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Пьяный голый парень перелез через забор аэропорта и пробежал по взлётной полосе

Пьяный голый парень перелез через забор аэропорта и пробежал по взлётной полосе (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алма-аты   аэропорт   интересное   недекват   прикол   фото   
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В Алма-Аты заметили мужчину, который голышом перелез через забор аэропорта и пробежался по взлётной полосе. Парня задержали. Как выяснилось, он был пьян. А мужик умеет отдыхать!

В аэропорту Алма-Аты пьяный мужчина зачем-то голый перемахнул через забор и направился к взлётной полосе. Его сняли на видео, когда он преодолевал препятствие, а после бежал между самолётами. Парня 1997 года рождения задержали. Он оказался пьян.

В отношении парня составлены сразу три административных протокола - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за проход без надлежащего разрешения по территории аэропорта, сообщает РИА Новости.

"Сотрудниками транспортной полиции в аэропорту города Алматы за административное правонарушение задержан мужчина 1997 года рождения. При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10 часов (21.10 мск 5 апреля - ред.), раздевшись догола, перелез через ограждение возле терминала местных прилетов аэропорта г. Алматы, побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Источник:

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Метки: Юмор   алма-аты   аэропорт   интересное   недекват   прикол   фото   
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7  комментариев
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6k
klop 2 часа назад
Это случаем не наш Антоха с фишек, он тоже с Алма-Аты.
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32k
Мойша Час назад
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24k
SerGProS Час назад
Как он яйцами за ограду не зацепился
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6k
Думай о хорошем! Час назад
на взлёт пошёл! полицаи приземлили
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4k
iovan2011 Час назад
Улететь хотел, не успел крылья трансформировать
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16k
The Dude 2 часа назад
Полчаса до рейса полчаса до рейса
Мы почти у взлетной полосы
И бегут быстрее всех часов на свете
Эти электронные часы
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