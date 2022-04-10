20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями

Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”

Какие инструменты использовались в СССР для ликвидации беспризорности?

Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали

17 фото, за каждым из которых скрывается целая история

Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото

Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки