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Москва-1972: снимки столицы, сделанные 50 лет назад

Москва-1972: снимки столицы, сделанные 50 лет назад (17 фото)

Автор:
10 апреля 2022 22:17
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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В подборке снимков, Москва пятидесятилетней давности.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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maclay 2 часа назад
Спасибо за фото, а особенно московское прошлое !
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