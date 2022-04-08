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Талантливая певица блестяще исполнила еще один проверенный временем хит

Талантливая певица блестяще исполнила еще один проверенный временем хит (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 апреля 2022 09:15
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Дарья Золотовская   Майя Кристалинская   СССР   видео   песня   советские песни   талант   
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Певица Дарья Золотовская хорошо исполнила еще одну советскую песню. На этот раз выбор девушки пал на композицию Майи Кристалинской “Я тебя подожду”.

Источник:

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Метки: Дарья Золотовская   Майя Кристалинская   СССР   видео   песня   советские песни   талант   
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12  комментариев
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45
maks89 37 минут назад
Хорошо в что статье есть оригинал. То же не плохо начать петь правильные песни .....
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902
kirill15 9 минут назад
Ой вэй! Эксперты в чате! Норм девчонка поет. Не Майя, но на порядки лучше современных "певичек" (причем, независимо от пола певичек)
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1k
poбт 17 минут назад
у нее явный комплекс по поводу волос
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
721
721
Мурчелло Полчаса назад
Вот ещё для сравнения.
Ссылка www.youtube.com
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721
Мурчелло 36 минут назад
Не попадает в слова.Голоса нет.Поёт под фонограмму.Очень не приятное лицо с неестественной гуимпленовой улыбкой.Обычная пи-дота. Просто сравните.
Ссылка www.youtube.com
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18k
Алексей Час назад
Киньонес это какой то вид секса?
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8k
Игорь Час назад
да - у Кристалинской - замечательный голос, а у "талантливой певицы" ртом - ну не знаю.......
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