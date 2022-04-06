Вещи, которые во время уборки чаще всего жалко выбросить

Касается это и поломанной бижутерии, которая, хоть не из золота или серебра, а выбросить жалко.

Наверняка, в каждом доме хранится «макулатура» из старых чеков на товары, чей гарантийный срок уже истек, или квитанций. Последние, конечно, нужны на случай каких-либо сбоев в банковских системах, однако только в течение трех лет. Дальше они теряют всякий смысл, но мы продолжаем хранить как гарант защиты от любых судебных разбирательств.