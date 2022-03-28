Чем играли малыши, жившие в царской России?

Сейчас из-за товарного изобилия и быстро меняющихся модных героев и персонажей очень быстро меняется и мода на игрушки. Сегодня дети могут обожать Барби и трансформеров, а завтра любимые персонажи будут пылиться в углу, а на смену им придут какие-нибудь Хагги Вагги.
Во времена царской России выбор развлечений был гораздо более скромным. Игрушки стоили дорого, их берегли, ценили, передавали из поколения в поколение. Ведь лошадки, куклы и мишки стоили недешёво и приобрести их для любимых чад могли только состоятельные родители. Может, внешне они выглядят не очень, но зато все очень милые и добрые.
А вы помните свою самую любимую игрушку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вспомните спинеры, тамагочи