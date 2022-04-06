Филлеры в ушах позволяют модникам приблизиться к Будде

Недавно вьетнамские СМИ рассказали о салоне красоты в Куангнинь, куда вьетнамцы обращаются за филлерами для мочек ушей. Они верят, что, увеличив размер своих мочек ушей, чтобы подражать мочкам ушей Майтрейи, символа богатства и удачи, они привлекут процветание в свою жизнь. Реклама этой процедуры также стала очень популярной в социальных сетях, и многие салоны обещают суеверным клиентам провести эту процедуру быстро и безболезненно.

Владелец салона красоты, выступивший под именем Мистер Т., рассказал вьетнамским журналистам, что большинство его клиентов для этой необычной процедуры — мужчины старше 30 лет, которые считают, что религия играет большую роль в их успехе в бизнесе. В последнее время к процедуре все чаще прибегают и женщины.

Процедура закачивания филлеров в мочки занимает от 15 до 20 минут и рекламируется как в целом безопасная и не имеющая длительных побочных эффектов. Некоторые даже обещают скорректировать форму и размер мочки уха, если клиент недоволен.