут за кусочек булочки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Думай о хорошем! Полчаса назад
да 90% селёдок так делает, с чего такое бурление? хорошо что им ни кто не говорить что Деда Мороза нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст Полчаса назад
Не вижу здесь никакого удивительного открытия века.
В ресторанах и кафе по всему миру, половина столиков, наверное, занята такими ,,гениями,, обоих полов, ну или сколько их там сейчас придумали))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Великий Немой 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59718



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию сразу после взрыва?
2
37
Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию...
Интересные факты
5
51
Интересные факты
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
0
1

Лучшие демотиваторы
Меня зовут Барсик и я....не тыгдыкаю
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Россия#факты#СССР#комментарии#подборка#настроение#шоу бизнес
#Юмор#животные#прикол#фотографии#забавно#в мире#сарказм#искусство#позитив#собака
#история#Украина#мир#картинки#Приколы#страна#познавательно#картины#США#интересное
Назально или инъекционно: плюсы и минусы двух вакцин Назально или инъекционно: плюсы и минусы двух вакцин Ученые нашли древние останки, датированные днём гибели динозавров Ученые нашли древние останки, датированные днём гибели динозавров Многоженец хочет обменять одну жену на двух Многоженец хочет обменять одну жену на двух Эй, лакей, пальто скорей! Когда и как появились профессии лакея, камердинера и дворецкого? Эй, лакей, пальто скорей! Когда и как появились профессии лакея, камердинера и дворецкого? Сладкая нежность и нежная сладость: история появления популярных десертов Сладкая нежность и нежная сладость: история появления популярных десертов Как женщина-детектив спасла президента Линкольна Как женщина-детектив спасла президента Линкольна

На что жалуетесь?

Вернуться