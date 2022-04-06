Калейдоскоп позитива. Выпуск 106

Крестьянский блуд и помещичьи гаремы. Какие были традиции на Руси...

«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на...

Веская причина не ходить в садик

Уехавший в Турцию Чубайс не унывает и встречается с актрисами

"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки

Смешные и познавательные картинки

Моника Анна Мария Беллуччи

Секс-символы 50-х, или как выглядел эталон женской красоты того...

Изюмский шлях: чем была страшна эта дорога и почему беспокоила...

Иногда лучше довериться профессионалам

Смешные и познавательные картинки

Просто гифки, всякие и разные

Меломан в капюшоне выжил после наезда электрички в Новосибирске

Железная хватка: котёнок решил опробовать товар перед покупкой

Мгновенная карма за езду по встречным трамвайным путям в...

Санкт-Петербург Ленинград): было-стало

"Женщина. Инструкция по эсплуатации": феминистки устроили скандал...

30 вещей, которые оказались для людей полной неожиданностью