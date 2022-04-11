Но как появилось мнение, что прикрытие в виде эгиды – гарантия полной безопасности? Это опять же составляющая древнегреческой культуры. Ведь каждый из древних греков, совершая даже глупые и абсурдные поступки, был твёрдо уверен, что всё делает правильно. Ибо на то воля богов.

Прошли тысячелетия, а мы всё так же подсознательно верим в силу эгиды. Верим, услышав «мероприятие прошло под эгидой…», что оно гарантирует защиту по всем фронтам. Верим в силу маленьких амулетов-безделушек, пусть и не в форме головы Медузы*, и что благодаря им негатив, опасность и всякие горести обязательно минуют нас стороной на важных и серьёзных мероприятиях, в сомнительных кампаниях, долгих путешествиях и мелких жизненных неурядицах.