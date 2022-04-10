10 интересных фактов о жизни и творчестве Рэя Брэдбери

Хотя в юности в него никто не верил.

Рэй появился на свет 22 августа 1922 года в городке Уокиган, штат Иллинойс. Его отец был потомком переселенцев из Англии, предки матери приехали из Швеции.

1.Брэдбери верил, что является потомком ведьмы Мэри Брэдбери, сожженной на знаменитом Процессе над салемскими ведьмами в далеком 1692 году. Являлась ли она прабабкой знаменитому писателю доподлинно неизвестно.

Первые наброски рассказов Рэй стал делать в 8 лет. А в 12 лет уже написал первую полноценную вещь.

2. Он сочинил продолжение «Великому воину Марса» Э. Берроуза. У парень не мог купить книгу, поэтому решил сочинить ее сам.

Как и все дети, Рэй закончил школу и собирался поступать в колледж. И ничего не вышло - у родителей не хватило денег, чтобы дать сыну образование. Тогда будущий писатель стал продавать газеты.