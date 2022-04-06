Вещи, которые во время уборки чаще всего жалко выбросить

Все мы любим чистоту и порядок в доме, однако наверняка многие сталкивались с нежеланием избавляться от каких-то старых вещей. Какие же из них чаще всего копятся в наших жилищах?
В первую очередь, предметы гардероба: любимая футболка с пятном, которое никогда не отстирается, или выцветшие, но комфортные джинсы. Психологи считают, что всё это лишний груз, от которого нужно избавиться, чтобы получить положительную энергию, вот только не так-то это просто.
Тоже касается и застиранного постельного белья или носков без пар (авось, когда-нибудь найдется второй). Наверняка, у многих дома есть кулек, где хранятся такие «одиночки».
Довольно часто можно встретить и всевозможные коробки (особенно обувные), оберточная бумага или подарочные пакеты, которые, возможно, ещё пригодятся. Правда, когда наступает их «час Х», мы о них почему-то часто забываем или не можем найти. Кстати, у японцев есть поверье, что через эти вещи ваша жизнь наполняется хаосом.
То же самое касается и хранения пустых бутылочек и флаконов для лучших времен. Некоторые оставляют их, чтобы потом наполнить другим средством, или просто потому что они выглядят красиво и необычно. Иногда бывает и просто лень выкинуть пустую бутылку из-под шампуня, поэтому она продолжает томиться на ванной полке.
Следующее касается женщин, хранящих тонну косметики. Иногда и она должна подвергаться ревизии. Какое-то средство засохло или просыпалось, а может просто вышел срок годности или оно не подошло. Тем не менее представительницы слабого пола продолжают всё это хранить, расширяя свою косметичку до неприличных размеров.
Касается это и поломанной бижутерии, которая, хоть не из золота или серебра, а выбросить жалко.
Наверняка, в каждом доме хранится «макулатура» из старых чеков на товары, чей гарантийный срок уже истек, или квитанций. Последние, конечно, нужны на случай каких-либо сбоев в банковских системах, однако только в течение трех лет. Дальше они теряют всякий смысл, но мы продолжаем хранить как гарант защиты от любых судебных разбирательств.
Современные правила предполагают, что в интерьере не должно быть ничего лишнего. Но ведь очень жалко выкинуть близкие сердцу вещи, которые кто-то посчитал бы бессмысленными: вроде статуэток, визиток уже ненужных специалистов или ароматических свечей, которые никогда не будут зажжены.
То же касается и часов, которые уже не починить, но они продолжают висеть на стене, чтобы не оставлять стену пустующей. Или же ручных часов, хранящих память о ком-то. Нужно выкинуть?
Пожалуй, нет!
Бывает такое, что на любимой тарелке или кружке образовался скол, а на удобной кастрюле уже не осталось и следа от некогда присутствовавшего узора. Конечно, жалко выкинуть, если такая посуда всё ещё практична по нашим меркам. Правда, по фэн-шуй она несёт в дом энергию безденежья.
Начиная двигать дома мебель, где только не находишь мелочь. Чтобы потом не собирать её по разным углам, лучше всего сразу, придя домой, выкладывать её в какую-нибудь копилку. Так и порядок будет, и монетки под рукой на случай необходимости. Возможно, именно за счёт закинутых в неё двух рублей, когда-то вы станете богаты.
Ну и закончим предметом, который по грязи может потягаться с унитазом. Речь идет о губках для мытья посуды, на 1 кв. сантиметре которой хранится до 30 млрд бактерий. По крайней мере, к такому выводу пришли немецкие ученые. Именно поэтому губку нужно менять раз в неделю, однако многие привыкли пользоваться ей, пока она не превратится в сплошной сгусток грязи и жира.
А от каких вещей вам обычно жалко избавиться?
Источник:
АНТИФИШКИ
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