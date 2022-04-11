«Мероприятие проходит под эгидой…» Это выражение можно часто слышать в новостях и видеть в публикациях. И оно стало уже настолько привычным, что о смысле мало кто задумывается.
Что же собой представляет эгида – символ, некий абстрактный покров или что-то ещё?
Действительность оказывается гораздо более прозаичной: эгида представляет собой… козью шкуру. Правда, козочка это была не простая. Не золотая, но очень важная – Амалфея, выкормившая своим молоком самого Зевса, которого младенцем унесли от папаши Кроноса, пожиравшего собственных детей.
Когда Зевс, что называется, возмужал и стал верховным богом, то решил увековечить память о своей спасительнице и сделал шкурку мирно почившей козы символом могущества. На статуях Афины – одной из любимых дочерей Зевса часто можно видеть практичную, но не лишённую стиля накидку – это как раз и есть эгида, закреплённая брошью.
А вот на украшение лучше лишний раз не смотреть. Во избежание, так сказать. Ведь оно не что иное, как отрубленная Персеем голова Медузы* – единственной смертной из трёх сестёр горгон. Чем обусловлен такой выбор? Сложно сказать. Вероятнее всего, ничем не ограниченной фантазией древних поэтов и скульпторов, которые решили объединить в эклектическое сочетание шкуру добрейшей козы и голову чудовища, взглядом обращавшего в камень. И получилось нечто совершенно новое, типа бронированной усиленной змеями непробиваемой защиты.
Кстати, есть и альтернативная менее распространённая в силу этических причин версия. В соответствии с ней, кожа эгиды – не козья и не змеиная, а человеческая. Афина использовала для накидки кожу Палланта – одного из сильнейших гигантов, поверженного богиней. Есть даже мнение, что эпитет «Паллада» образован именно от имени этого титана.
Кстати, довольно долго, вплоть до середины позапрошлого века слово «эгида» в русском языке было мужского рода. Впрочем, вне зависимости от рода эта защита очень мощная, непробиваемая. И даже всесильные боги Олимпа обращались к ней только в крайних случаях.
Доказательством служит пример Троянской войны, которая ещё сильнее разобщила божественное семейство. В ней Аполлон и Афродита поддерживали Трою, а Афина и Гермес были за греков. И каждая из сторон, что называется, тянула одеяло на себя. Афина прикрывала ею горящие корабли греков и тело убитого Патрокла, чтобы товарищи смогли унести его с поля боя.
Но как появилось мнение, что прикрытие в виде эгиды – гарантия полной безопасности? Это опять же составляющая древнегреческой культуры. Ведь каждый из древних греков, совершая даже глупые и абсурдные поступки, был твёрдо уверен, что всё делает правильно. Ибо на то воля богов.
Прошли тысячелетия, а мы всё так же подсознательно верим в силу эгиды. Верим, услышав «мероприятие прошло под эгидой…», что оно гарантирует защиту по всем фронтам. Верим в силу маленьких амулетов-безделушек, пусть и не в форме головы Медузы*, и что благодаря им негатив, опасность и всякие горести обязательно минуют нас стороной на важных и серьёзных мероприятиях, в сомнительных кампаниях, долгих путешествиях и мелких жизненных неурядицах.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Соломон Маркович,или после 60-ти жизнь только начинается!
- 13 курьезных и забавных историй, которые могли произойти только с девушками
- Истории медийной сферы: люди, послужившие прототипами для известных всему миру персонажей
- Пять интересных историй об удивительных людях
- Случится-же такое
Понравилось19