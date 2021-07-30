Самые дурацкие идеи для сада

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Сад перед собственным домом каждый хочет оформить по-своему. Иногда идеи садового дизайна бывают красивыми и оригинальными. А иногда - как в этих случаях (хотя, конечно, оригинальности им не занимать!)
Не лает, не кусает, но в дом... а почему, собственно, не пускает?
"Осторожно! Злое бревно!"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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