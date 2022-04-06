Филлеры в ушах позволяют модникам приблизиться к Будде

415
5
Во Вьетнаме стремительно входит в моду новая косметическая процедура. Люди вводят наполнители на основе гиалуроновой кислоты в мочки ушей, чтобы добиться удлиненных мочек, как у Майтрейи, также известного как Смеющийся Будда, который считается сильным талисманом. Изменение мочек, по мнению вьетнамцев, поможет им изменить жизнь к лучшему.
Недавно вьетнамские СМИ рассказали о салоне красоты в Куангнинь, куда вьетнамцы обращаются за филлерами для мочек ушей. Они верят, что, увеличив размер своих мочек ушей, чтобы подражать мочкам ушей Майтрейи, символа богатства и удачи, они привлекут процветание в свою жизнь. Реклама этой процедуры также стала очень популярной в социальных сетях, и многие салоны обещают суеверным клиентам провести эту процедуру быстро и безболезненно.
Владелец салона красоты, выступивший под именем Мистер Т., рассказал вьетнамским журналистам, что большинство его клиентов для этой необычной процедуры — мужчины старше 30 лет, которые считают, что религия играет большую роль в их успехе в бизнесе. В последнее время к процедуре все чаще прибегают и женщины.
Процедура закачивания филлеров в мочки занимает от 15 до 20 минут и рекламируется как в целом безопасная и не имеющая длительных побочных эффектов. Некоторые даже обещают скорректировать форму и размер мочки уха, если клиент недоволен.
Владелец салона красоты, выступивший под именем Мистер Т., рассказал вьетнамским журналистам, что большинство его клиентов для этой необычной процедуры — мужчины старше 30 лет, которые считают, что религия играет большую роль в их успехе в бизнесе. В последнее время к процедуре все чаще прибегают и женщины.
Процедура закачивания филлеров в мочки занимает от 15 до 20 минут и рекламируется как в целом безопасная и не имеющая длительных побочных эффектов. Некоторые даже обещают скорректировать форму и размер мочки уха, если клиент недоволен.
×
×
Гиалуроновая кислота является наиболее часто используемым филлером для увеличения мочки уха, а кислота южнокорейского производства является самой популярной на рынке. Хотя инъекции профессионалами считаются в целом безопасными, любительские процедуры и филлеры сомнительного качества могут привести к катастрофическим результатам. Так, популярный вьетнамский новостной сайт недавно рассказал историю мужчины, который хотел получить большие, привлекающие удачу мочки ушей, как у Смеющегося Будды, но только бесплатно Поэтому он попросил друга, который работает в спа-салоне, достать ему гиалуроновую кислоту, чтобы он мог сделать себе инъекцию. Процедура, увы, закончилась плачевно.
Заметив, что его мочка уха изменила цвет и деформировалась, мужчина обратился в больницу, где дерматологи диагностировали у него некротическую язву мочки уха. Неясно, было ли это вызвано случайным введением гиалуроновой кислоты в кровеносный сосуд или просто низким качеством кислоты.
Врачи в больнице Хо Ши Мина также сообщили о другом пациенте, которому «из-за характера его работы» пришлось делать мочки ушей Будды, и в результате у него образовалась воспаленная гранулематозная ткань, которую пришлось удалить. Врачи заподозрили, что мужчине вместо гиалуроновой кислоты ввели силикон. Его мочки пришлось реконструировать хирургическим путем.
Врачи в больнице Хо Ши Мина также сообщили о другом пациенте, которому «из-за характера его работы» пришлось делать мочки ушей Будды, и в результате у него образовалась воспаленная гранулематозная ткань, которую пришлось удалить. Врачи заподозрили, что мужчине вместо гиалуроновой кислоты ввели силикон. Его мочки пришлось реконструировать хирургическим путем.
После того, как процедура стала массово рекламироваться во вьетнамских социальных сетях, врачи начали предупреждать о том, что те, кто интересуется мочками ушей Будды, должны побольше узнать о процедуре прежде, чем прибегать к ней. А если вы настолько суеверны, что считаете ее необходимой, говорят врачи, то процедура должна быть проведена, по крайней мере, в солидных учреждениях опытными профессионалами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как во Вьетнаме американцев били советскими ракетами
- Бывшая пловчиха вступилась за трансгендерную коллегу
- Спасенная змея в благодарность украшает прическу хозяйки
- Девушка занялась улучшением внешности и стала похожа на персонажа "Корпорации монстров"
- На выставку роботов приехал ездовой козёл
14
Понравилось14
Новости партнёров
-там немного другая кислота нужна. Хотя много народа и без кислоты, просто отсутствием мозга приближены ко всяким буддам ,аллахам и прочим иисусам.