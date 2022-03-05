"Повседневные вещи, которыми мы пользуемся неправильно"

Маловероятно, что вы часто задумываетесь о том, насколько правильно пользуетесь привычными вещами. Например, знаете ли вы, как правильно вешать туалетную бумагу? Или как пользоваться таблетками для стирки? На этот и другие вопросы сейчас и ответим.
И начнём с той самой таблетки, которую легко сделать неэффективной. Чтобы этого избежать, необходимо сначала класть специальную капсулу, а уже потом вещи. Именно таким образом вещи будут лучше отстирываться. Кроме того, не стоит её применять при стирке в холодном режиме, поскольку есть риск, что она не растворится, оставив на вещах разводы.
Сегодня многие отказываются от мытья посуды руками, однако как максимально эффективно пользоваться посудомойкой знает тоже далеко не каждый. Во-первых, её нельзя перегружать, накрывая одни тарелки другими. Во-вторых, посуду, испачканную углеводной пищей (вроде картофеля) нужно помещать в центр, тогда как белковой – размещать с края. Первой как раз будут нужны мощные струи воды, тогда как вторые хорошо очистятся от долгого замачивания.
Бывает такое, что при использовании блендера люди умудряются забрызгать всю кухню. Чтобы этого избежать, достаточно правильно загружать продукты, а именно, не заливать всё жидкостью сверху. Стоит сначала наполнить чашу, а уже потом закидывать твердые ягоды, овощи или ещё что-либо.
Для чего под духовкой расположен ящик? Почему-то все решили, что это часть кухонного гарнитура, раз скидывают туда сковородки и прочую кухонную утварь. На самом деле этот ящик задумывался для того, чтобы класть туда блюдо, чтобы не дать ему остыть, пока готовится что-то ещё и нужно дополнительное место.
Несмотря на то, что рулетка довольно проста в обращении, не каждый может с ней совладать. Особенно если замер нужно провести на поверхности с гвоздями или болтами. На этот случай на них есть небольшой отверстие, чтобы рулетку можно было надежно закрепить.
Ну а теперь вернемся к главному вопросу: как правильно повесить туалетную бумагу? Окажется ответ был ещё в 1891 году, когда бизнесмен Сет Уилер получил на неё патент.
Именно он заявил, что рулон должен висеть свисающим краем наружу. Справедливости ради, так её действительно проще отматывать.
Источник:
- Англия переживает третий карантин: виртуальные очереди и полупустые прилавки
- Поймай рулон: девушки ловят туалетную бумагу ягодицами, и это очень нравится мужчинам
- Фабрика по производству туалетной бумаги уничтожена огромным взрывом
- Интернет-пользователи "передали" рулон туалетной бумаги через весь мир
- Роскачество обнаружило в российской туалетной бумаге бактерии кишечной палочки
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Мне, вот, интересно -- кто это ВЫ? И де обитает эта группка тупых ( мат)?...
Вижу много людей, которые не могут понять азов и инструкцию не читают.
1. При установке нужно выяснить параметры воды и отрегулировать подачу сли соответственно жёсткости воды. Меньше соли - грязная посуда, больше соли - разводы на посуде.
2. Выяснить какой тип средства должен использоваться - порошок/жидкость или капсула, и использовать тот, который необходим. Либо переключить настройки согласно инструкции.
3. Выяснить циклы стирки.
У меня дома постоянная война. Наша машинка предназначена для жидкого средства. Когда в неё заправляют универсальный пакет средства (бессмысленно, так как и соль, и ополаскиватель один хрен подаются отдельно в нужном количестве!), то не учитывается, цикл работы.
Итак - цикл стирки начинается с отмачивания и удаления крупной грязи. Церез 15 минут вся!!! вода сливается и заполняется новой. После чего начинается основной цикл стирки, при котором открывается водонепроницаемая дверца и используется чистящее средство.
Так вот, у большинства людей - этот пакетик после 15 минут стирки сливается в канализацию, а основной цикл стирки происходит без какого-либо средства! (Именно поэтому надо переключать режим средства, если таковой есть.)
А духовка холодная, я готовил не в ней. Как тогда не остынет?
https://i.gifer.com/Xaq3.gif
Видимо, так ими никто и не пользуется.) Я про советы, если что, не про посты.
А если я обещаю вешать не правильно - то магазин вернет мне деньги за патент?
Читайте в туалете газеты. Потом используйте ПРАВИЛЬНО по назначению. Мните, если мнительные.