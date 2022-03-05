"Повседневные вещи, которыми мы пользуемся неправильно"

Несмотря на то, что рулетка довольно проста в обращении, не каждый может с ней совладать. Особенно если замер нужно провести на поверхности с гвоздями или болтами. На этот случай на них есть небольшой отверстие, чтобы рулетку можно было надежно закрепить.