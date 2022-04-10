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Пенсия Джима Керри: интересные факты из жизни голливудской звезды комедий

Пенсия Джима Керри: интересные факты из жизни голливудской звезды комедий (14 фото + 2 видео)

Автор:
10 апреля 2022 20:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудские звезды   джим керри   жизнь актера   звезда кино   интересные факты   интересные факты из жизни   лучшие актеры   
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В начале апреля 60-летний Джим Керри заявил, что уходит на пенсию, поскольку сделал достаточно много и теперь может отдохнуть. Именно поэтому самое время вспомнить интересные факты из жизни талантливого актера, полной как весёлых, так и довольно грустных моментов.

В детстве Керри был подвержен синдрому повышенной активности, из-за чего учёба в начальной школе давалась ему нелегко. Поскольку каждый урок с его присутствием оказывался под угрозой срыва, учительница нашла компромисс, отводя непоседливому ребёнку 5 минут до звонка, чтобы тот веселил одноклассников.

Джим рос в весьма небогатой семье. Мама будущего актера не могла работать из-за невроза, а отец, работавший бухгалтером, всегда мечтал стать музыкантом. Когда и он лишился работы, семья оказалась на улице и некоторое время проживала в автомобиле.


В 14-летнем возрасте вся семья Керри переехала в Торонто, где отец устроился работать на предприятие по изготовлению шин. Работой обеспечили и детей. Например, будущий миллионер в подростковом возрасте занимался уборкой туалетов на этом самом заводе.

По словам самого Джима, его единственным другом всегда было зеркало, напротив которого он проводил часы. Видимо, именно эти тренировки и наделили будущую звезду неподражаемой мимикой. К слову, больше всего Керри любил пародировать Джека Николсона и Леонида Ильича Брежнева.

Однако его кумиром с детства был Владислав Третьяк. Во время поездки в Россию актер даже купил футболку с его изображением.


В 1992 году Керри поставил перед собой цель стать звездой Голливуда. Он выписал самому себе чек на 10 млн долларов, указав, что сможет обналичить его через 3 года. Талант, трудолюбие и вера в себя сделали своё дело, ведь 1994 год стал для актера по-настоящему плодотворным.

Именно в этот год вышли три кассовые картины с его участием: «Эйс Вентура», «Тупой и ещё тупее» и «Маска». Очевидно, что все эти фильмы суммарно принесли гораздо больше, чем планировал сам для себя Керри.

А теперь немного об этих фильмах. Манеры и голос того самого Эйса Вентуры появился благодаря Керри. Именно так он общался с публикой во время своих стендапов. Примечательно, что персонаж задумывался иначе, однако с утверждением этого актёра роль была переписана.

Кстати, в этом фильме появилась известная сегодня дэт-метал группа Cannibal Corpse. Именно Керри пригласил поучаствовать музыкантов, поскольку являлся их поклонником.

Из-за Джима метаморфоза произошла и с фильмом «Маска», который создавался по одноименному комиксу. В нём главный герой представляет собой смесь Джокера, доктора Джекилла и мистера Хайда, то есть, надевая маску, он становился жёстким антигероем со склонностью к насилию. Вот только фильм сделали полностью комедией после того, как на роль был утвержден именно Керри.

К слову, более 20 лет «Маска» оставалась самым кассовым фильмом по комиксам.

Участие в фильме «Всегда говори «Да!» далось актеру нелегко, поскольку Керри испытывал на себе всё, на что соглашался его персонаж: от прыжков  с моста вниз головой до езды на спортивном мотоцикле. Самое абсурдное, что актёр сломал на съёмках три ребра, но не от выполненных безумств, а просто неудачно упав в кафе в эпизоде, где его герой сталкивается с официанткой.

Несмотря на любовь к роскоши, Керри отдает часть гонорара в фонды для детей с тяжёлыми заболеваниями.

Кстати, именно Джим мог стать Джеком-Воробьем, однако он отказался от съёмок из-за участия в картине «Брюс всемогущий».

Актер по характеру схож с персонажами, которых играет, ведь он и в жизни способен на различные чудачества. Однажды он появился на пляже Малибу в купальнике своей девушки. Он также продал свой автомобиль и купил такси, потому что ему нравилось передвигаться по городу на нём. Просто Керри нравился диссонанс между благополучием и внешней скромностью.

Но в обществе голливудскую звезду перестали приглашать после ряда эпатажных выходок на вечеринках. Он мог начать бить дорогие фужеры на светском мероприятии, а один раз пришёл на приём голым, надев лишь носок на причинное место.


Несмотря на всю любовь к комедии, Керри не раз страдал от затяжных депрессий, принимая антидепрессанты. Видимо, поэтому участие в сериале «Шучу» стало чуть ли не самой его сильной ролью, ведь там он совместил талант комика из «Маски» и глубинного драматического персонажа из «Вечного сияния чистого разума».

А как вы относитесь к этому и актёры, и какие картины с его участием нравятся больше всего?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: голливудские звезды   джим керри   жизнь актера   звезда кино   интересные факты   интересные факты из жизни   лучшие актеры   
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41k
Андрей 2 часа назад
А как вы относитесь к этому и актёры, и какие картины с его участием нравятся больше всего?
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Насколько я знаю, этот актёр, вылезающий из жопы носорога, является ярым руссофобом. То есть он ненавидит русских за то что они русские. И это типа его выбор. А если я скажу, что ненавижу Д.К. за то что он американец, то это будет считаться нацизмом, фашизмом или ещё каким преступлением?
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2k
Sergius SPb 14 минут назад
Резидент амерского камеди, лицедей.
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21
Анатолий 16 минут назад
как так в 60 на пенсию? Джим, переезжай в РФ, еще пять лет будешь молодым!
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1k
Трям 45 минут назад
Стареющий грустный клоун-русофоб.
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31k
Aleks 47 минут назад
Одинаков везде, тупой американский юмор, типа перднул и сам поржал... Обосрался, вообще хохма. Когда то Маска тоже заходила на ура, когда была чем то новым. А когда это стало лесть из каждого утюга....
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Антибиотик
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