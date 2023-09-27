FISHKINET
Сообщество Юмор 17614 постов • 3613 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Не надо так: примеры раздражающих явлений и ситуаций

Не надо так: примеры раздражающих явлений и ситуаций

Автор:
27 сентября 2023 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   коллекция   ошибка   перфекционизм   подборка   ситуация   
1742
38

Не секрет, что многие любят порядок и симметрию. Все это дарит приятные ощущения и умиротворяет. С другой стороны, в мире перфекциониста даже малая погрешность может вызвать сильное раздражение. Перед вами коллекция тех самых ошибок.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   коллекция   ошибка   перфекционизм   подборка   ситуация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
ACU900 Час назад
Может это пульт от электрического стула :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
brotherirk 21 минуту назад
Почему перец белый, а соль черная?!
Потому что, Моррисон так решил начиная с 1899, там же написано...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena Час назад
Рукожопство наивысшего уровня.
И пох***изм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

493060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно
Кошки - мамы
Кошки - мамы
Набирающие популярность в сообществах
Аля, Кляксич и буква ‘А’ (1975) Часть 1. Диафильм
Аля, Кляксич и буква ‘А’ (1975) Часть 1. Диафильм
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого...

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#позитив#факты#история#люди#кино#Разное#девушки
#машина#животные#аварии#Автовсячина#авто аварии#в мире#Россия#шоу бизнес#Москва#милота
#автомобили#Юмор#ДТП#интересно#Прикол#истории#забавно#улыбнуло#кража#Прошлое
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Не просто ад перфекциониста, а настоящий адище Не просто ад перфекциониста, а настоящий адище 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне Ситуации, когда про людей можно было точно сказать, что лень вперёд них родилась Ситуации, когда про людей можно было точно сказать, что лень вперёд них родилась Фатально вышло: всё об ошибках Фатально вышло: всё об ошибках Настолько хорошо, что идеально Настолько хорошо, что идеально

На что жалуетесь?

Вернуться