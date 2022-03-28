Чем играли малыши, жившие в царской России?

Во времена царской России выбор развлечений был гораздо более скромным. Игрушки стоили дорого, их берегли, ценили, передавали из поколения в поколение. Ведь лошадки, куклы и мишки стоили недешёво и приобрести их для любимых чад могли только состоятельные родители. Может, внешне они выглядят не очень, но зато все очень милые и добрые.