Не надо так: примеры раздражающих явлений и ситуаций

Автор:
27 сентября 2023 08:45
Не секрет, что многие любят порядок и симметрию. Все это дарит приятные ощущения и умиротворяет. С другой стороны, в мире перфекциониста даже малая погрешность может вызвать сильное раздражение. Перед вами коллекция тех самых ошибок.
1. "Экран закрывают предметы, но моей маме они не мешают"
2. Захламленный рабочий стол
4. Учитель не стирает мел с доски полностью и продолжает писать
5. Квартал на картах Google
6. Эта люстра в ресторане
7. Непростительная ошибка
12. Так и до сердечного приступа недалеко
13. Просто положите новое дорожное полотно
14. И так на каждой странице. Что за шутки такие?
17. Включить - красный, выключить- зеленый
19. Эта вывеска делает больно
21. В итоге поперчил макароны... Почему перец белый, а соль черная?!
23. Когда играешь в Sims и забыл повернуть писсуар
24. Этот многоквартирный дом
26. Так моя сестра разрезала торт
27. Вынужден смотреть на это каждый раз, когда просыпаюсь
29. На секунду мне показалось, что я пьян
31. На ближайшей железнодорожной станции. Думаю, мне пора переезжать
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Потому что, Моррисон так решил начиная с 1899, там же написано...
И пох***изм.