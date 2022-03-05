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Повседневные вещи, которыми мы пользуемся неправильно

Повседневные вещи, которыми мы пользуемся неправильно (8 фото)

Автор:
05 марта 2022 11:23
Метки: Домашние вещи   как пользоваться   ответы и вопросы   повседневные вещи   туалетная бумага   
6506
8

Маловероятно, что вы часто задумываетесь о том, насколько правильно пользуетесь привычными вещами. Например, знаете ли вы, как правильно вешать туалетную бумагу? Или как пользоваться таблетками для стирки? На этот и другие вопросы сейчас и ответим.

И начнём с той самой таблетки, которую легко сделать неэффективной. Чтобы этого избежать, необходимо сначала класть специальную капсулу, а уже потом вещи. Именно таким образом вещи будут лучше отстирываться. Кроме того, не стоит её применять при стирке в холодном режиме, поскольку есть риск, что она не растворится, оставив на вещах разводы.

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Сегодня многие отказываются от мытья посуды руками, однако как максимально эффективно пользоваться посудомойкой знает тоже далеко не каждый. Во-первых, её нельзя перегружать, накрывая одни тарелки другими. Во-вторых, посуду, испачканную углеводной пищей (вроде картофеля) нужно помещать в центр, тогда как белковой – размещать с края. Первой как раз будут нужны мощные струи воды, тогда как вторые хорошо очистятся от долгого замачивания.

Бывает такое, что при использовании блендера люди умудряются забрызгать всю кухню. Чтобы этого избежать, достаточно правильно загружать продукты, а именно, не заливать всё жидкостью сверху. Стоит сначала наполнить чашу, а уже потом закидывать твердые ягоды, овощи или ещё что-либо.

Для чего под духовкой расположен ящик? Почему-то все решили, что это часть кухонного гарнитура, раз скидывают туда сковородки и прочую кухонную утварь. На самом деле этот ящик задумывался для того, чтобы класть туда блюдо, чтобы не дать ему остыть, пока готовится что-то ещё и нужно дополнительное место.

Несмотря на то, что рулетка довольно проста в обращении, не каждый может с ней совладать. Особенно если замер нужно провести на поверхности с гвоздями или болтами. На этот случай на них есть небольшой отверстие, чтобы рулетку можно было надежно закрепить.

Ну а теперь вернемся к главному вопросу: как правильно повесить туалетную бумагу? Окажется ответ был ещё в 1891 году, когда бизнесмен Сет Уилер получил на неё патент.

Именно он заявил, что рулон должен висеть свисающим краем наружу. Справедливости ради, так её действительно проще отматывать.

Источник:

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Метки: Домашние вещи   как пользоваться   ответы и вопросы   повседневные вещи   туалетная бумага   

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2k
salim777 4 часа назад
Как я раньше без этих советов жил? Какие-то переводные говнолайфхаки от адмирала "ясен х*й".
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7k
amrita Час назад
А коту то как удобно туалетную бумагу разматывать.. (( с зеленой галочкой!!
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20k
BiZ Час назад
а сам же дебил посуду поставил неверно в посудомойку.. учитель ьля..
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2k
vagon1 2 часа назад
Чувствую себя офигенно крутым бунтарем- у меня туалетная бумага не по патенту висит!
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14k
Алекс 2 часа назад
Моя жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ....
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9k
Alexander 2 часа назад
"Повседневные вещи, которыми мы пользуемся неправильно"

Мне, вот, интересно -- кто это ВЫ? И де обитает эта группка тупых ( мат)?...
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1k
Псина Сутулая 2 часа назад
Про посудомоечную машину напишу.
Вижу много людей, которые не могут понять азов и инструкцию не читают.

1. При установке нужно выяснить параметры воды и отрегулировать подачу сли соответственно жёсткости воды. Меньше соли - грязная посуда, больше соли - разводы на посуде.
2. Выяснить какой тип средства должен использоваться - порошок/жидкость или капсула, и использовать тот, который необходим. Либо переключить настройки согласно инструкции.
3. Выяснить циклы стирки.

У меня дома постоянная война. Наша машинка предназначена для жидкого средства. Когда в неё заправляют универсальный пакет средства (бессмысленно, так как и соль, и ополаскиватель один хрен подаются отдельно в нужном количестве!), то не учитывается, цикл работы.
Итак - цикл стирки начинается с отмачивания и удаления крупной грязи. Церез 15 минут вся!!! вода сливается и заполняется новой. После чего начинается основной цикл стирки, при котором открывается водонепроницаемая дверца и используется чистящее средство.
Так вот, у большинства людей - этот пакетик после 15 минут стирки сливается в канализацию, а основной цикл стирки происходит без какого-либо средства! (Именно поэтому надо переключать режим средства, если таковой есть.)
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
"ящик задумывался для того, чтобы класть туда блюдо, чтобы не дать ему остыть"
А духовка холодная, я готовил не в ней. Как тогда не остынет?
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13k
satris 3 часа назад
Когда читаю про посудомоечные машины, сразу возникает вопрос: у вас что, руки отсохли?
Или деньги лишние?
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904
KVadik 3 часа назад
Про рулон пипифакса. Правильно свисающим краем наружу это если у вас нет кота.
https://i.gifer.com/Xaq3.gif
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39k
Сергей 3 часа назад
Где то в Гейропе помню война была , из за яиц, кто то неправильно их расколупывал.
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−29
Денис Михеев 3 часа назад
Самое забавное, что посты о данных советах появляются с завидной регулярностью: несколько раз в год.
Видимо, так ими никто и не пользуется.) Я про советы, если что, не про посты.
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8k
Hunson Abadeer 3 часа назад
ненавижу когда сортирку вешаю листиком к стене!!!!
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30k
russger 4 часа назад
Про ящик под духовкой, вам дебильным лайфхакерам, 100 раз уже разжевали, что куйня всё это -_-
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13k
Bill 4 часа назад
Куда платить патентные отчисления за правильное использование туалетной бумаги?
А если я обещаю вешать не правильно - то магазин вернет мне деньги за патент?
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6k
citrus1 4 часа назад
Про рулетку текст вообще бредовый, вероятно автоперевод
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9k
Клёст 4 часа назад
Ммм.. ящики под духовками кухонных плит в России, технологически вовсе не выглядят как предназначенные для хранения хоть какой-нибудь пищи, извините))
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54k
doker 4 часа назад
Фи... Не современно.

Читайте в туалете газеты. Потом используйте ПРАВИЛЬНО по назначению. Мните, если мнительные.

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26k
Владимир 4 часа назад
С туалеткой ну прям откровение, итить-колотить..
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