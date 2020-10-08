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30 полезных советов, которые помогут содержать дом в порядке

30 полезных советов, которые помогут содержать дом в порядке (31 фото)

Автор:
08 октября 2020 15:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: домашние дела   идеи   интересно   наведение порядка   полезно   порядок   порядок в доме   уборка   
2263
31
Эти идеи по уборке и наведению порядка в доме здорово облегчат вам жизнь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние дела   идеи   интересно   наведение порядка   полезно   порядок   порядок в доме   уборка   
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14  комментариев
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7k
Антон Семёныч 3 часа назад
Офигенное решение. У него полный ящик петель и кранов? Если я каждую позицию из своего барахла разложу в отдельный ящик. То мне для этого нужно купить все ящики в икее и арендовать ангар, чтобы это все там поставить

Офигенное решение. У него полный ящик петель и кранов? Если я каждую позицию из своего барахла разложу в отдельный ящик. То мне для этого нужно купить все ящики в икее и арендовать ангар, чтобы это все там поставить
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1k
Vaskon 7 минут назад
А кто такое "Мари Кондо"? Что за "уникальный" метод она придумала?
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−26
Вася с ложкой 14 минут назад
Хотите дом в порядке ? Есть только один совет ...Женитесь на нормальной бабе .И в доме все будет ОК! От ваз только потребуется что то починить или поставить что то новое . Сцука это не один ..Ну все ровно меньше
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2k
x3matic 21 минуту назад
Когда у вас трое детей,и самому мелкому два года,любой порядок в доме,максимум минут на двадцать.
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5k
evenSeven 53 минуты назад
Я правильно понял, что основное в "методе Мари Кондо" это просто выкинуть нафиг половину?
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95
Андрей 2 часа назад
Картонка от яиц для хранения соусов - так себе идея. Начиная от банального куриного дерьма, заканчивая сальмонеллой.
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334
Утренний вечер Андрей Час назад
Есть пластиковые, ну и чуть дороже продаются мытые яйца.
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
И снова хрень от Болонки........
Где вы всё это берёте?
Сайты для дебилов "переводите"?
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18k
Владимир 2 часа назад
"Я лучше всего запоминаю книги не по автору или названию, а по цвету обложки. Поэтому теперь храню их так".

===================================
У меня больше 1000 книг, как их хранить?
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60k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
>> Я лучше всего запоминаю книги не по автору или названию, а по цвету обложки.

Если читать не умеешь, то да - отличный способ расстановки книг
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919
Афраний 3 часа назад
А у меня все носки в ящике комода.Причём по парам,носок в носке.
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236
KVV Афраний 40 минут назад
А у меня все черные,достал из кучи два,и оппа пара,причем один левый,а второй всегда правый)))
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919
Афраний KVV Полчаса назад
У меня тоже все чёрные.Только бывает,что одни короче других.Потому и держу их в парах.
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