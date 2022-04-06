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Вещи, которые во время уборки чаще всего жалко выбросить

Вещи, которые во время уборки чаще всего жалко выбросить (11 фото)

Автор:
06 апреля 2022 22:03
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Домашние вещи   бытовые вещи   гардероб   ненужные вещи   порядок в доме   посуда   
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Все мы любим чистоту и порядок в доме, однако наверняка многие сталкивались с нежеланием избавляться от каких-то старых вещей. Какие же из них чаще всего копятся в наших жилищах?

В первую очередь, предметы гардероба: любимая футболка с пятном, которое никогда не отстирается, или выцветшие, но комфортные джинсы. Психологи считают, что всё это лишний груз, от которого нужно избавиться, чтобы получить положительную энергию, вот только не так-то это просто.

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Тоже касается и застиранного постельного белья или носков без пар (авось, когда-нибудь найдется второй).  Наверняка, у многих дома есть кулек, где хранятся такие «одиночки».

Довольно часто можно встретить и всевозможные коробки (особенно обувные), оберточная бумага или подарочные пакеты, которые, возможно, ещё пригодятся. Правда, когда наступает их «час Х», мы о них почему-то часто забываем или не можем найти. Кстати, у японцев есть поверье, что через эти вещи ваша жизнь наполняется хаосом.

То же самое касается и хранения пустых бутылочек и флаконов для лучших времен. Некоторые оставляют их, чтобы потом наполнить другим средством, или просто потому что они выглядят красиво и необычно. Иногда бывает и просто лень выкинуть пустую бутылку из-под шампуня, поэтому она продолжает томиться на ванной полке.

Следующее касается женщин, хранящих тонну косметики. Иногда и она должна подвергаться ревизии. Какое-то средство засохло или просыпалось, а может просто вышел срок годности или оно не подошло.  Тем не менее представительницы слабого пола продолжают всё это хранить, расширяя свою косметичку до неприличных размеров.

Касается это и поломанной бижутерии, которая, хоть не из золота или серебра, а выбросить жалко.

Наверняка, в каждом доме хранится «макулатура» из старых чеков на товары, чей гарантийный срок уже истек, или квитанций. Последние, конечно, нужны на случай каких-либо сбоев в банковских системах, однако только в течение трех лет. Дальше они теряют всякий смысл, но мы продолжаем хранить как гарант защиты от любых судебных разбирательств.

Современные правила предполагают, что в интерьере не должно быть ничего лишнего. Но ведь очень жалко выкинуть близкие сердцу вещи, которые кто-то посчитал бы бессмысленными: вроде статуэток, визиток уже ненужных специалистов или ароматических свечей, которые никогда не будут зажжены.

То же касается и часов, которые уже не починить, но они продолжают висеть на стене, чтобы не оставлять стену пустующей. Или же ручных часов, хранящих память о ком-то. Нужно выкинуть?

Пожалуй, нет!


Бывает такое, что на любимой тарелке или кружке образовался скол, а на удобной кастрюле уже не осталось и следа от некогда присутствовавшего узора. Конечно, жалко выкинуть, если такая посуда всё ещё практична по нашим меркам. Правда, по фэн-шуй она несёт в дом энергию безденежья.

Начиная двигать дома мебель, где только не находишь мелочь. Чтобы потом не собирать её по разным углам, лучше всего сразу, придя домой, выкладывать её в какую-нибудь копилку. Так и порядок будет, и монетки под рукой на случай необходимости. Возможно, именно за счёт закинутых в неё двух рублей, когда-то вы станете богаты.

Ну и закончим предметом, который по грязи может потягаться с унитазом. Речь идет о губках для мытья посуды, на 1 кв. сантиметре которой хранится до 30 млрд бактерий. По крайней мере, к такому выводу пришли немецкие ученые. Именно поэтому губку нужно менять раз в неделю, однако многие привыкли пользоваться ей, пока она не превратится в сплошной сгусток грязи и жира.

А от каких вещей вам обычно жалко избавиться?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Домашние вещи   бытовые вещи   гардероб   ненужные вещи   порядок в доме   посуда   
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1  комментарий
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Guilty Pleasure Полчаса назад
ага, западные "ценности", основанные на потреблятском отношении к жизни, как раз и диктуют подобные ментальные ловушки. Вещи надо беречь, тогда их можно использовать долго и не менять часто. А коли вам всё быстро надоедает, то это уже психологическое (нет, не отклонение)- вариант развития сознания.
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Антибиотик
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