Потрясающая космофантастика специально для "Лиги книголюбов"

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Подборка потрясающих научно-фантастических книг, посвящённых космической тематике. Это весьма неоднородная подборка: здесь будут как лёгкие для чтения книги, так и затянутые произведения, в которые нужно "погрузиться", чтобы ощутить атмосферу. Но абсолютно каждая из книг подборки достойна того, чтобы быть на полке любителя литературы.
1.
Цикл произведений "Мир смерти"
Цикл произведений "Мир смерти" настолько прекрасен, что является практически эталоном научной фантастики. Действие каждого следующего произведения разворачивается в новом мире... Мире смерти!
2.
"Гиперион"
"Гиперион" – первое произведение в цикле романов Дэна Симмонса. Попробуйте насладиться книгой. И если роман вам "зайдёт", то вы окунётесь в невероятный мир чистейшего sci-fi.
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3.
"Задача трех тел"
Весьма неоднозначное произведение, которое открывает целый цикл романов, связанных единой нитью. "Задача трёх тел" слегка нудновата в самом начале. Но чем ближе к концу, тем тяжелее оторваться от романа.
4.
"Артемида"
Всего три слова могут охарактеризовать произведение Энди Вейера: бесшабашность, динамика, драйв. Некоторые персонажи поступают весьма странно, но от этого книга только выигрывает. Приготовьтесь, что вас засосёт произведение.
5.
"Пробуждение Левиафана"
"Левиафан" представляет собой настоящий концентрат космической фантастики, приправленный приключениями. Многоуровневая и продуманная книга, в которой каждый найдёт что-то своё.
6.
"Автостопом по Галактике"
Если вы смотрели одноимённый фильм, то не проходите мимо произведения. Фильм хоть и имеет много общего с оригинальным произведением, но всё же это немного иное. Хотите поднять себе настроение и любите приключенческую фантастику? Посвятите этой книге пару вечеров.
7.
"Красный Марс"
"Красный Марс" открывает марсианскую трилогию Кима Стэнли Робинсона. Произведения охватывают большой промежуток времени и посвящены терраформированию планеты.
8.
"Видоизмененный углерод"
Произведение Ричарда Моргана – это некий коктейль из киберпанка, детектива, социальной фантастики и приключений. В 2003 году книга получила премию Филипа К. Дика в номинации "Лучший роман". Есть одноимённая телеадаптация, но до оригинала ей далеко.
9.
"Желтая линия"
Пожалуй, одна из самых "живых" книг в подборке. Читателя буквально затягивает в приключение между мирами с первых страниц. Напряжение нарастает от страницы к странице. К концу произведения кажется, что выхода нет... Но... Впрочем, о приключениях героя лучше узнайте сами.
Посоветуйте что-то своё в комментариях
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