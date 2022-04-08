Известные люди в обычной жизни

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Просто интересные фотографии.
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Дмитрий Шостакович, Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский, Александр Родченко, февраль 1929 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия СССР история страна фотографии
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