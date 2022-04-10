5 главных заблуждений о известных писателях и их книгах

Во всех произведениях Дойла, Холмс лишь пару раз произносит «элементарно». И никогда - «Элементарно, Ватсон». Эта фраза впервые появилась в 1901 году, в пародии, где действовали Потсон и Шейлок Комбс. «Элементарно, мой дорогой Потсон»- как раз оттуда.

Фраза так понравилась газетчикам, что они повсюду её растиражировали и скоро она намертво прилипла к Холмсу. Позже она прозвучала в советской экранизации похождений знаменитого сыщика.

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