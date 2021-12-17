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Бойцы спецназа "Гром" записали клип в поддержку больного раком кадета

Бойцы спецназа "Гром" записали клип в поддержку больного раком кадета (2 фото + 3 видео)

Автор:
17 декабря 2021 14:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   краснодар   курсант   песня   поддержка   рак   флешмоб   
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И пригласили его в свои ряды. С такой поддержкой юный курсант обязательно одолеет болезнь.

Две недели назад воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища вместе с преподавателем Дмитрием Стефанишиным записали трогательный клип в поддержку 12-летнего курсанта Артёма, у которого медики обнаружили остеосаркому бедренной кости. И сами того не ведая, запустили, наверное, самый добрый флешмоб в этом году. Сейчас песню, сочиненную преподавателем, распространяют и перепевают курсанты кадетских училищ по всей стране. А вчера к флешмобу подключились и серьёзные ребята из отряда специального назначения "Гром" кубанской полиции.

Бойцы "Грома" не стали перепевать песню (и наверное, к лучшему), но наложили на аудиодорожку видеоряд со своими духоподъёмными тренировками и пригласили Артёма в свои ряды.

Добрые слова поддержки, которые так важны ребёнку в его ситуации, выразили и футболисты "Краснодара" - вратарь команды Матфей Сафронов и полузащитник Юрий Газинский. Можно быть уверенными, что с такой поддержкой юному кадету теперь будет гораздо проще переносить все тяготы предстоящего лечения.

И к слову, в феврале футболисты "Краснодара" уже отличились (в хорошем смысле слова), подарив автомобиль таксисту-инвалиду, которого затравили в соцсетях из-за глупой пассажирки, назвавшей водителя наркоманом. Общественность и спортсмены восстановили справедливость, перед оболганным Евгением все извинились, и к тому же теперь он счастливый обладатель новенького "Поло".


Юг России в очередной раз доказал, что способен согреть не только тело, но и душу.

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Метки: видео   краснодар   курсант   песня   поддержка   рак   флешмоб   
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флоМастер Полчаса назад
Артем, не болей!
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Владимир 10 минут назад
Артем, не болей!!!
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Володя Терно Полчаса назад
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Здоровья пацану!
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Mowgley 43 минуты назад
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