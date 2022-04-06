"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки

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Известная песня "Ой, грибы, грибочки" в исполнении певицы Дарьи Золотовской. Девушка работает педагогом по постановке голоса и продвигает русскую народную культуру в России и за рубежом.
Удивительно чистый и приятный голос
А вот как эту песню когда-то пела Людмила Зыкина
Источник:
АНТИФИШКИ
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