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"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки

"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки (1 фото + 2 видео)

Автор:
06 апреля 2022 09:56
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Людмила Зыкина   видео   грибочки   грибы   песня   советские песни   талант   
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Известная песня "Ой, грибы, грибочки" в исполнении певицы Дарьи Золотовской. Девушка работает педагогом по постановке голоса и продвигает русскую народную культуру в России и за рубежом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Людмила Зыкина   видео   грибочки   грибы   песня   советские песни   талант   
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6  комментариев
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24k
SerGProS Час назад
Прелестно!+ 200 к хорошему настроению
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27k
lem02 3 минуты назад
Лапочка такая. Милое исполнение. На позитиве.
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448
levka 24 минуты назад
Зыкина более открыто поет, девушка как-то сдержанно.
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22
Максим Полчаса назад
Прекрасное исполнение, и девушка просто красавица!
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6k
klop 51 минуту назад
Голос схож с Толкуновой.
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