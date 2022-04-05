Как в моду вошли «мельничные жернова» для аристократов?

На полотнах периода XVI-XVII веков представители знати буквально через одного изображены в одеяниях, заметной частью которых является гигантский пышный гофрированный воротник. Как появилась эта странноватая и нелепая мода, и почему рафы (они же фрезы) так долго просуществовали?
Круглый плоёный воротник раф, который известен также под названиями горгера и «мельничный жернов», по легенде придумала некая испанка, которая в облаке пышных кружев пыталась скрыть далеко не самую совершенную шею, придав одновременно изысканности образу.
Доподлинно неизвестно, так ли это на самом деле. Но в моду воротники вошли в 1560 году. И сперва имели габариты гораздо более скромные.
Несколько лет спустя в Лондон прибыла госпожа Данген ван Плесс, которая привезла с собой рецепт ультрамодного в то время крахмала. Благодаря ему форму рафа можно было сохранять дольше, даже после попадания под ливень. И мода стала повальной, формы воротников более вычурными и сложными, а размеры, соответственно, огромными.
Стандартный раф делали из тонкого батиста, формируя зубчики с помощью горячих щипцов для плойки воротников (изобретение опять же голландки ван Плесс, которая даже обучала дам искусству создания воротников на платных курсах).
Да, «жёрнов» на шее уважаемого представителя эпохи 1560-х не был строго обязательным. Но выступал показателем успешности и состоятельности, как сегодня хорошие часы или телефон.
И никаких дешёвых эрзацев, ведь на создание писка моды уходило 20 метров накрахмаленной ткани, сложенной в 600 (!) складок. Стоили фрезы неприлично дорого (несколько месячных зарплат простого рабочего).
И отчасти их вычурность и непрактичность и использовалась для подчёркивания статуса владельца: дескать, я богат, успешен, могу себе позволить. А на практике даже поесть без посторонней помощи с такой «красотой» на шее было проблематично.
Понятно, что за предметами гардероба знати следили слуги: стирали, гладили, крахмалили. А некоторые ещё и помогали господину во время трапезы, поддерживая воротник, чтобы он не испачкался.
Раф оказывал влияние и на осанку. Ведь сгорбиться или ссутулиться с такой копной кружев (плотных) на шее было невозможно. И горделиво приподнятая голова стала визитной карточкой успешных владельцев рафов.
Производство крахмала приняло такой масштаб, что даже министр Елизаветы I Уильям Сесил как-то не сдержался, высказав, что огромное количество зерна идёт не на удовлетворение настоящего человеческого голода, а удовлетворение голода тщеславия у знати.
Моду подвергали критике церковники и представители философских течений. Но эстеты упорно продолжали носить кружевные «жернова» на шее, дабы выделиться из толпы. Но поскольку мода – явление непостоянное, то по мере упора на практичность рафы вытеснили более простые и лаконичные воротники.
Впрочем, в соответствии с альтернативной версией, конструкции представляли собой банальные ловушки для вшей, из складок которых насекомые не могли выбраться, и призваны были маскировать сыпь на шее и груди больных сифилисом, который был очень распространён в те времена.
А какое объяснение кажется вам более реалистичным?
Источник:
АНТИФИШКИ
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