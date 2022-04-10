Пенсия Джима Керри: интересные факты из жизни голливудской звезды комедий

Джим рос в весьма небогатой семье. Мама будущего актера не могла работать из-за невроза, а отец, работавший бухгалтером, всегда мечтал стать музыкантом. Когда и он лишился работы, семья оказалась на улице и некоторое время проживала в автомобиле.

В 14-летнем возрасте вся семья Керри переехала в Торонто, где отец устроился работать на предприятие по изготовлению шин. Работой обеспечили и детей. Например, будущий миллионер в подростковом возрасте занимался уборкой туалетов на этом самом заводе.