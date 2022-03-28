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Чем играли малыши, жившие в царской России?

Чем играли малыши, жившие в царской России? (10 фото)

Автор:
28 марта 2022 15:25
Сообщество : RealFishki
Метки: игра   игрушка   лицо   лошадка   медвежонок   мода   ребёнок   фото   
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Сейчас из-за товарного изобилия и быстро меняющихся модных героев и персонажей очень быстро меняется и мода на игрушки. Сегодня дети могут обожать Барби и трансформеров, а завтра любимые персонажи будут пылиться в углу, а на смену им придут какие-нибудь Хагги Вагги.

Во времена царской России выбор развлечений был гораздо более скромным. Игрушки стоили дорого, их берегли, ценили, передавали из поколения в поколение. Ведь лошадки, куклы и мишки стоили недешёво и приобрести их для любимых чад могли только состоятельные родители. Может, внешне они выглядят не очень, но зато все очень милые и добрые.


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А вы помните свою самую любимую игрушку?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: игра   игрушка   лицо   лошадка   медвежонок   мода   ребёнок   фото   
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1  комментарий
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a_komolow 21 минуту назад
Всё меняется очень быстро
Вспомните спинеры, тамагочи
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