Потрясающая космофантастика специально для "Лиги книголюбов"

Подборка потрясающих научно-фантастических книг, посвящённых космической тематике. Это весьма неоднородная подборка: здесь будут как лёгкие для чтения книги, так и затянутые произведения, в которые нужно "погрузиться", чтобы ощутить атмосферу. Но абсолютно каждая из книг подборки достойна того, чтобы быть на полке любителя литературы.

2. "Гиперион" 0 "Гиперион" – первое произведение в цикле романов Дэна Симмонса. Попробуйте насладиться книгой. И если роман вам "зайдёт", то вы окунётесь в невероятный мир чистейшего sci-fi.

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4. "Артемида" 0 Всего три слова могут охарактеризовать произведение Энди Вейера: бесшабашность, динамика, драйв. Некоторые персонажи поступают весьма странно, но от этого книга только выигрывает. Приготовьтесь, что вас засосёт произведение.

6. "Автостопом по Галактике" 0 Если вы смотрели одноимённый фильм, то не проходите мимо произведения. Фильм хоть и имеет много общего с оригинальным произведением, но всё же это немного иное. Хотите поднять себе настроение и любите приключенческую фантастику? Посвятите этой книге пару вечеров.

7. "Красный Марс" 0 "Красный Марс" открывает марсианскую трилогию Кима Стэнли Робинсона. Произведения охватывают большой промежуток времени и посвящены терраформированию планеты.

8. "Видоизмененный углерод" 0 Произведение Ричарда Моргана – это некий коктейль из киберпанка, детектива, социальной фантастики и приключений. В 2003 году книга получила премию Филипа К. Дика в номинации "Лучший роман". Есть одноимённая телеадаптация, но до оригинала ей далеко.

9. "Желтая линия" 0 Пожалуй, одна из самых "живых" книг в подборке. Читателя буквально затягивает в приключение между мирами с первых страниц. Напряжение нарастает от страницы к странице. К концу произведения кажется, что выхода нет... Но... Впрочем, о приключениях героя лучше узнайте сами.