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Силач в Сыктывкаре остановил «Газель» голыми руками

Силач в Сыктывкаре остановил «Газель» голыми руками (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 18:45
Сообщество : Автомир
Метки: авария   водитель   газель   машина   прохожий   силач   
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Случайный прохожий затормозил её буквально в метре от столкновения с другим авто.

В Сыктывкаре нерадивый водитель вышел из «Газели» и не поставил её на ручник. Естественно, через несколько мгновений она покатилась вперёд. К счастью, шел прохожий и он в лучших традициях русских силачей упёрся в капот и остановил машину.

Потом спокойно пошёл по своим делам.

Правда, водитель «Газели» оказался законченным дятлом - всё-таки устроил мини-аварию когда сдал назад.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   водитель   газель   машина   прохожий   силач   
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4  комментария
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780
Шурман 46 минут назад
Не одну так вторую машину разбил :)
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Трям 15 минут назад
Конченый водятел на газели!
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August

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