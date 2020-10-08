30 полезных советов, которые помогут содержать дом в порядке

Эти идеи по уборке и наведению порядка в доме здорово облегчат вам жизнь!
"Я лучше всего запоминаю книги не по автору или названию, а по цвету обложки. Поэтому теперь храню их так".
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"Пододеяльник и простыню из комплекта я храню в наволочке от того же комплекта - и ничего не теряется".
"Если повесить офисный контейнер для файлов на внутреннюю стенку дверцы в шкафчик с контейнерами, то крышки у них перестанут теряться".
"Разобрала холодильник по методу Мари Кондо. Теперь в каждом ящике лежит полный обед: надо только извлечь, и не приходится искать ингредиенты".
"Если разрезать и вставить в сапоги мягкие палки для плавания, сапоги будут стоять аккуратно и займут меньше места".
"Если полить горячим клеем плечики вешалок и дать ему высохнуть, одежда больше не будет с них соскальзывать".
"Выдвижная сушка для посуды, которая легко убирается после того, как посуда подсохла, и ее можно убрать в шкаф".
"Если вы переезжаете, вот таким образом вы сможете мгновенно упаковать и перевезти всю одежду на вешалках. а не тратить время на складывание каждой вещи отдельно".
"Если в глубокий шкаф поместить ящики для хранения и сложить вещи в них, то все всегда будет легко найти, не копаясь в ящике, а просто выдвинув его".
"Если в холодильнике и кладовке завести ящик, подписанный "Сначала съешь это!", то меньше продуктов будет портиться.
"Если прибить два держателя под раковину, на них будет очень удобно хранить пакеты для мусора".
"Из ливнеотводных желобов очень удобно сделать полки для детских книг - ребенок сразу может найти и взять нужную.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Офигенное решение. У него полный ящик петель и кранов? Если я каждую позицию из своего барахла разложу в отдельный ящик. То мне для этого нужно купить все ящики в икее и арендовать ангар, чтобы это все там поставить
Где вы всё это берёте?
Сайты для дебилов "переводите"?
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У меня больше 1000 книг, как их хранить?
Если читать не умеешь, то да - отличный способ расстановки книг