Талантливая певица блестяще исполнила еще один проверенный временем хит

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Певица Дарья Золотовская хорошо исполнила еще одну советскую песню. На этот раз выбор девушки пал на композицию Майи Кристалинской “Я тебя подожду”.
Оригинал песни был выпущен, предположительно, в ноябре 1962 года
Песня “Я тебя подожду” в исполнении Майи Кристалинской
Источник:
АНТИФИШКИ
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