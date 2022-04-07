Как в 1957 году создали самую фантастическую телерадиолу

В 1948 году немец Герхард Кубечек открыл небольшую мебельную мастерскую в Западной Германии и назвал её KUBA. Заказов было не сказать, чтобы много, поэтому Кубечек переключился на изготовление футляров для радиол. В то время они делались из ценных пород дерева, покрывались лаком, и составляли половину стоимости радиолы.

И дело пошло. Вскоре в мастерской трудилось больше 100 человек и Герхард понял, что нужно выходить на новый уровень - делать радиолы самому. Он купил обанкротившуюся радиофирму Continental-Rundfunk GmbH и одним махом получил квалифицированных рабочих и оборудование. И сразу же переименовал свою мастерскую в «Imperial Rundfunk und Fernsehwerk GmbH».

Уже тогда Герхард осознал, что делать всё самому не получится - слишком затратно и трудоёмко. Поэтому за собой он оставил разработку дизайна радиолы и изготовление корпуса, а радиоэлектронную начинку решил закупать у фирмы «Telefunken». Первыми радиолами стали Kuba Imperial J622GW: