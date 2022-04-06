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Филлеры в ушах позволяют модникам приблизиться к Будде

Филлеры в ушах позволяют модникам приблизиться к Будде (5 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вьетнам   Матрейя   Новая мода   Смеющийся Будда   будь как Будда   мочки   ну вы даёте!   уши   филлеры   
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Во Вьетнаме стремительно входит в моду новая косметическая процедура. Люди вводят наполнители на основе гиалуроновой кислоты в мочки ушей, чтобы добиться удлиненных мочек, как у Майтрейи, также известного как Смеющийся Будда, который считается сильным талисманом. Изменение мочек, по мнению вьетнамцев, поможет им изменить жизнь к лучшему.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   Матрейя   Новая мода   Смеющийся Будда   будь как Будда   мочки   ну вы даёте!   уши   филлеры   
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1  комментарий
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Опиум для народа 3 часа назад
-"Поэтому он попросил друга, который работает в спа-салоне, достать ему гиалуроновую кислоту, чтобы он мог сделать себе инъекцию."-
-там немного другая кислота нужна. Хотя много народа и без кислоты, просто отсутствием мозга приближены ко всяким буддам ,аллахам и прочим иисусам.
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