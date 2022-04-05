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Как в моду вошли «мельничные жернова» для аристократов?

Как в моду вошли «мельничные жернова» для аристократов? (5 фото)

Автор:
05 апреля 2022 15:04
Сообщество : RealFishki
Метки: аристократия   воротник   знать   кружево   мельничный жернов   мода   размер   раф   
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На полотнах периода XVI-XVII веков представители знати буквально через одного изображены в одеяниях, заметной частью которых является гигантский пышный гофрированный воротник. Как появилась эта странноватая и нелепая мода, и почему рафы (они же фрезы) так долго просуществовали?

Круглый плоёный воротник раф, который известен также под названиями горгера и «мельничный жернов», по легенде придумала некая испанка, которая в облаке пышных кружев пыталась скрыть далеко не самую совершенную шею, придав одновременно изысканности образу.

Доподлинно неизвестно, так ли это на самом деле. Но в моду воротники вошли в 1560 году. И сперва имели габариты гораздо более скромные.


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Несколько лет спустя в Лондон прибыла госпожа Данген ван Плесс, которая привезла с собой рецепт ультрамодного в то время крахмала. Благодаря ему форму рафа можно было сохранять дольше, даже после попадания под ливень. И мода стала повальной, формы воротников более вычурными и сложными, а размеры, соответственно, огромными.

Стандартный раф делали из тонкого батиста, формируя зубчики с помощью горячих щипцов для плойки воротников (изобретение опять же голландки ван Плесс, которая даже обучала дам искусству создания воротников на платных курсах).


Да, «жёрнов» на шее уважаемого представителя эпохи 1560-х не был строго обязательным. Но выступал показателем успешности и состоятельности, как сегодня хорошие часы или телефон.

И никаких дешёвых эрзацев, ведь на создание писка моды уходило 20 метров накрахмаленной ткани, сложенной в 600 (!) складок. Стоили фрезы неприлично дорого (несколько месячных зарплат простого рабочего).

И отчасти их вычурность и непрактичность и использовалась для подчёркивания статуса владельца: дескать, я богат, успешен, могу себе позволить. А на практике даже поесть без посторонней помощи с такой «красотой» на шее было проблематично.


Понятно, что за предметами гардероба знати следили слуги: стирали, гладили, крахмалили. А некоторые ещё и помогали  господину во время трапезы, поддерживая воротник, чтобы он не испачкался.

Раф оказывал влияние и на осанку. Ведь сгорбиться или ссутулиться с такой копной кружев (плотных) на шее было невозможно. И горделиво приподнятая голова стала визитной карточкой успешных владельцев рафов.

Производство крахмала приняло такой масштаб, что даже министр Елизаветы I Уильям Сесил как-то не сдержался, высказав, что огромное количество зерна идёт не на удовлетворение настоящего человеческого голода, а удовлетворение голода тщеславия у знати.


Моду подвергали критике церковники и представители философских течений. Но эстеты упорно продолжали носить кружевные «жернова» на шее, дабы выделиться из толпы. Но поскольку мода – явление непостоянное, то по мере упора на практичность рафы вытеснили более простые и лаконичные воротники.

Впрочем, в соответствии с альтернативной версией, конструкции представляли собой банальные ловушки для вшей, из складок которых насекомые не могли выбраться, и призваны были маскировать сыпь на шее и груди больных сифилисом, который был очень распространён в те времена.

А какое объяснение кажется вам более реалистичным?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аристократия   воротник   знать   кружево   мельничный жернов   мода   размер   раф   
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10  комментариев
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11k
котегRUS 2 часа назад
Вот про сифак- более правдоподобно..
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974
Motorola 24 минуты назад
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2k
Алекс 36 минут назад
Скорее всего - перхоть
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4k
Alex75r 56 минут назад
Да хрен с этими средневековыми воротниками. Давайте разберёмся с часами стоящими в несколько годовых зарплат обычного рабочего и теряющими полировку и стоимость спустя неделю аккуратнейшего ношения. Нахрена они то нужны?
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18k
anpetrof 59 минут назад
Под такой воротник иногда надевали стальное кольцо с широким желобком, для зашиты от удавки...
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39k
Сергей Час назад
Клоповник знатный.
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Горожанин 2 часа назад
Ну, все верно. Эволюция идёт далеко не только по пути энергоэффективности и полезности. Индюки и индюшачье-петушиная мода всегда будут.
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66
berliozina Горожанин 59 минут назад
Так сама природа создала=)
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