История с ухом и пристрастие к абсенту: необычные факты из жизни Ван Гога

Имя Винсент живописцу досталось в честь старшего на год брата, который умер при рождении. По сохранившимся воспоминаниям родственников, будущий художник был странным, из-за чего на него часто ругались родители.

Из-за плохого, по их мнению, поведения сына, в 11 лет Ван Гога отправили в школу-интернат, из-за чего будущий художник получил психологическую травму. Позже Ван Гог воодушевился религией и хотел стать пастором, но был отстранен от паствы после того, как выступил в поддержку притеснённых шахтеров.