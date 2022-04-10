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20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями

20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями (20 фото)

Автор:
10 апреля 2022 22:21
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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В этой подборке снимков — фотографии, которые есть у многих из нас в наших семейных архивах. Возможно, он не такие яркие, как работы профессиональных фотографов, зато очень живые и памятные.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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