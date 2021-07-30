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Самые дурацкие идеи для сада

Самые дурацкие идеи для сада (31 фото)

Автор:
30 июля 2021 10:11
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Двор   горе-дизайн   дизайн   дуракцие идеи   идеи   ну вы даете!   сад   стиль   
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Сад перед собственным домом каждый хочет оформить по-своему. Иногда идеи садового дизайна бывают красивыми и оригинальными. А иногда - как в этих случаях (хотя, конечно, оригинальности им не занимать!)
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Двор   горе-дизайн   дизайн   дуракцие идеи   идеи   ну вы даете!   сад   стиль   
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4  комментария
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24k
Vazari 2 часа назад
У меня последняя часть дороги на дачу, довольно жутковатая. Особенно зимой. Кого ни привозил в гости, все об этом говорят. Плюс участок с лесом граничит. Хочу в этом году перед входом вот такую штуку поставить. Причем фару от солнечной батареи запитать, и слабое освещение всей композиции тоже.
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4k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Да ваще тупизна сплошнейшая! Автор, ты название с другим постом не перепутал случаем? У тебя SARS-CoV-2?
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28k
Snork Snorkoff Час назад
Дурацкие здесь только комменты автора
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