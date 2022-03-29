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Спасенная змея в благодарность украшает прическу хозяйки

Спасенная змея в благодарность украшает прическу хозяйки (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 17:41
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   живая заколка   животные   змея   необычно   ну вы даёте!   прическа   украшение   
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Чеянн Брубейкер приняла в свой дом змею, от которой хотели избавиться ее хозяева. В благодарность рептилия, получившая имя Гаспачо, украшает прическу Чеянн, притворяясь экзотической заколкой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   живая заколка   животные   змея   необычно   ну вы даёте!   прическа   украшение   
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9  комментариев
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6k
Echo 6 часов назад
Это змея еще про норку не знает
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9k
*Сергей* 3 часа назад
Ну скоро она подрастёт и начнёт украшать шею…
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
оно вырастет и в последний раз обернётся вокруг шеи.
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4k
Кистень 4 часа назад
Обожаю змей!
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4k
Кистень 4 часа назад
Я бы тоже обвился вокруг такой хозяйки!
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32k
Минчанин 6 часов назад
Может ли быть благодарность от телефона?
А от микроволновки?
Интеллект у змей - невероятно низок. Они не способны испытывать ни благодарности, ни привязанности.
Они способны различать людей и привыкать к тому, что их таскают на руках. И всё.
Любая курица по эмпатии просто на три головы выше этого шланга.
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15k
Booka1a 7 часов назад
Некоторые люди даже рассматривали возможность завести свою змею.
---
100% какой-нибудь идиот заведет ядовитого гадика и отдаст концы, запихнув его себе на голову
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