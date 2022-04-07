Как в 1957 году создали самую фантастическую телерадиолу

Для того времени она была настоящим произведением искусства.
В 1948 году немец Герхард Кубечек открыл небольшую мебельную мастерскую в Западной Германии и назвал её KUBA. Заказов было не сказать, чтобы много, поэтому Кубечек переключился на изготовление футляров для радиол. В то время они делались из ценных пород дерева, покрывались лаком, и составляли половину стоимости радиолы.
И дело пошло. Вскоре в мастерской трудилось больше 100 человек и Герхард понял, что нужно выходить на новый уровень - делать радиолы самому. Он купил обанкротившуюся радиофирму Continental-Rundfunk GmbH и одним махом получил квалифицированных рабочих и оборудование. И сразу же переименовал свою мастерскую в «Imperial Rundfunk und Fernsehwerk GmbH».
Уже тогда Герхард осознал, что делать всё самому не получится - слишком затратно и трудоёмко. Поэтому за собой он оставил разработку дизайна радиолы и изготовление корпуса, а радиоэлектронную начинку решил закупать у фирмы «Telefunken». Первыми радиолами стали Kuba Imperial J622GW:
Capri Chassis:
Imperial Tarantella:
И Milano:
А затем Кубечек решил совместить радиоприёмник, проигрыватель грампластинок и телевизор. Так появилась «Комета Кубы» - KUBA Komet:
Это чудо техники напоминало лодку с треугольным парусом и весило 131 кг. Модель была сборной, состояла из двух частей: в нижней - радио и проигрыватель пластинок, в верхней - телевизор. Стоила она целых $1250, космическая сумма по тем временам. Для сравнения: обычная радиола стоила меньше 100 долларов.
Электронную начинку для «Планеты» предоставила Telefunken, а над акустикой потрудились мастера из компании Nordmende. И справились блестяще: на каждый канал стерео усилителя подключили трехполосную акустику по четыре динамика. А всего в радиоле было восемь динамиков - для 1957 года это что-то невероятное.
Чуть позже модель модернизировали: увеличили размеры корпуса и добавили магнитофон. Цена поднялась до $1441 и всё равно от покупателей не было отбоя. Модель стала настолько популярной, что её стали «копировать». Например, вот модель Fantasial от американской компании Arkay, на рынке появилась в 1960 году.
Что-то знакомое, не так ли?
К началу 1960-х компания Кубечека владела тремя заводами на которых трудилось 4 000 человек, а её годовой оборот составлял 220 миллионов марок. Но со временем Герхард стал уставать - да и несмотря на хорошие продажи радиол, такого успеха как с моделью KUBA Komet ему повторить не удалось. И он решает продать компанию.
Покупатель нашёлся практически мгновенно - им стала General Electric. Какое-то время Герхард трудился в своей же бывшей фирме, но уже наёмным руководителем. А потом уволился, купил яхту и отправился в плавание по Средиземному морю.
Ну а General Electric с доставшимся ей производством не справилась и стала продавать права на известную торговую марку всем, кто предложит более-менее большие деньги. Началась чехарда с управленцами, рабочие стали увольняться и последняя модель некогда знаменитой компании вышла в 1972 году:
Она получилась неудачной и покупать её никто не хотел. После этого фирму закрыли.
После этого футуристические радиолы уже не выпускали. А компания Герхарда Кубечека вошла в историю как производитель дизайнерской и люксовой техники, которая обогнала своё время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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