Как в моду вошли «мельничные жернова» для аристократов?

Круглый плоёный воротник раф, который известен также под названиями горгера и «мельничный жернов», по легенде придумала некая испанка, которая в облаке пышных кружев пыталась скрыть далеко не самую совершенную шею, придав одновременно изысканности образу.

Доподлинно неизвестно, так ли это на самом деле. Но в моду воротники вошли в 1560 году. И сперва имели габариты гораздо более скромные.