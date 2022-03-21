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Петиметры: как появились и куда исчезли смешные и нелепые порождения Галантного века

Петиметры: как появились и куда исчезли смешные и нелепые порождения Галантного века (5 фото)

Автор:
21 марта 2022 10:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: вертопрах   вертопрашка   история   мода   одежда   петиметр   причёска   щёголь   
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Мода – дама ветреная и переменчивая. И каждый новый виток её капризов кажется ещё более странным и алогичным. Особенно если поглубже заглянуть в прошлые времена.

Определение «петиметр» в русский язык официально ввёл Сумароков, использовав слово в комедии 1750 года «Чудовищи». Изначально на родине во Франции под ним понимались сторонники  принца Конде, участвовавшие в антиправительственных выступлениях. Затем эта прослойка модников трансформировалась в обычную модную золотую молодежь. У нас позднее слово было заменено вертопрахами и вертопрашками – людьми ветреными и чрезвычайно легкомысленными.

Последователям этого течения надлежало как можно позднее просыпаться, начинать утро (день) с чашечки шоколада и несколько часов тратить на создание модного образа.

Что интересно, кардинальной разницы между дамами и кавалерами не было: пудру, румяна, мушки, многослойные сложные причёски использовали и те, и другие.


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После наведения антуража модники направлялись с визитами к таким же стилягам и щёголям. Зачем? С целью «полезного» времяпрепровождения, проявляемого болтовнёй, обменом сплетнями, бездарными стишками и всё в таком роде. Параллельно представители обоих полов присматривали объект для необременительной интрижки.


Вечером петиметры отправлялись на назначенные свидания, по магазинам, посещали балы и театры. К отношениям представители этой категории относились гораздо более легкомысленно, нежели к парикам и нарядам. Принадлежность к категории вертопрахов создавала причудливые правила для супругов: им надлежало проживать в разных половинах дома, встречаясь только за трапезой. Жене надлежало иметь воздыхателей, желательно побольше. А у мужа должна была быть любовница – официальная метресса.


Главной целью и проблемой вертопрахов было следование моде. Которая была не совсем благосклонна к своим слугам. К примеру, в тренде была маленькая ножка, и модники и модницы страдали, пытаясь ходить в обуви на пару размеров меньше.

Услуги парикмахеров стоили очень дорого. И даже с учётом этого к ним выстраивались очереди. Дамам приходилось делать причёски загодя и потом спать со всеми этими кораблями, корзинами цветов и лебедями сидя в кресле. Для устойчивой основы делался каркас, на который крепились волосы. Для прочности конструкцию фиксировали жиром или помадой. Потом украшали цветами и прочим модным декором и фиксировали пудрой. Все это «великолепие» к моменту выхода потихоньку протухало, а внутри сложных причесок вольготно чувствовали себя толпы насекомых-паразитов. Для почесух использовали специальные  палочки-гратуары, вырезанные из кости. А малоприятные ароматы забивали благовониями с сильными запахом.


Диссонанс между внешностью и прочими составляющими  порой был очень резким: дамы, чьи пальцы унизывались кольцами, щеголяли с грязными ногтями. А напудренные и облаченные в парчу, шёлк и кружева кавалеры перемещались в полуразваленных экипажах на клячах еле передвигавших ноги.

Такая тенденция наблюдалась примерно с 1715 по 1770-й год. И с приходом новой формации, нового века оставшиеся в живых модники и модницы вызывали только смех и сожаление.

Как вы считаете, стоит ли таких жертв слепое следование моде?

Источник:

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Метки: вертопрах   вертопрашка   история   мода   одежда   петиметр   причёска   щёголь   
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67k
Доктор Джонс 2 часа назад
Описан один из способов разложения и деградации общества...
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51k
zloykoyot 2 часа назад
Ну да. А потом пришла Французская революция и всех этих охеревших и никчёмных жопокрутов почекрыжили на гильотинах. Потом была революция в в России. Народ же не просто так восстал. И там и тут, естественно, под общую гребёнку репрессий попало много достойных людей даже просто по причине происхождения в среде этих паразитов общества. Так бывает всегда. История идёт по спирали, как известно.
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