Петиметры: как появились и куда исчезли смешные и нелепые порождения Галантного века

Определение «петиметр» в русский язык официально ввёл Сумароков, использовав слово в комедии 1750 года «Чудовищи». Изначально на родине во Франции под ним понимались сторонники принца Конде, участвовавшие в антиправительственных выступлениях. Затем эта прослойка модников трансформировалась в обычную модную золотую молодежь. У нас позднее слово было заменено вертопрахами и вертопрашками – людьми ветреными и чрезвычайно легкомысленными.

Последователям этого течения надлежало как можно позднее просыпаться, начинать утро (день) с чашечки шоколада и несколько часов тратить на создание модного образа.

Что интересно, кардинальной разницы между дамами и кавалерами не было: пудру, румяна, мушки, многослойные сложные причёски использовали и те, и другие.