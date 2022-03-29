Спасенная змея в благодарность украшает прическу хозяйки

Чеянн Брубейкер взяла к себе домой Гаспачо после того, как его прежняя семья от него отказалась. По словам Чеянн, змея быстро привыкла к новой жизни и новой хозяйке. «Он очень дружелюбный и послушный, — говорит Брубейкер. - Он любит лазить и исследовать».

Однажды Гаспачо, по обыкновению, ползая по хозяйке, залез к ней в волосы и обернул их подобно резинке для волос. Чеянн не ожидала этого, но была в восторге от того, что Гаспачо чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы вот так прижаться к ней. «Это определенно был приятный сюрприз, — говорит девушка. - Я была так рада, что теперь он чувствует себя достаточно комфортно со мной, чтобы взобраться на меня!»

У Гаспачо есть свобода устраиваться как угодно, когда он обнимается со своей мамой, но по какой-то причине теперь он всегда выбирает одно и то же место.