10 интересных фактов о жизни и творчестве Рэя Брэдбери

Знаменитый писатель был настоящим мастером слова, а ещё - ярким и весёлым человеком.
Рэй Бредбери - уникальный автор. Он одинаково хорошо писал и короткую прозу, и объёмные романы. Что касается жанра, тут ему вообще не было равных: юмористические рассказы, фантастика, ужастики, пьесы. В некоторых произведениях он умудрялся совмещать чуть ли не все эти направления. И каждый раз получалось блестяще. Это один из самых талантливых писателей 20-го века.
Хотя в юности в него никто не верил.
Рэй появился на свет 22 августа 1922 года в городке Уокиган, штат Иллинойс. Его отец был потомком переселенцев из Англии, предки матери приехали из Швеции.
1.Брэдбери верил, что является потомком ведьмы Мэри Брэдбери, сожженной на знаменитом Процессе над салемскими ведьмами в далеком 1692 году. Являлась ли она прабабкой знаменитому писателю доподлинно неизвестно.
Первые наброски рассказов Рэй стал делать в 8 лет. А в 12 лет уже написал первую полноценную вещь.
2. Он сочинил продолжение «Великому воину Марса» Э. Берроуза. У парень не мог купить книгу, поэтому решил сочинить ее сам.
Как и все дети, Рэй закончил школу и собирался поступать в колледж. И ничего не вышло - у родителей не хватило денег, чтобы дать сыну образование. Тогда будущий писатель стал продавать газеты.
3. «Когда мне было 19 лет, я не мог поступить в колледж: я был из бедной семьи. Денег у нас не было, так что я ходил в библиотеку. Три дня в неделю я читал книги. В 27 лет вместо университета я окончил библиотеку».
К 20 годам Брэдбери окончательно решил стать писателем: всё свободное время он посвящал работе с текстами, рассылал их в редакции журналов и отовсюду получал отказ. Никому они были не нужны. Потом в один из журналов всё-таки взяли один рассказ, потом второй… и окрылённый Рэй решил зарабатывать на жизнь только писательским трудом.
4. К тому времени Брэдбери уже женился - со своей избранницей он познакомился в книжном магазине. После свадьбы его супруга работала с утра до ночи, чтобы обеспечить семью. Рэй всё время писал, но заработать этим не мог. За публикации отдельных рассказов ему приходили какие-то смешные гонорары в несколько долларов.
Брэдбери увлекался астрономией, логично, что ему в голову пришёл сюжет «Марсианских хроник» - он написал их за несколько месяцев и это была его первая коммерчески успешная вещь.
5. Чтобы встретиться с литературным агентом и передать ему рукопись, Брэдбери несколько часов трясся на автобусе - денег на своё авто у него не было.
После «Хроник» Рэй задумал новый роман - «451 градус по Фаренгейту». Он сделал его всемирно известным.
6. Впервые роман был опубликован в в 1953 году в недавно открывшемся журнале Playboy.
Брэдбери обожал кинематограф и пересмотрел кучу фильмов. Ещё он написал множество сценариев, один из них - по роману Германа Мелвилла «Моби Дик».
7. Рэй был лично знаком с Сергеем Бондарчуком. Они встретились за границей, где режиссёр показывал свой новый фильм «Война и мир».
«После показа я попал на банкет. Все гости восхищались работой режиссёра, а он отвечал им той же любезностью. А я тихо стоял в самом конце и просто смотрел на это. Вдруг Бондарчук крикнул мне: «Рэй Брэдбери, это вы?» Он бросился ко мне, обнял меня и, прихватив бутылку «Столичной», потащил к своему столу, где сидели только его близкие друзья. Все знаменитые голливудские режиссёры, стоявшие в очереди, были озадачены. Они смотрели на меня и спрашивали друг друга: «Кто этот Брэдбери?» И, ругаясь, они ушли, оставив меня с Бондарчуком…»
Брэдбери был трудоголиком - работал с текстами каждый день. Он верил, что писательство продлевает ему жизнь.
8. Писатель создал более 800 романов, повестей, рассказов, статей и пьес.
В 79 лет Брэдбери перенёс инсульт и до конца жизни передвигался на инвалидном кресле. Когда ему стукнуло 90, он ещё давал интервью и вовсю шутил.
«Знаете, а девяносто лет — это вовсе не так круто, как я думал раньше. И дело не в том, что я езжу по дому в кресле-каталке, застревая на поворотах… Сотня просто звучит солиднее. Представьте себе заголовки во всех газетах мира — "Брэдбери исполнилось сто лет!". Мне сразу выдадут какую-нибудь премию: просто за то, что я еще не умер».
Писателю обожал прогресс в науке и всё, что связано с космосом. При этом у него были отдельные «пунктики ненависти». Например, он терпеть не мог электронные книги.
9. Первое время после их появления, Брэдбери даже запрещал издавать свои произведения в электронном виде. Потом понял, что это не остановить и махнул рукой.
Рэй жил просто и не обращал особенное внимание на бытовой комфорт. И не жаловал тех, кто обожал шопинг и потребление.
10. В одном из интервью его спросили: «Почему же многие ваши предсказания не сбылись?»
«Потому что люди - идиоты. Современное общество хочет заниматься потреблением - пить пиво и смотреть сериалы. Они придумали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и бесполезные штуки вроде айфона. А ведь могли бы развивать науку и осваивать космос».
5 июня 2012 года Рэя Брэдбери не стало. Вместе с ним ушли мечты о покорении космоса, бесконечном прогрессе и вере в будущее. Остались только его замечательные книги и память о молодом парне, который когда-то засмотрелся на ночное звёздное небо и решил написать «Марсианские хроники».
Источник:
АНТИФИШКИ
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В этой фразе после "костюмов для собак" очень не хватает блогеров
Раздражает только, что появляется тут каждый месяц.