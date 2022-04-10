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5 главных заблуждений о известных писателях и их книгах

5 главных заблуждений о известных писателях и их книгах (6 фото)

Автор:
10 апреля 2022 19:50
Сообщество : Истории
Метки: Булгаков   Заблуждение   Эрнест Хемингуэй   марк твен   мифы   писатель   творчество   толстой   
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Булгаков не писал «под морфием», Конан Дойл не придумал «Элементарно, Ватсон», а Толстой не ходил босой и не подпоясывался верёвкой.

Артур Конан Дойл: «Элементарно, Ватсон»

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Во всех произведениях Дойла, Холмс лишь пару раз произносит «элементарно». И никогда - «Элементарно, Ватсон». Эта фраза впервые появилась в 1901 году, в пародии, где действовали Потсон и Шейлок Комбс. «Элементарно, мой дорогой Потсон»- как раз оттуда.

Фраза так понравилась газетчикам, что они повсюду её растиражировали и скоро она намертво прилипла к Холмсу. Позже она прозвучала в советской экранизации похождений знаменитого сыщика.

Марк Твен описал в «Приключениях Тома Сойера» самого себя

Почему-то многие считают, что Сойер - это и есть Марк Твен. Якобы даже родной город писателя, с характерным названием «Ганнибал», стал реальным прототипом Сент-Питерсберга из книги. Но нет, Твен не писал про самого себя: все приключения из повести выдуманы или происходили с кем-то из его друзей детства.

Лев Толстой ходил босой и  в крестьянской рубахе

Есть несколько изображений, на которых граф щеголяет в домотканной рубашке, ещё и подпоясывается верёвкой. Такой образ растиражировал его приятель, художник Илья Репин. А в жизни Толстой носил дорогущие сюртуки и даже шляпы заказывал у лучших мастеров. В свет выходил, одетым с иголочки. А та крестьянская одежда с картинок - сшита на заказ из дорогой ткани. Чтобы купить такую, обычному селянину пришлось бы полгода трудиться.

Булгаков писал свои произведения «под морфием»

Он и правда употреблял. Даже описал свой опыт в рассказе «Морфий». Оттуда и пошёл миф о том, что Михаил Афанасьевич творил строго под веществами. А дело было так: Булгаков трудился врачом и сделал себе прививку от дифтерии. Она вызвала сильнейшие боли, которые Михаил заглушил уколом морфия. Потом повторил. И ещё раз. Через несколько месяцев таких «обезболиваний» он стал наркоманом и этот угар продолжался больше года.

А спасла его жена - она стала понемногу разбавлять морфий, постоянно «пасла» Булгакова и помогла ему «слезть с иглы». Это случилось до того, как он стал зарабатывать на жизнь литературой.

Хемингуэй написал пронзительные строчки «про детские ботиночки»

Многие слышали про историю о споре «старины Хема» с его товарищем. Якобы Эрнест сказал тогда, что напишет пару строк, в которых покажет настоящую жизненную драму. И вывел на салфетке: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». Об этом случае любил вспоминать его литературный агент и целая армия поклонников творчества Хемингуэя.

А на деле, он никогда такого не писал. Эти строчки появились в газете начала 20-го века, куда женщины давали объявления о продаже вещей своих погибших детей. Выходит, что знаменитую фразу придумал вовсе не гениальный писатель, а безымянная девушка, которая потеряла ребёнка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Булгаков   Заблуждение   Эрнест Хемингуэй   марк твен   мифы   писатель   творчество   толстой   
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5  комментариев
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Граф таки ходил босой и в крестьянской рубахе. В своём имении и да, ткань была дорогой.
но в описании факта не упоминается, что он ходил в рванье, снятым с крестьянина. Всегда имелось ввиду именно облик, косплей по современному. И отзывались современники (да и не современники тоже) об этом именно как о придури графа. Так что босой ходил (часто и много) и верёвкой подпоясывался
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22k
Юрий 2 часа назад
"А в жизни Толстой носил дорогущие сюртуки и даже шляпы заказывал у лучших мастеров." - и откуда это такие сведения? Можно узнать про автора этих пасквилей?

А вот, что пишут реальные современники Толстого -
"Нападая на роскошь в обстановке и во всем вообще, он отрицал смысл и прелесть комфорта, находя влияние его на дух и организм растлевающим. Обстановка в яснополянском доме всегда была самая простая. Неприхотливый и неразборчивый на еду, он не мог спать на пружинном матраце и не любил мягкой постели, и спал одно время на кожаной подушке. Одевался он всегда в высшей степени просто, дома не носил крахмаленых рубашек и так называемого немецкого платья. Костюм его серая фланелевая, а летом парусинная блуза своеобразного фасона, которую умела сшить только одна старуха Варвара из яснополянской деревни. В этой же блузе Лев Николаевич и на портретах, написанных художниками Крамским6 и Репиным. Верхнее платье кафтаны и полушубки из самого простого материала". (Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом )
Где тут про дорогущие сюртуки?
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14k
Bill 2 часа назад
В имении Ясна Поляна
жил Лев Николаич Толстой.
Он рыбу и мясо не кушал,
ходил по именью босой.

Жена ж его, Софья Толстая
Напротив, любила поесть.
Она не ходила босая -
хранила дворянскую честь.
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