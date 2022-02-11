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Потрясающая космофантастика специально для "Лиги книголюбов"

Потрясающая космофантастика специально для "Лиги книголюбов" (9 фото)

Автор:
11 февраля 2022 10:23
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: sci-fi   интересная литература   книги   космос   научная фантастика   фантастика   
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9
Подборка потрясающих научно-фантастических книг, посвящённых космической тематике. Это весьма неоднородная подборка: здесь будут как лёгкие для чтения книги, так и затянутые произведения, в которые нужно "погрузиться", чтобы ощутить атмосферу. Но абсолютно каждая из книг подборки достойна того, чтобы быть на полке любителя литературы.
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Метки: sci-fi   интересная литература   книги   космос   научная фантастика   фантастика   
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6  комментариев
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5k
Jekis 39 минут назад
Супер, давай ещё подборку про космопопаданцев
От себя могу посоветовать литрпг "Искажающие реальность"
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6k
Александр Зотов 17 минут назад
из новых понравилась трилогия "Бабье царство" - техно-фентези про попаданца, но нестандартно тем, что в параллельный мир, где гендерный реверс существует)
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−9
Дмитрий 21 минуту назад
Эдгар Берроуз, Хроники(не аватары) марса
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30k
Антон Полчаса назад
Советую почитать "Тигр! Тигр!" Альфреда Бестера.
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