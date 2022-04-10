20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями

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В этой подборке снимков — фотографии, которые есть у многих из нас в наших семейных архивах. Возможно, он не такие яркие, как работы профессиональных фотографов, зато очень живые и памятные.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Молодая пара. Владимир Куликов, 1 июля 1981 - 20 августа 1981 года, г. Минск, ул. Захарова, из архива Владимира Александровича Карлова.
2.
На работе. Павел Сухарев, 19 июля 1980 года, г. Москва, Калининский пр-т, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
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3.
На лавочке у дома. Неизвестный автор, 1980 - 1982 год, Калининская обл., дер. Берниково, из архива Дениса Тюленева.
5.
Празднование последнего звонка в Москве. Иван Второв, 25 мая 1981 года, г. Москва, пр-т Мира, из архива Ивана Петровича Второва.
7.
«Д. Бычков на стиле». Вячеслав Бычков, июнь - август 1982 года, Московская обл., из архива Дениса Бычкова.
8.
Вид с Костомаровского моста на Спасо-Андроников монастырь. Олег Линев, 2 мая 1981 - 4 сентября 1982 года, г. Москва, Андроньевская наб., из архива Олега Линева.
9.
В полете. Сергей Сухарев, 1 - 28 февраля 1980 года, Московская обл., из архива Павла Сергеевича Сухарева.
12.
После работы. Механический завод. Виктор Колонтаев, 14 июля 1982 года, г. Норильск, из архива Николая Викторовича Колонтаева.
13.
Студенты-биологи перед биофаком МГУ. Неизвестный автор, сентябрь 1984 года, г. Москва, ул. Академика Хохлова, из архива Марины Ворониной.
14.
Дети на бревнах. Неизвестный автор, 1983 - 1985 год, Калининская обл., дер. Берниково, из архива Дениса Тюленева.
15.
Первомайская демонстрация. С. Тарасенко, 1 мая 1983 года, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Лысенко, из архива Олега Тарасенко.
16.
Эдита Пьеха на встрече с моряками Северного флота. Неизвестный автор, 1983 год, Мурманская обл., пгт. Ревда, из архива Владимира Дружинина.
17.
Сухогруз Kolasin. Валерий Усманов, 1983 год, Краснодарский край, Большой Сочи, Лазаревский внутригородской р-н, из архива Валерия Усманова.
18.
Проводы русской зимы в поселке Некрасовское. Владимир Романов, 9 марта 1984 года, Ярославская обл., пос. Некрасовское ул. Советская, из архива Владимира Валентиновича Романова.
19.
Молодежный фольклорный фестиваль в Хохловке. Саратовский университет. Константин Преображенский, июнь 1985 года, Пермская обл., с. Хохловка, из архива Константина Вадимовича Преображенского.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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