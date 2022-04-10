Москва-1972: снимки столицы, сделанные 50 лет назад

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В подборке снимков, Москва пятидесятилетней давности.
2.
Москва 1972. Рустам Мухаметзянов, 1972 год, г. Москва, Красная пл., из архива Рустама Сулеймановича Мухаметзянова.
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3.
Птичий рынок. Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова, 1972 год, г. Москва, Большая Калитниковская ул., МАММ/МДФ.
5.
Тренер и Женя (неразборчиво) после тренировки. Юрий Садовников, октябрь 1972 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
8.
Валентин Хухлаев, 7 ноября 1972 года, г. . Москва, пл. 50-летия Октября, из архива Валентина Хухлаева.
9.
Троицкое-Голенищево. Валерий Усманов, 1972 год, г. Москва, ул. Мосфильмовская, из архива Валерия Усманова.
10.
Мама - Людмила Шиптенко с дочерью Ириной в парке. Владимир Карлов, июнь 1972 года, г. Москва, из архива Владимира Александровича Карлова.
12.
Вид на Пятницкую улицу от Чугунного моста. Владимир Сергиенко, 11 июня 1972 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
15.
Госсекретарь США Уильям Пирс Роджерс общается с москвичами на рынке. Борис Косарев, г. Москва, ул. Вавилова, д.64/1 стр.1, из архива Марии Косаревой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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