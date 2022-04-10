История с ухом и пристрастие к абсенту: необычные факты из жизни Ван Гога

Среди художников довольно часто встречаются странные личности. В список таковых можно отнести и голландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога, чья биография наполнена необычными интересными фактами.
Имя Винсент живописцу досталось в честь старшего на год брата, который умер при рождении. По сохранившимся воспоминаниям родственников, будущий художник был странным, из-за чего на него часто ругались родители.
Из-за плохого, по их мнению, поведения сына, в 11 лет Ван Гога отправили в школу-интернат, из-за чего будущий художник получил психологическую травму. Позже Ван Гог воодушевился религией и хотел стать пастором, но был отстранен от паствы после того, как выступил в поддержку притеснённых шахтеров.
К слову, идея стать проповедником провалилась ещё на стадии прохождения курсов в миссионерской школе. Оттуда его выгнали за приступы ярости и весьма неряшливый вид. Позже Церковь и вовсе отстранила Ван Гога от любой религиозной деятельности, посчитав опасным фанатиком.
Знаменитый художник был очень активным мастером, ведь всего за 10 лет своей творческой карьеры он написал свыше 2100 картин. Получается, что в среднем за 2 дня он создавал по одному полотну. При этом клиентам было продано не одно, как принято думать, а 14 произведений, что тоже не так уж и много на общем фоне.
Но, конечно, вершина его творчества – это 860 полотен, написанных маслом. И это при том, что у него не было специализированного образования. Это выдавалось его неумением рисовать человека, чаще всего выходившим странным.
Позже, художник приступил к изучению живописи, но публику его работы всё равно приводили в ужас. Конечно, новые знания помогли ему писать уже талантливые полотна всего за пару часов, однако при жизни художника так и не признали.
Семья Ван Гога была большой. У него было шестеро братьев и сестер, однако самым близким для него был младший брат Тео, поддерживавший художника и деньгами и морально, что позволило последнему посвятить свою жизнь живописи.
Но его популярности способствовала и вдова Тео. После смерти Ван Гога старшего она принялась распространять его картины и письма, благодаря чему он и известен сегодня человечеству.
В личной жизни художника тоже всё было далеко не в полном порядке. Одно время он был влюблен в свою овдовевшую кузину, которую доставал навязчивыми ухаживаниями. В итоге всё дошло до того, что от Ван Гога отвернулись почти все родственники.
Исследователи думают, что художник и вовсе был влюблён в своего друга поля Гогена, после ссоры с которым он и отрезал себе мочку уха. Последнее, к слову, достоверный факт. После этого инцидента Тео отправил своего брата в психушку, где он пробыл около года.
Что могло повлиять на психику художника? Вероятно, наследственность, поскольку у троих из семи детей наблюдались проблемы. Тот же Тео с детства имел психоз в лёгкой форме. Но свой вклад могло внести и пристрастие Ван Гога к абсенту. Дело в том, что напиток изготавливали из неочищенной полыни, что влияло на работу мозга при чрезмерном употреблении.
Именно из-за абсента художник однажды пытался съесть краску со своих полотен.
Психические проблемы привели к тому, что от него отвернулись не только родственники и Церковь, по вышеупомянутым причинам, но и жители города Арль, считавшие, что его не стоит выпускать из лечебницы из-за его буйного поведения.
Итогом такой жизни стало решение Ван Гога покончить с собой. Он целился в сердце, однако пуля в него не попала, пройдя чуть ниже. Художник даже смог самостоятельно добраться до гостиницы, где скончался через 39 часов.
Несмотря на всю странность и довольно трудное существование, Ван Гог после смерти стал одним из самых дорогих художников, ведь три из его картин были проданы за более чем 100 млн долларов за каждую. При этом, речь идет о переводе в сегодняшние деньги.
Источник:
АНТИФИШКИ
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