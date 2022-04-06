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Калейдоскоп позитива. Выпуск 106

Калейдоскоп позитива. Выпуск 106 (39 фото + 1 гиф)

Автор:
06 апреля 2022 16:19
Метки: Юмор   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
1182
40
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках в чёрно-белом стиле.
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17  комментариев
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1k
Antarno 3 часа назад
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Когда несёшь сахар
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LekS 23 минуты назад
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Если я перестану отпускать деньги, они перестанут делать меня счастливым
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20k
Егор Полчаса назад
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Жись
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5k
fin4all Полчаса назад
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Картинка с музыкой...
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20k
Егор Полчаса назад
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