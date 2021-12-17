Бойцы спецназа "Гром" записали клип в поддержку больного раком кадета

И к слову, в феврале футболисты "Краснодара" уже отличились (в хорошем смысле слова), подарив автомобиль таксисту-инвалиду, которого затравили в соцсетях из-за глупой пассажирки, назвавшей водителя наркоманом. Общественность и спортсмены восстановили справедливость, перед оболганным Евгением все извинились, и к тому же теперь он счастливый обладатель новенького "Поло".





Юг России в очередной раз доказал, что способен согреть не только тело, но и душу.