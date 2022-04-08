Силач в Сыктывкаре остановил «Газель» голыми руками

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Случайный прохожий затормозил её буквально в метре от столкновения с другим авто.
В Сыктывкаре нерадивый водитель вышел из «Газели» и не поставил её на ручник. Естественно, через несколько мгновений она покатилась вперёд. К счастью, шел прохожий и он в лучших традициях русских силачей упёрся в капот и остановил машину.
Потом спокойно пошёл по своим делам.
Правда, водитель «Газели» оказался законченным дятлом - всё-таки устроил мини-аварию когда сдал назад.
Источник:
АНТИФИШКИ
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