Спасенная змея в благодарность украшает прическу хозяйки

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Чеянн Брубейкер приняла в свой дом змею, от которой хотели избавиться ее хозяева. В благодарность рептилия, получившая имя Гаспачо, украшает прическу Чеянн, притворяясь экзотической заколкой.
Чеянн Брубейкер взяла к себе домой Гаспачо после того, как его прежняя семья от него отказалась. По словам Чеянн, змея быстро привыкла к новой жизни и новой хозяйке. «Он очень дружелюбный и послушный, — говорит Брубейкер. - Он любит лазить и исследовать».
Однажды Гаспачо, по обыкновению, ползая по хозяйке, залез к ней в волосы и обернул их подобно резинке для волос. Чеянн не ожидала этого, но была в восторге от того, что Гаспачо чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы вот так прижаться к ней. «Это определенно был приятный сюрприз, — говорит девушка. - Я была так рада, что теперь он чувствует себя достаточно комфортно со мной, чтобы взобраться на меня!»
У Гаспачо есть свобода устраиваться как угодно, когда он обнимается со своей мамой, но по какой-то причине теперь он всегда выбирает одно и то же место.
Однажды Гаспачо, по обыкновению, ползая по хозяйке, залез к ней в волосы и обернул их подобно резинке для волос. Чеянн не ожидала этого, но была в восторге от того, что Гаспачо чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы вот так прижаться к ней. «Это определенно был приятный сюрприз, — говорит девушка. - Я была так рада, что теперь он чувствует себя достаточно комфортно со мной, чтобы взобраться на меня!»
У Гаспачо есть свобода устраиваться как угодно, когда он обнимается со своей мамой, но по какой-то причине теперь он всегда выбирает одно и то же место.
«Он всегда заползает мне на волосы», — говорит Чеянн. Теперь каждый раз, когда хозяйка берет Гаспачо с собой, он обвивает ее волосы. Это его любимое место для тусовок, и девушку это полностью устраивает. «Обычно он проводит там несколько минут, а затем на несколько минут обвивает мою шею», — говорит она.
Брубейкер показала ролик с сидящим в ее волосах Гаспачо в сети, надеясь показать людям, что змеи не обязательно должны быть страшными. Они могут быть такими милыми, говорит она, и вполне возможно, что Гаспачо, притворяющийся резинкой для волос, мог бы вдохновить некоторых людей на то, чтобы завести собственную змею. Результаты превзошли ожидания. «Я была удивлена, ведь я думала, большинство людей будут бояться этого видео из-за страха перед змеями, но подавляющее большинство сочло его очаровательным, — рассказала Брубейкер. - Некоторые люди даже рассматривали возможность завести свою змею. Я думаю, что это действительно немного помогло избавить змей от клейма опасных и агрессивных животных».
Теперь Чеянн думает над следующим роликом о Гаспачо, который тоже можно будет увидеть в сети. Посмотрим, в какие приключения он попадет в следующий раз!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А от микроволновки?
Интеллект у змей - невероятно низок. Они не способны испытывать ни благодарности, ни привязанности.
Они способны различать людей и привыкать к тому, что их таскают на руках. И всё.
Любая курица по эмпатии просто на три головы выше этого шланга.
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100% какой-нибудь идиот заведет ядовитого гадика и отдаст концы, запихнув его себе на голову