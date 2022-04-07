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СССР в 30-е годы на снимках фотоклассика Михаила Прехнера

СССР в 30-е годы на снимках фотоклассика Михаила Прехнера (18 фото)

Автор:
07 апреля 2022 22:02
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Работы знаменитого советского фотографа Михаила Прехнера.
На Великую Отечественную войну он отправился в качестве фотокорреспондента, где погиб, ему было всего 30 лет.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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