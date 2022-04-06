Пьяный голый парень перелез через забор аэропорта и пробежал по взлётной полосе

В аэропорту Алма-Аты пьяный мужчина зачем-то голый перемахнул через забор и направился к взлётной полосе. Его сняли на видео, когда он преодолевал препятствие, а после бежал между самолётами. Парня 1997 года рождения задержали. Он оказался пьян.

В отношении парня составлены сразу три административных протокола - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за проход без надлежащего разрешения по территории аэропорта, сообщает РИА Новости.