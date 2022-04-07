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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-57

Смешные комментарии из социальных сетей-57 (27 фото)

Автор:
07 апреля 2022 06:09
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
4828
27
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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78  комментариев
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565
Санёк 3 часа назад
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Ну пухлый оказался реальным отморозком и присел между съемками.
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6k
Diesel 2 минуты назад
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Измерения проводили в холодной воде? ))
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13k
jungar 4 минуты назад
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картинка глубокая
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915
Koshak 9 минут назад
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915
Koshak 11 минут назад
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Манчкин. Прикольная порода. Кошачий корги)))
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1k
neskaju20 12 минут назад
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Фига себе у меня нога недоросла
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126k
Аааа 12 минут назад
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Якобы боязнь собак кошками - это такой же миф, как закапывание головы в песок страусом.
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13k
banzai7 13 минут назад
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Даже у Дюймовочки с 35-м размером член 6.5 см.
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10k
Мистер Фикс 13 минут назад
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Ну, все правильно.
У меня 43 размер, и длина соответствует... в спокойном состоянии...
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5k
ГГалка 18 минут назад
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хм. вдруг подумала - а почему судьи и прочие юристы до сих пор надевают БЕЛЫЕ парики? это же унизительно)
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13k
banzai7 24 минуты назад
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Женский IQ измеряется именно этим способом.
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29k
BuG Полчаса назад
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Крысы кошек не боятся. Кошки их сами шугаются. Вот собаки да, первые враги крыс.
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32k
turyst Полчаса назад
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26k
Лис Полчаса назад
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И я в детсаде не спал. Просто не хотел. Зато сейчас, работая по графику 2х2, в выходные регулярно днём сплю. Особенно хорошо спится в будние дни, когда все работают. Не подумайте плохого, просто не шумит ни кто.
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32k
turyst Полчаса назад
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Ну хоть не чёрный.
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1k
Walther Полчаса назад
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"Камаро - красивая тачка", только что-то не особо их покупают...
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32k
turyst 37 минут назад
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22k
Влад 40 минут назад
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Если-б она еще смогла проработать столько.
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37k
Aleksandr 41 минуту назад
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Эта же таблица работает и для негров, просто "длину" надо заменить на "диаметр"...
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37k
Aleksandr 44 минуты назад
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какая нахрен черепашка?!!
это же Гарри Поттер: в мантии, очках и с палочкой...
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14
northdeer 55 минут назад
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или только чебурашка ни как не переводиться
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