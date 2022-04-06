Пьяный голый парень перелез через забор аэропорта и пробежал по взлётной полосе

В Алма-Аты заметили мужчину, который голышом перелез через забор аэропорта и пробежался по взлётной полосе. Парня задержали. Как выяснилось, он был пьян. А мужик умеет отдыхать!
В аэропорту Алма-Аты пьяный мужчина зачем-то голый перемахнул через забор и направился к взлётной полосе. Его сняли на видео, когда он преодолевал препятствие, а после бежал между самолётами. Парня 1997 года рождения задержали. Он оказался пьян.
В отношении парня составлены сразу три административных протокола - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за проход без надлежащего разрешения по территории аэропорта, сообщает РИА Новости.
"Сотрудниками транспортной полиции в аэропорту города Алматы за административное правонарушение задержан мужчина 1997 года рождения. При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10 часов (21.10 мск 5 апреля - ред.), раздевшись догола, перелез через ограждение возле терминала местных прилетов аэропорта г. Алматы, побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - говорится в пресс-релизе.
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АНТИФИШКИ
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Мы почти у взлетной полосы
И бегут быстрее всех часов на свете
Эти электронные часы