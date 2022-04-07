СССР в 30-е годы на снимках фотоклассика Михаила Прехнера

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Работы знаменитого советского фотографа Михаила Прехнера.
На Великую Отечественную войну он отправился в качестве фотокорреспондента, где погиб, ему было всего 30 лет.
На Великую Отечественную войну он отправился в качестве фотокорреспондента, где погиб, ему было всего 30 лет.
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13.
Мальчики у подножия памятника Александру Пушкину. Михаил Прехнер, 1932 - 1935 год, г. Москва, Тверской бул., МАММ/МДФ.
15.
У самолета, построенного на средства читателей журнала «Работница». Михаил Прехнер, 1933 год, МАММ/МДФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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